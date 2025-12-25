KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Sminktipp: miből érdemes a drágábbat venni, és miből nem? Így spórolhatsz okosan

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 12:30
drogériaspórolássmink
A drogériák polcai roskadoznak a csábító újdonságoktól, az árak pedig az egekben járnak. De vajon tényleg minden sminkterméknél indokolt a borsos ár? Nem bizony! Sminktippjeinkből kiderül, hogy mire érdemes költeni, és hol lehet nyugodtan spórolni anélkül, hogy a sminkünk látná kárát. Olvass tovább!
Kelemen Dorina
A szerző cikkei

Felejtsd el a felesleges költekezéssel járó bűntudatot! Sminktippjeink segítenek eligazodni a rengeteg termék között. Van amire érdemes költeni, és van amin pedig rengeteget spórolhatsz. Mutatjuk, hogyan!

Egy nő épp a szemhéjpalettákat nézi, sminktippjeink alapján választja ki a befutót, amit megvásárol.
Sminktipp: miből érdemes a drágábbat venni, és miből nem? Most kiderül!
Fotó: Nomad_Soul /  Shutterstock 
  • Azokon a termékeken spórolj, amik sokáig az arcodon vannak.
  • Sminkecsetre igen, sminkszivacsra viszont nem érdemes beruházni.
  • Sok drogériás termék hozza ugyan azt a szintet mint egy prémium termék.

Sminktipp: miből érdemes a drágábbat venni, és miből nem? 

Amire MEGÉRI költeni:

Ezek azok a termékek, amelyek hosszú órákon át a bőrödön vannak, vagy akár egy életre szóló befektetésnek számítanak, nyugodtan válaszd a drágább, minőségibb termékeket.

Krémek

A bőrápolás az alapja mindennek. Egy jó hidratáló vagy arckrém nemcsak szebbé teszi a sminket, hanem védi is a bőrödet. Itt érdemes megbízható, minőségi terméket választani, hiszen nap mint nap használod. Igaz ez a fényvédőre is, amit persze te is minden nap lelkiismeretesen használsz!  

Alapozó

Az egyik legfontosabb sminktermék. Ha nem megfelelő az állaga vagy az összetétele, könnyen maszkhatású lehet, eltömítheti a pórusokat és kiemelheti a bőrhibákat. Egy jó alapozó természetes hatást ad és egész nap tart. A bőröd meghálálja, ha nem az alapozón spórolsz!

Sminkecsetek

Egy minőségi ecsetkészlet éveken át kiszolgál, ráadásul a smink is sokkal szebb lesz vele. Kevesebb termék fogy, egyenletesebb az eredmény. Válaszd a minőséget, megtérül az ára.

Púder

Mivel egész nap az arcodon van, nem mindegy, milyen. A jobb minőségű púder nem ül bele a ráncokba, nem szárít és nem csomósodik az arcon. Még ha picit többet is kell költened, válaszd a minőségibb terméket.

Egy nő épp a bronzosítópalettákat nézi, sminktippjeink alapján választja ki a befutót, amit megvásárol.
Attól, hogy drága, még nem biztos, hogy többet tud – Mutatjuk, hogy spórolj okosan a sminktermékeken
Fotó: Nomad_Soul /  Shutterstock 

Amire NEM kell vagyonokat költeni, spórolási tippek következnek:

Sminkszivacs

Teljesen felesleges a drága darabokat választani, egy drogériás sminkszivacs is megteszti. Kerüld a nagyon olcsó, kamu, túl kemény darabokat, de ugyan úgy felejtsd el a méregdrágákat is. Az arany középutat válaszd!

Szemceruza

Gyorsan fogy, mert hamar elhasználódik, ráadásul a drogériás változatok is tudják azt, amit a luxusmárkák. Ne dőlj be a marketingszövegeknek!  

Micellás víz

Egy jó összetételű, olcsóbb micellás víz is tökéletesen eltávolítja a sminket. Nem ezen fog múlni a bőröd állapota.  

Szájceruza

Könnyen eltűnik, letörik, elfogy – teljesen felesleges prémium árkategóriában gondolkodni.

Szempillaspirál

Pár havonta úgyis cserélni kell higiéniai okokból, ezért itt szintén nem indokolt a drága darab.

Szemhéjpúder-paletták

A legtöbb palettában úgyis van pár szín, amit sosem használsz. A drogériás verziók minősége ma már meglepően jó. Ha megtoldod egy jó primerrel, akkor meg pláne nem kell vagyonokat költeni.  

A szép smink nem az árán múlik, hanem azon, hogy tudod-e, mire érdemes beruházni. Ha jól választasz, a pénztárcád is hálás lesz érte! El tudod te költeni azt a pénz másra is.

Mielőtt sminkelnél, érdemes elvégezned az arcjógát is:

