Menő őszi körmökre vágysz? Íme a legtrendibb lakkok

A legtrendibb manikűr nem csak a kezedet varázsolja szebbé, de az egész megjelenésedet izgalmassá teszi. Légy bevállalós, játssz bátran a formákkal és a mintákkal, hiszen ez az idei év legmenőbb irányzata. Az őszi körmök világában a színeknek is fontos szerepük van, természetesen ha a klasszikus piros szerelmese vagy, akkor sem kell kétségbe esned, de lehet, hogy érdemes egy kissé sötétebb árnyalatra váltanod.
Az állatminta megállíthatatlan, de míg az elmúlt időszakban a könnyed leopárdos motívumok hódítottak, most a kicsit sötétebb gepárdos nyomatok vették át az uralmat.
Tipp: Ha nem akarunk a lakkozással bajlódni, akkor egy felragasztható műköröm tökéletes megoldás.
Termékek:
Műköröm H&M, 3495 Ft
Kétvégű pöttyöző H&M, 1495 Ft
Fekete körömlakk s-he colour&style, 989 Ft
Fényes alaplakk Rimmel, 1120 Ft
A Cat Eye manikűr néhány éve már felbukkant a legmenőbb körömtrendek között. Ahogy rápillantunk az irizáló, különleges fényhatású manikűrre, egyből egy macska szemének a villanását juttatja eszünkbe. Az őszi körmök között ismét a legkülönlegesebb trendként hódít.
1. lépés: ehhez a manikűrhöz egy speciális, mágnesezhető lakkra van szükségünk, amit két rétegben kell felvinni.
2. lépés: a hozzá való speciális mágnest úgy kell mozgatni a lakk felett, hogy kialakuljon a különleges irizáló hatás.
Tipp: Ha igazán profi végeredményre vágyunk, akkor forduljunk körmöshöz, vagy ragasszunk fel egy műkörmöt.
Termékek:
Műköröm H&M, 2995 Ft
Macskaszem gél lakk BrillBird, 2890 Ft
Nyomdalakk Moyra, 935 Ft
A rikító piros és narancs árnyalatok helyett eljött a bársonyos bordó árnyalatok ideje, amik a bogyós gyümölcsöket vagy éppen a vörösbort idézik.
1. lépés: ennél a manikűrnél jól mutat, ha gömbölydedre formázzuk a körmeinket.
2. lépés: választhatunk, hogy csak egyféle árnyalatot használunk, vagy pedig többet. Hiszen igazán jól mutatnak a különböző tónusok, ahogy megcsillan rajtuk a fény.
Termékek:
Zselés körömlakk Rimmel, 2099 Ft
Gél hatású körömlakk Bourjois, 2999 Ft
Vegán körömlakk Max Factor, 2499 Ft
Tartós körömlakk Pupa Milano, 2990 Ft
Ahogy reggelente új erővel tölt fel minket egy csésze latte vagy mokka, olyan melengető hatásuk lesz a kávés árnyalatoknak. Az őszi körmök között idén a meleg barna tónusok viszik a prímet.
1. lépés: használjunk egy színtelen alaplakkot, hogy tartósabb legyen a végeredmény.
2. lépés: válasszunk egy nekünk tetsző barnás árnyalatot, ami lehet enyhén csillogó is.
3. lépés: vigyük fel két rétegben a lakkot, és hagyjuk teljesen megszáradni.
Termékek:
Körömlakk holografikus csillámokkal Sally Hansen, 2399 Ft
Gyorsan száradó körömlakk essence, 799 Ft
Tartós körömlakk Miss Sporty, 649 Ft
Ha szeretnéd látni, hogy készül a Cat Eye köröm, nézd meg a videót!
