Sminktipp: miből érdemes a drágábbat venni, és miből nem? Így spórolhatsz okosan

Felejtsd el a felesleges költekezéssel járó bűntudatot! Sminktippjeink segítenek eligazodni a rengeteg termék között. Van amire érdemes költeni, és van amin pedig rengeteget spórolhatsz. Mutatjuk, hogyan!
Ezek azok a termékek, amelyek hosszú órákon át a bőrödön vannak, vagy akár egy életre szóló befektetésnek számítanak, nyugodtan válaszd a drágább, minőségibb termékeket.
A bőrápolás az alapja mindennek. Egy jó hidratáló vagy arckrém nemcsak szebbé teszi a sminket, hanem védi is a bőrödet. Itt érdemes megbízható, minőségi terméket választani, hiszen nap mint nap használod. Igaz ez a fényvédőre is, amit persze te is minden nap lelkiismeretesen használsz!
Az egyik legfontosabb sminktermék. Ha nem megfelelő az állaga vagy az összetétele, könnyen maszkhatású lehet, eltömítheti a pórusokat és kiemelheti a bőrhibákat. Egy jó alapozó természetes hatást ad és egész nap tart. A bőröd meghálálja, ha nem az alapozón spórolsz!
Egy minőségi ecsetkészlet éveken át kiszolgál, ráadásul a smink is sokkal szebb lesz vele. Kevesebb termék fogy, egyenletesebb az eredmény. Válaszd a minőséget, megtérül az ára.
Mivel egész nap az arcodon van, nem mindegy, milyen. A jobb minőségű púder nem ül bele a ráncokba, nem szárít és nem csomósodik az arcon. Még ha picit többet is kell költened, válaszd a minőségibb terméket.
Teljesen felesleges a drága darabokat választani, egy drogériás sminkszivacs is megteszti. Kerüld a nagyon olcsó, kamu, túl kemény darabokat, de ugyan úgy felejtsd el a méregdrágákat is. Az arany középutat válaszd!
Gyorsan fogy, mert hamar elhasználódik, ráadásul a drogériás változatok is tudják azt, amit a luxusmárkák. Ne dőlj be a marketingszövegeknek!
Egy jó összetételű, olcsóbb micellás víz is tökéletesen eltávolítja a sminket. Nem ezen fog múlni a bőröd állapota.
Könnyen eltűnik, letörik, elfogy – teljesen felesleges prémium árkategóriában gondolkodni.
Pár havonta úgyis cserélni kell higiéniai okokból, ezért itt szintén nem indokolt a drága darab.
A legtöbb palettában úgyis van pár szín, amit sosem használsz. A drogériás verziók minősége ma már meglepően jó. Ha megtoldod egy jó primerrel, akkor meg pláne nem kell vagyonokat költeni.
A szép smink nem az árán múlik, hanem azon, hogy tudod-e, mire érdemes beruházni. Ha jól választasz, a pénztárcád is hálás lesz érte! El tudod te költeni azt a pénz másra is.
