Így mentheted meg a bőröd a kiszáradástól télen

A fűtött lakások száraz levegője, a hideg és a szél együtt elég hamar próbára teszi a bőr természetes védekezőképességét. Ilyenkor sokan érezzük, hogy húzódik a kézfejünk, kicserepesednek az ajkaink, az arcbőrünk pedig érzékenyebb lesz. A repedezett bőr könnyebben be is gyulladhat, ezért különösen fontos a téli bőrápolás.
Télen a bőr anyagcseréje lelassul, kevesebb faggyú termelődik, így a természetes védőrétegünk is sérülékenyebb lesz. Ezért ilyenkor jól jönnek a kicsit táplálóbb, sűrűbb krémek, amelyek visszaadják a komfortérzetet. Ha érzékenyebb a bőrünk vagy hajlamosak vagyunk az ekcémára, különösen fontos, hogy gyengéd, illatanyag-mentes készítményeket válasszunk.
A tudatos bőrápolás télen nem csak a krémezésről szól. Bőrünk vízháztartását belülről is támogatnunk kell, ezért törekedjünk arra, hogy naponta 1,5–2 liter folyadékot igyunk. A kávé vízhajtó hatása miatt érdemes mellé vizet is fogyasztani. A fűtés miatt sok lakásban nagyon száraz lesz a levegő, amit a bőrünk azonnal megérez. Egy párásító vagy egy nedves törölköző a radiátoron egyszerű, mégis hatékony segítség lehet.
Télen kevesebb friss zöldség és gyümölcs jut a tányérunkra, ez pedig a bőrünk állapotán is meglátszik. Ha tudatosan pótoljuk a vitaminokat, sokat tehetünk azért, hogy a bőrünk rugalmas, ellenálló és egészséges maradjon, sőt a regenerálódását is segítjük.
A-vitamin
Segít megőrizni a bőr épségét és a sejtek megfelelő működését. Bőségesen található tojássárgájában, májban, halakban, sajtokban, a zöldségek közül pedig sárgarépában, sütőtökben és édesburgonyában.
B-vitaminok
Különösen a B2-vitamin hiánya járhat együtt száraz, hámló, kirepedező bőrrel. Jó forrásai a teljes kiőrlésű gabonák, tej és tejtermékek, tojás, hüvelyesek, és az élesztő.
C-vitamin
Az immunrendszer működésének egyik alappillére, és a bőr védelmében is fontos szerepe van. Nagy mennyiségben megtalálható citrusfélékben, kiviben, csipkebogyóban, paprikában és savanyú káposztában.
D-vitamin
Télen kevesebb napfény ér minket, ezért a szervezetünk is nehezebben tudja előállítani. Forrásai a halak, tojás, tejtermékek, gombák, és szükség esetén étrend-kiegészítő formájában is pótolhatjuk – erről érdemes orvossal egyeztetni.
E-vitamin
Segíti a bőr regenerálódását és védi a sejteket az oxidatív stressztől. Leginkább növényi olajokban, olajos magvakban, mandulában, napraforgómagban, gabonacsírában és tojásban találjuk meg.
