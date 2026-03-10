Retteg a lakosság: fekete eső hull Teheránra, lángol az olaj - Videó!

Olajjal szennyezett, feketének tűnő esőről számoltak be Teheránból, miután légi csapások érték az iráni főváros közelében található olajlétesítményeket. A hírek szerint a város fölött sűrű füstfelhő terjeng, a lakosság pedig egyre nagyobb aggodalommal figyeli a támadások súlyos következményeit - írta meg a Világgazdaság.

Irán számára új kockázatok jelentek meg, a támadásokat követően / Fotó: AFP

Fekete eső hullik Iránban

A Teherán fölé emelkedő hatalmas fekete füstoszlopok és az égő olajlétesítmények képei járták be a nemzetközi sajtót, miután több robbanás rázta meg a térséget. A támadások után olyan mennyiségű füst és korom került a levegőbe, hogy egyes beszámolók szerint még a csapadék is elszíneződött.

A beszámolók szerint a robbanások után több olajjal kapcsolatos létesítményben is tűz keletkezett, amelyek hosszú ideig égtek. A CNN riportja szerint a hatalmas mennyiségű korom és égéstermék miatt olyan jelenség alakult ki, amelyet a helyiek „fekete esőként” írnak le.

A felvételeken is jól látható, ahogy a sűrű füstfelhő a város fölé terül, miközben a lángoló olajtartályokból folyamatosan szivárog a füst és a korom. A jelenség nemcsak látványos, hanem potenciálisan egészségügyi kockázatot is jelenthet a lakosság számára.

A CNN szerint a füsttel és szennyező anyagokkal telített levegő miatt sokan attól tartanak, hogy a csapadék is szennyezetté válhat, ami tovább növeli az aggodalmat a városban.



