Ilyen szemöldökforma illik hozzád az arcszerkezetednek megfelelően

Az elmúlt évtizedek során rengetegféleképpen formázták a szemöldöküket a hölgyek, hiszen a trendek folyamatosan változtak. A legfrusztrálóbb ebben az állandó váltakozásban az volt, hogy mire kitépkedték a szemöldöküket a megfelelő ívre, jóformán azon kaphatták magukat, hogy növeszthették is vissza, majd nem sokkal később az egészet kezdhették elölről. Erre a bosszantó problémára hoztunk egy megoldást: eláruljuk, a te arcszerkezetedhez melyik szemöldökforma passzol leginkább, így végre nem kell vakon követned a folyton váltakozó trendeket.
Az utóbbi időben mintha változott volna a helyzet a korábbi évtizedekhez képest. Már nem követjük vakon a különböző szemöldöktrendeket, inkább arra figyelünk, mi áll jól nekünk igazán; mert hiába a legmenőbb szemöldökforma, ha az nekünk nem áll jól. A legjobb, ha az arcformánkhoz és a személyes vonásainkhoz igazítjuk a szemöldökünket, így az egész megjelenésünk harmonikusabb lesz, és a természetes szépségünk kerülhet előtérbe.
Az ovális arcon szinte bármilyen szemöldök jól áll, ám ha természetes harmóniára törekszel, az egyenes vagy enyhén ívelt forma a legjobb választás. Nem túl erős, mégis szépen keretezi az arcot, és nem vonja el a figyelmet a többi vonásodról.
Ezt a formát általában szélesebb homlok és keskenyebb áll jellemzi. Ebben az esetben a legelőnyösebb a lágyan ívelt, kicsit lekerekített szemöldök, mert kiegyensúlyozza az arcot, és nem emeli ki túlzottan a homlok szélességét. Kerüld a túl magas vagy túl hegyes íveket!
A szögletes arc markáns, erős vonásokkal bír, így a túl egyenes vagy éles szemöldök csak tovább erősíti ezt a keménységet. Jobb, ha lágy, finoman ívelt szemöldököt formázol magadnak, ami kissé ellensúlyozza a szögletes áll és állkapocs keménységét, nőiesebb megjelenést kölcsönözve.
Ezt az arcformát széles arccsontok jellemzik, miközben a homlok és az áll keskenyebb. Ebben az esetben az enyhén ívelt, kicsit magasabb szemöldök a nyerő, mert megemeli a tekintetet és kiegyensúlyozza az arccsont szélességét. A túl lapos vagy túl egyenes szemöldök nem előnyös, mert még hangsúlyosabbá teszi a gyémánt alakot.
A kerek arc legnagyobb előnye, hogy fiatalos és lágy vonású, viszont hajlamos túlzottan „gömbölyűnek” hatni. Hogy ezt ellensúlyozandó megnyújtsd optikailag az arcod, célszerű magas, ívelt szemöldököt formáznod magadnak. Kerüld a teljesen egyenes vagy nagyon alacsony szemöldököt, mert az tovább erősíti a kerek hatást.
Ha legközelebb tükörbe nézel, jusson eszedbe: nem a divat diktálja, mi áll jól neked, hanem az arcod egyedi formája. Egy jól megválasztott szemöldökforma csodákra képes – nemcsak kiemeli az arcszerkezeted előnyeit, hanem ezzel együtt a magabiztosságodra is jó hatással van!
Nézd meg az alábbi videót:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.