Most rajtad a sor kedves Ikrek, most kiderül melyik smink áll neked a legjobban.

Így sminkelj, a horoszkóp szerint – Ikrek sminkrutin, hogy kihozd magadból a maximumot

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Ikrek nő nem bírja a monotonitást, ami a sminkjén is meglátszik.

Szemsmink és rúzsozási tippek.

Az Ikrek frizura minden nap másmilyen.

Horoszkóp sminkrutin – így sminkelj, ha az Ikrek csillagjegy szülötte vagy

Milyen is egy Ikrek nő?

Az asztrológia pontosan elárulja. Egyik percben romantikus lelkű álmodozó, a másikban egy vicces csaj, aki bárkit levesz a lábáról a dumájával. Az Ikrek nő maga a megtestesült frissesség és pörgés. Folyton úton van – fejben, testben, lélekben. Imádja kipróbálni az új dolgokat, nem bírja a monotonitást – és ez bizony a sminkjén is meglátszik. Most nem lesz elég egy sima nude paletta!

Szemsmink

Az Ikrek szeme mindig élénk, tele kíváncsisággal – hát persze, hogy meg kell mutatni! A fényes, vidám színek szuperül passzolnak hozzád: pezsgőarany, babarózsaszín, vagy akár egy erősebb lila árnylat is simán szóba jöhet nálad. A mozgó szemhéjra mehet valami világos, csillogós, a mélyítővonalba egy leheletnyit sötétebb árnyalat. De ami igazán feldobja? Egy színes tusvonal! Próbáld ki kékkel, lilával vagy akár zölddel – garantáltan nem maradsz észrevétlen. A spirál legyen dúsító-hosszabbító, hadd villogjon az a csillogó tekintet.

Rúzsozás

Nálad a rúzs mindig attól függ, milyen napod van. Ha lazulós napra készülsz, tökéletes választás egy barackos ajakbalzsam, ami csak egy kis egészséges fényt ad. De ha csajbuli vagy randi van kilátásban, elő a pinkkel vagy egy ütős piros rúzzsal! A szaténfényű textúrák jól állnak neked, és nem túl merevek. Persze ne feledd a szájkontúrt se!

Egy Ikreknél minden a tökéletes alapozással kezdődik.

Fotó: Dmytro Buianskyi / Shutterstock

Kontúr és pirosító

Sokat mosolyogsz, beszélsz, nevetsz – ezért a sminked is legyen friss és könnyed. Ne kontúrozz túl drámaian, inkább csak lágy árnyalással emeld ki az orcád vonalát egy visszafogott bronzosítóval. A pirosító jöhet rózsás árnyalatban. Körkörösen dolgozd el az arccsont tetején, és ha extra bájos hatást akarsz, egy leheletnyit tegyél az orrnyergedre is.

Frizuratippek

Az Ikrek frizura nem létezik – mert minden nap új verzióban tér vissza. Egyik nap laza konty, másnap tincsekbe szedett hullámok, harmadnap egy játékos magas copf. A lényeg, hogy ne legyen túl „megcsinált”. A kissé kócos hatás is tökéletesen illik hozzád. Jöhetnek a színes hajgumik, masnik, selyemkendők – sőt, ha harmonizál a sminked árnyalataival, még jobb.