„Csöcsök és segg” – Nagy Bogi szexi modell fenekét paskolja a parton

Nagy Bogi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 13:30
bswThaiföld
Szolid tiniből vadmacska? Nagy Bogi formás popsit paskolva posztolt a BSW-vel közös nyaralásáról.
Nagy Bogit cuki kamaszként ismerte meg az ország, a szerethető, visszafogott lány hamar meg is állapodott, 21 évesen feleség lett. Azóta nagyot fordult vele a világ: elvált, az elmúlt napokat pedig Thaiföldön töltötte a BSW formáció tagjaival és megannyi bombázóval… Most pedig forró fotóval bizonyította: a szelíd kiscica vadmacskává vált!

Nagy Bogi a BSW tagjaival és modellekkel nyaral
Nagy Bogi BSW Matyival és a zenekar többi tagjával nyaral (Fotó: Mediaworks)

Nagy Bogi válása után Thaiföldön töltődik fel

Nagy Bogi a Sztárban sztár + 1 kicsi című műsorban Nagy Adri oldalán énekelt, majd A Dal 2019-ben is szerepelt, alig 17 évesen. Ezután sorra jöttek a felkérések, új dalok, az elmúlt években pedig a Csináljuk a fesztivált! évadaiban zsűrizett. Bár eddig is sokan szerették, legutóbbi albuma bombaként robbant a hallgatottsági listák élére. Közben pedig magánélete is forr.

Az év első napjaiban jött a hír: Nagy Bogi válik férjétől. Mindeközben felröppentek a pletykák, miszerint BSW Matyival szűrte össze a levet. Az énekesek nem ismerték el a híresztelés igazságtartalmát, és kitartottak amellett, hogy munkakapcsolat van csupán köztük. Az mindenesetre biztos, hogy a szende kislányként megismert lány vad oldalát előcsalogatták. Nemrég vírusként járta körbe a netet a videó, amin Nagy Bogi BSW koncerten a színpadon énekel a srácokkal, még hozzá igencsak arcpirító sorokat.

@bsw_fan_page Legjobb voltál Bogi! 🫶 #bsw #bswfan #gyerebevelem #nagybogi #csakpoén ♬ eredeti hang - BSW FAN PAGE

Az énekesnő most épp Thaiföldön nyaral-dolgozik a BSW tagjaival és megannyi bombázóval, köztük BSW Gaben párjával, a dögös DJ Metzker Vikivel, de ott van ByeAlex exbarátnője, Rákóczi Benjamina és a csinos modell, Varga Viki is: utóbbival osztott meg fülledt közös képet Bogi az Instagramján 24 óráig elérhető sztoriban:

Nem AI! Majdnem megégett” – magyarázta a fotót, amin az említett modell kerek fenekét keni épp naptejjel. A forró jelenethez a BSW: Csöcsök és Segg című dalát mellékelte… 

Nagy Bogi Thaiföldön pihen a dolgos hónapok után (Fotó: Instagram/Nagy Bogi)

Az énekesnő nemrég a saját fenekét is közszemlére bocsátotta, legújabb dalának klipjében igencsak szexire vette a figurát. A hallgatók imádják a látványt és persze a dalt is, a legnagyobb megosztón 2,4 millióan nézték már meg a klipet.

 

