Így válaszd ki a tökéletesen hozzád illő rúzst – Mindenki szeme megakad majd az ajkaidon 

Amikor a drogériákban kutatunk a megfelelő színű rúzs után, rengetegszer az a vége a történetnek, hogy elveszünk a bőség zavarában. Sokszor azt se tudjuk, merre kezdjük a keresgélést: piros, rózsaszín, bézs tónusok, és akkor még az állagról, tartósságról és árakról még nem is beszéltünk.

A sminktipp, ami segít kiválasztani a számodra tökéletes rúzst.

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Pedig a rúzs központi eleme a sminkeknek. Akiknek kell, azoknak dúsító hatása miatt kardinális kérdés, akik pedig amúgy is telt ajkakkal vannak megáldva, ez a tökéletes fegyver, amivel kiemelhetik ezt a vonzó pontot arcukon.

Egy nőnek sem kell magyaráznunk, hogy mit jelent megtalálni A rúzst. Ha neked még nem sikerült, most segítünk!

Viszont, ha megvan, akkor is maradj még egy darabig, mert nem feltétlenül kell megelégedned egyetlen jó árnyalattal. A biztonsági játszma kényelmes a sminkek terén is, de egy-egy új szín vagy árnyalat képes teljesen más fényt adni az arcodnak.

Plusz; ha több a választási lehetőség, sokkal később fogod megunni a kedvencedet is. De így külön színt tarthatsz fent más-más eseményekhez, ruhákhoz, szettekhez, napszakokhoz. Mert igen, ez is sokat számít egy ideális smink elkészítésekor.

Alaplépések a rúzs kiválasztásához

A legtöbben azzal tisztában vagyunk, hogy a bőrünk inkább a világos vagy sötét kategóriába esik-e. De igazából nem ez a döntő egy jó rúzs kiválasztásánál, hanem az alaptónus. Ezt pedig a következőképpen tudod megállapítani:

Sárgás, aranyszínű vagy barackos árnyalatú arcbőr esetén: meleg alaptónusod van.

Hidegebb színű, például rózsaszín, kék vagy lila arcbőr esetén: hideg alaptónussal rendelkezel.

Ha nem tudsz dönteni, és úgy érzed, mindkét kategóriából látsz árnyalatokat, akkor valószínűleg semleges az alaptónusod. (Ami azért szerencsés, mert valószínűleg mindkét kategória sminktermékeiből bátran válogathatsz.)

Ha ránézésre a tükörből nem tudod megállapítani az alaptónust, akkor nézd meg a csuklódon futó ereket:

Meleg alaptónus: zöldes erek

zöldes erek Hideg alaptónus: kékes-lilás erek

kékes-lilás erek Semleges alaptónus: mindegyik szín nagyjából egyenlő arányban jelenik meg