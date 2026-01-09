Közel az időpont, de nincs ötleted? Itt vannak a legjobb téli körömtrendek

Évszakonként nemcsak a ruhadivat változik, hanem újabb és újabb körömtrendek is felbukkannak. Az idei szezonban a jeges hatás kerül a középpontba - legyen szó karácsonyi, szilveszteri vagy akár egy egyszerű, mégis látványos téli körömszettről. A Life.hu segítségével mutatjuk, mi hódít idén télen!

Ezek a 2026-os téli körömtrendek Fotó: Jose Porras Perez / Shutterstock

Ezek az idei körömtrendek:

1. Hópehely

Bár klasszikus, mégsem válik unalmassá. A hópelyhek használatával számtalan lehetőség áll rendelkezésünkre: lehet letisztult és elegáns, de akár extrém és vagány is. A 3D-s körmök térhódításával még több ajtó nyílt meg előttünk, a választás pedig teljes mértékben azon múlik, milyen stílusra vágyunk.

2. Balerina körmök

Az áttetsző fehéres rózsaszín, úgynevezett balerina körmök letisztultak és elegánsak, sokaknak a diótörő balettcipőit juttatják eszébe. Minimalista megjelenésüknek köszönhetően szinte mindenhez passzolnak, így biztos választásnak számítanak.

3. Jeges kék

Ez a szín az igazi jégkirálynőket idézi, és egyszerűen kihagyhatatlan. Önmagában is gyönyörű, de különböző dizájnokkal kombinálva is rendkívül népszerű. A króm porral készült körmök pedig talán a szezon legvágyottabbjai.

4. Jeges macskaszem

A macskaszem és a bársonyos, krómhatású körmök már tavaly is hatalmas kedvencek voltak, és ez a trend idén sem tűnik el. Ha egyszerű, mégis feltűnő és különleges körmökre vágysz, a kék macskaszem köröm tökéletes választás lehet.

5. Elegáns mandulaforma

A mandulaformájú körmök minden szezon kihagyhatatlan kedvencei, idén azonban egy különleges trenddel kerültek reflektorfénybe. A „framed nails”, azaz bekeretezett körmök már most nagy népszerűségnek örvendenek, és a szakértők szerint idén különösen nagyot fog szólni ez a stílus mandulaformán.