Sminktipp: miből érdemes a drágábbat venni, és miből nem? Így spórolhatsz okosan

Felejtsd el a felesleges költekezéssel járó bűntudatot! Sminktippjeink segítenek eligazodni a rengeteg termék között. Van amire érdemes költeni, és van amin pedig rengeteget spórolhatsz. Mutatjuk, hogyan!

Sminktipp: miből érdemes a drágábbat venni, és miből nem? Most kiderül!

Azokon a termékeken spórolj, amik sokáig az arcodon vannak.

Sminkecsetre igen, sminkszivacsra viszont nem érdemes beruházni.

Sok drogériás termék hozza ugyan azt a szintet mint egy prémium termék.

Amire MEGÉRI költeni:

Ezek azok a termékek, amelyek hosszú órákon át a bőrödön vannak, vagy akár egy életre szóló befektetésnek számítanak, nyugodtan válaszd a drágább, minőségibb termékeket.

Krémek

A bőrápolás az alapja mindennek. Egy jó hidratáló vagy arckrém nemcsak szebbé teszi a sminket, hanem védi is a bőrödet. Itt érdemes megbízható, minőségi terméket választani, hiszen nap mint nap használod. Igaz ez a fényvédőre is, amit persze te is minden nap lelkiismeretesen használsz!

Alapozó

Az egyik legfontosabb sminktermék. Ha nem megfelelő az állaga vagy az összetétele, könnyen maszkhatású lehet, eltömítheti a pórusokat és kiemelheti a bőrhibákat. Egy jó alapozó természetes hatást ad és egész nap tart. A bőröd meghálálja, ha nem az alapozón spórolsz!

Sminkecsetek

Egy minőségi ecsetkészlet éveken át kiszolgál, ráadásul a smink is sokkal szebb lesz vele. Kevesebb termék fogy, egyenletesebb az eredmény. Válaszd a minőséget, megtérül az ára.

Púder

Mivel egész nap az arcodon van, nem mindegy, milyen. A jobb minőségű púder nem ül bele a ráncokba, nem szárít és nem csomósodik az arcon. Még ha picit többet is kell költened, válaszd a minőségibb terméket.

Amire NEM kell vagyonokat költeni, spórolási tippek következnek:

Sminkszivacs

Teljesen felesleges a drága darabokat választani, egy drogériás sminkszivacs is megteszti. Kerüld a nagyon olcsó, kamu, túl kemény darabokat, de ugyan úgy felejtsd el a méregdrágákat is. Az arany középutat válaszd!

Szemceruza

Gyorsan fogy, mert hamar elhasználódik, ráadásul a drogériás változatok is tudják azt, amit a luxusmárkák. Ne dőlj be a marketingszövegeknek!