Szoboszlai Dominik ismét kitett magáért, nem akármivel lepte meg Buzsik Borkát

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 13:45
Buzsik Borkanőnap
A magyar válogatott csapatkapitánya sem felejtette el a nőnapot. Szoboszlai Dominik egy meseszép csokorral lepte meg feleségét, Buzsik Borkát.

Szoboszlai Dominik már javában készül a keddi (18:45) Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőre, de így is szakított időt arra, hogy meglepje feleségét. Bár világszerte vasárnap ünnepelték a nőnapot, a magyar labdarúgó felesége, Buzsik Borka csak most mutatta meg, milyen ajándékot kapott férjétől. A megosztott képekből kiderül, hogy Szoboszlai ismét kitett magáért: szerelmét az egyik kedvenc virágával lepte meg.

Fotó:   Instagram

Szoboszlai Dominik ismét meglepte szerelmét

Azután, hogy a Liverpool középpályása egy szűk körű, mégis patinás helyszínen tartotta esküvőjét, majd nem sokkal később megszületett első gyermekük, továbbra is ugyanazzal a figyelemmel fordul szerelme felé, mint amikor először találkoztak. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Szoboszlai Dominik egy korábbi interjúban elárulta: felesége, Buzsik Borka teljesen megváltoztatta őt.

A magyar lány nemrég Instagram-sztoriban mutatta meg követőinek, mivel lepte meg őt Szoboszlai Dominik nőnap alkalmából. Buzsik Borka egy csokor sárga, lila és bordó tulipánt tart a kezében. A színek választása sem véletlen: a sárga virág az örömöt és a boldogságot jelképezi, a lila a tiszteletet és a csodálatot, míg a bordó a mély, szenvedélyes szerelmet. 

