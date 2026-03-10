Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Retteg a lakosság: fekete eső hull Teheránra, lángol az olaj - Videó!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 13:50 / FRISSÍTÉS: 2026. március 10. 14:07
Sűrű fekete füst és olajjal szennyezett eső borította be Teheránt, miután légi csapások érték az olajtároló létesítményeit. Az iráni főváros felett hatalmas tűzgolyók és füstoszlopok jelentek meg.
Olajjal szennyezett, feketének tűnő esőről számoltak be Teheránból, miután légi csapások érték az iráni főváros közelében található olajlétesítményeket. A hírek szerint a város fölött sűrű füstfelhő terjeng, a lakosság pedig egyre nagyobb aggodalommal figyeli a támadások súlyos következményeit - írta meg a Világgazdaság.

Irán számára új kockázatok jelentek meg, a támadásokat követően / Fotó: AFP

Fekete eső hullik Iránban

A Teherán fölé emelkedő hatalmas fekete füstoszlopok és az égő olajlétesítmények képei járták be a nemzetközi sajtót, miután több robbanás rázta meg a térséget. A támadások után olyan mennyiségű füst és korom került a levegőbe, hogy egyes beszámolók szerint még a csapadék is elszíneződött.

A beszámolók szerint a robbanások után több olajjal kapcsolatos létesítményben is tűz keletkezett, amelyek hosszú ideig égtek. A CNN riportja szerint a hatalmas mennyiségű korom és égéstermék miatt olyan jelenség alakult ki, amelyet a helyiek „fekete esőként” írnak le.

A felvételeken is jól látható, ahogy a sűrű füstfelhő a város fölé terül, miközben a lángoló olajtartályokból folyamatosan szivárog a füst és a korom. A jelenség nemcsak látványos, hanem potenciálisan egészségügyi kockázatot is jelenthet a lakosság számára.

A CNN szerint a füsttel és szennyező anyagokkal telített levegő miatt sokan attól tartanak, hogy a csapadék is szennyezetté válhat, ami tovább növeli az aggodalmat a városban.


 

 

