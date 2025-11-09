Menő őszi körmökre vágysz? Íme a legtrendibb lakkok

A legtrendibb manikűr nem csak a kezedet varázsolja szebbé, de az egész megjelenésedet izgalmassá teszi. Légy bevállalós, játssz bátran a formákkal és a mintákkal, hiszen ez az idei év legmenőbb irányzata. Az őszi körmök világában a színeknek is fontos szerepük van, természetesen ha a klasszikus piros szerelmese vagy, akkor sem kell kétségbe esned, de lehet, hogy érdemes egy kissé sötétebb árnyalatra váltanod.

A legtrendibb manikűr idén az állatminta

Fotó: Julian Photo Nail / Fanny Magazin

A legtrendibb őszi körmök egyike: Hódító gepárd

Az állatminta megállíthatatlan, de míg az elmúlt időszakban a könnyed leopárdos motívumok hódítottak, most a kicsit sötétebb gepárdos nyomatok vették át az uralmat.

lépés: készítsünk egy alapot enyhén áttetsző barna lakkal. Választhatunk, hogy az egész körmünket kifestjük, vagy csak a körömvégeket, sőt akár váltogathatjuk is. lépés: mielőtt megszáradna az alap, fekete lakkból cseppentsünk rá apróbb pacákat, majd egy pöttyöző segítségével húzzuk el kicsit a széleit. Így alakul ki a szabálytalan gepárdminta. lépés: vigyünk fel egy fedőlakkot, hogy fényes és tartós legyen a végeredmény.

Tipp: Ha nem akarunk a lakkozással bajlódni, akkor egy felragasztható műköröm tökéletes megoldás.

Termékek:

Műköröm H&M, 3495 Ft

Fotó: Fanny Magazin

Kétvégű pöttyöző H&M, 1495 Ft

Fotó: Fanny Magazin





Fekete körömlakk s-he colour&style, 989 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Fényes alaplakk Rimmel, 1120 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Megkapó macskaszem - Az őszi körmök legdögösebb trendje

Megkapó macskaszem

Fotó: Julian Photo Nail / Fanny Magazin

A Cat Eye manikűr néhány éve már felbukkant a legmenőbb körömtrendek között. Ahogy rápillantunk az irizáló, különleges fényhatású manikűrre, egyből egy macska szemének a villanását juttatja eszünkbe. Az őszi körmök között ismét a legkülönlegesebb trendként hódít.

1. lépés: ehhez a manikűrhöz egy speciális, mágnesezhető lakkra van szükségünk, amit két rétegben kell felvinni.

2. lépés: a hozzá való speciális mágnest úgy kell mozgatni a lakk felett, hogy kialakuljon a különleges irizáló hatás.

Tipp: Ha igazán profi végeredményre vágyunk, akkor forduljunk körmöshöz, vagy ragasszunk fel egy műkörmöt.

Termékek:

Műköröm H&M, 2995 Ft

Megkapó macskaszem: Cat Eye manikűr

Fotó: Julian Photo Nail / Fanny Magazin

Macskaszem gél lakk BrillBird, 2890 Ft

Fotó: Fanny Magazin



Nyomdalakk Moyra, 935 Ft