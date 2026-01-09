Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Téli bőrápolás részeként ajakápolót használó fiatal nő a havas tájban

Így mentheted meg a bőröd a kiszáradástól télen

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 09. 11:15
A hideg, a szél és a fűtött lakások száraz levegője pillanatok alatt kiszáríthatja a bőrünket, ami húzódó, égő érzést és repedezést okozhat. Néhány egyszerű téli bőrápolási szokással sokat tehetünk azért, hogy a bőrünk a leghidegebb hónapokban is puha és rugalmas maradjon.
Porosz Viktória
  • A téli bőrápolás segít megelőzni a húzódó, repedező bőr kialakulását.
  • A hideg, a szél és a száraz levegő komoly terhelést jelent a bőrünknek.
  • Néhány egyszerű szokással télen is puha és rugalmas maradhat a bőrünk.

A fűtött lakások száraz levegője, a hideg és a szél együtt elég hamar próbára teszi a bőr természetes védekezőképességét. Ilyenkor sokan érezzük, hogy húzódik a kézfejünk, kicserepesednek az ajkaink, az arcbőrünk pedig érzékenyebb lesz. A repedezett bőr könnyebben be is gyulladhat, ezért különösen fontos a téli bőrápolás. 

Téli bőrápolásra szomjazó kiszáradt kezek
A téli bőrápolás segít megőrizni a bőr puhaságát és hidratáltságát a hideg hónapokban
Fotó: movchanzemtsova /  Shutterstock 

A téli bőrápolás sokrétűbb mint egy krém felkenése

Télen a bőr anyagcseréje lelassul, kevesebb faggyú termelődik, így a természetes védőrétegünk is sérülékenyebb lesz. Ezért ilyenkor jól jönnek a kicsit táplálóbb, sűrűbb krémek, amelyek visszaadják a komfortérzetet. Ha érzékenyebb a bőrünk vagy hajlamosak vagyunk az ekcémára, különösen fontos, hogy gyengéd, illatanyag-mentes készítményeket válasszunk.

A tudatos bőrápolás télen nem csak a krémezésről szól. Bőrünk vízháztartását belülről is támogatnunk kell, ezért törekedjünk arra, hogy naponta 1,5–2 liter folyadékot igyunk. A kávé vízhajtó hatása miatt érdemes mellé vizet is fogyasztani. A fűtés miatt sok lakásban nagyon száraz lesz a levegő, amit a bőrünk azonnal megérez. Egy párásító vagy egy nedves törölköző a radiátoron egyszerű, mégis hatékony segítség lehet.

Apróságok, amelyek sokat számítanak

  • Kézmosás után krémezzünk, mert ilyenkor veszíti a legtöbb nedvességet a bőrünk.
  • Estére nyugodtan válasszunk zsírosabb krémet; ha pamutkesztyűt húzunk rá, reggelre érezhetően puhább lesz a kézfejünk.
  • Az ajakbalzsam legyen alapdarab télen. Az ajkaink védelme külön figyelmet igényel, hiszen nincs saját védőrétegük.
  • Időnként alkalmazhatunk finom, kímélő ajakradírt, például méz, olívaolaj és kristálycukor keverékével.
  • Ha hegyekbe indulunk vagy síelünk, a fényvédőt se hagyjuk otthon – a hó visszaveri a napfényt, ezért télen is könnyen leéghetünk.

Vitaminokkal belülről is támogathatjuk a bőrünket

Télen kevesebb friss zöldség és gyümölcs jut a tányérunkra, ez pedig a bőrünk állapotán is meglátszik. Ha tudatosan pótoljuk a vitaminokat, sokat tehetünk azért, hogy a bőrünk rugalmas, ellenálló és egészséges maradjon, sőt a regenerálódását is segítjük.
A-vitamin
Segít megőrizni a bőr épségét és a sejtek megfelelő működését. Bőségesen található tojássárgájában, májban, halakban, sajtokban, a zöldségek közül pedig sárgarépában, sütőtökben és édesburgonyában.
B-vitaminok
Különösen a B2-vitamin hiánya járhat együtt száraz, hámló, kirepedező bőrrel. Jó forrásai a teljes kiőrlésű gabonák, tej és tejtermékek, tojás, hüvelyesek, és az élesztő.
C-vitamin
Az immunrendszer működésének egyik alappillére, és a bőr védelmében is fontos szerepe van. Nagy mennyiségben megtalálható citrusfélékben, kivi­ben, csipkebogyóban, paprikában és savanyú káposztában.
D-vitamin
Télen kevesebb napfény ér minket, ezért a szervezetünk is nehezebben tudja előállítani. Forrásai a halak, tojás, tejtermékek, gombák, és szükség esetén étrend-kiegészítő formájában is pótolhatjuk – erről érdemes orvossal egyeztetni.
E-vitamin
Segíti a bőr regenerálódását és védi a sejteket az oxidatív stressztől. Leginkább növényi olajokban, olajos magvakban, mandulában, napraforgómagban, gabonacsírában és tojásban találjuk meg.

