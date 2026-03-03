„Csöcsök és segg” – Nagy Bogi szexi modell fenekét paskolja a parton

Nagy Bogit cuki kamaszként ismerte meg az ország, a szerethető, visszafogott lány hamar meg is állapodott, 21 évesen feleség lett. Azóta nagyot fordult vele a világ: elvált, az elmúlt napokat pedig Thaiföldön töltötte a BSW formáció tagjaival és megannyi bombázóval… Most pedig forró fotóval bizonyította: a szelíd kiscica vadmacskává vált!

Nagy Bogi BSW Matyival és a zenekar többi tagjával nyaral (Fotó: Mediaworks)

Nagy Bogi válása után Thaiföldön töltődik fel

Nagy Bogi a Sztárban sztár + 1 kicsi című műsorban Nagy Adri oldalán énekelt, majd A Dal 2019-ben is szerepelt, alig 17 évesen. Ezután sorra jöttek a felkérések, új dalok, az elmúlt években pedig a Csináljuk a fesztivált! évadaiban zsűrizett. Bár eddig is sokan szerették, legutóbbi albuma bombaként robbant a hallgatottsági listák élére. Közben pedig magánélete is forr.

Az év első napjaiban jött a hír: Nagy Bogi válik férjétől. Mindeközben felröppentek a pletykák, miszerint BSW Matyival szűrte össze a levet. Az énekesek nem ismerték el a híresztelés igazságtartalmát, és kitartottak amellett, hogy munkakapcsolat van csupán köztük. Az mindenesetre biztos, hogy a szende kislányként megismert lány vad oldalát előcsalogatták. Nemrég vírusként járta körbe a netet a videó, amin Nagy Bogi BSW koncerten a színpadon énekel a srácokkal, még hozzá igencsak arcpirító sorokat.

Az énekesnő most épp Thaiföldön nyaral-dolgozik a BSW tagjaival és megannyi bombázóval, köztük BSW Gaben párjával, a dögös DJ Metzker Vikivel, de ott van ByeAlex exbarátnője, Rákóczi Benjamina és a csinos modell, Varga Viki is: utóbbival osztott meg fülledt közös képet Bogi az Instagramján 24 óráig elérhető sztoriban:

„Nem AI! Majdnem megégett” – magyarázta a fotót, amin az említett modell kerek fenekét keni épp naptejjel. A forró jelenethez a BSW: Csöcsök és Segg című dalát mellékelte…

Nagy Bogi Thaiföldön pihen a dolgos hónapok után (Fotó: Instagram/Nagy Bogi)

Az énekesnő nemrég a saját fenekét is közszemlére bocsátotta, legújabb dalának klipjében igencsak szexire vette a figurát. A hallgatók imádják a látványt és persze a dalt is, a legnagyobb megosztón 2,4 millióan nézték már meg a klipet.