Dögös személyiségteszt - Ezt árulja el rólad, hogy milyen tusvonalat húzol

A megjelenésünk, beleértve a ruházatunk, a frizuránk, a sminkünk vagy akár a parfümünk is izgalmas kommunikációs eszközök, amelyekkel szavak nélkül mutatjuk be magunkat, a kinézet ugyanis az egyéniség, az identitás és a belső világunk lenyomata. A következő nem mindennapi személyiségteszt most erre helyezi a hangsúlyt, és a tusvonalad alapján fedi fel, hogy milyen ember is vagy valójában.

A személyiségteszt tusvonalad alapján fedi fel legtitkosabb tulajdonságaidat

Fotó: New Africa / Shutterstock

Személyiségteszt – tekinteted alapján tárja fel legbensőbb énedet

A megjelenés egy kreatív nyelv, amelyben minden egyes választás, legyen szó akár egy cipőről vagy a tusvonalról, mesél rólunk. A tusvonal például nemcsak a tekintetet emeli ki, hanem elárulja, milyennek szeretnénk, hogy lássanak bennünket. Te vajon a vastagabb vagy a vékonyabb ecsetvonásra esküszöl?

Vékony, precíz tusvonal

A vékonyan és precízen meghúzott tusvonal letisztult eleganciát sugároz, amely azt mutatja, hogy magas önkontroll és higgadtság jellemző rád. Emellett nagyon odafigyelsz a környezetedre, szereted a rendet magad körül, miközben ügyelsz a legapróbb részletekre is.

Cicaszem

Amennyiben cicaszemeket varázsolsz magadnak reggelente, egy ízig vérig nő vagy, akire jellemző a magabiztosság. Csábító energiáddal mindenkit rabul ejtesz, miközben pontosan tudod, hogy mit akarsz és teszel is érte. Egy valódi dög veszett el benned.

Vastag, precíz tusvonal

Árad belőled a határozottság, szeretsz dominánsnak mutatkozni. Ez a markáns stílus azt sugallja, hogy nem rejted véka alá a véleményedet és az érzéseidet is nyíltan felvállalod. Azonban néha felszínre tör kissé lázadó természeted.

Színes tusvonal

A színes tusvonal játékosságot és egyediséget visz megjelenésedbe, ami azt sugallja, hogy nem szeretsz a magad ura lenni és néha szemben úsznál az árral. Nem bírod elviselni a korlátokat, bátran ugrassz bele az ismeretlenbe és vágsz bele valami merőben új dologba.

Füstös, eldolgozott tus

A füstös szemek rejtélyessé tesznek, de ugyanakkor lazaságról árulkodnak. Jellemző rád az érzékiség, inkább hallgatsz a megérzéseidre, mintsem az eszedre. Spontán alkat vagy, aki nem szeret előre tervezni és szereti az izgalmakat.

Tusvonal hiánya

Fő a természetesség. Amennyiben nem használsz tust és inkább a natúr megjelenés híve vagy, a visszafogottság az élet más területein is jellemző rád. Szereted a jól bevált dolgokat és a kitaposott ösvényt járni.

A következő videó 9 különböző tusvonalat mutat be, amiket te is könnyen elkészíthetsz magadnak: