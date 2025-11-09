Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Menő őszi körmökre vágysz? Íme a legtrendibb lakkok

divat
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 14:00
körömtrendimanikűr
Ideje feldobni néhány vadító színnel vagy éppen mintával a körmünket. A legtrendibb manikűr idén ősszel állati ütős, ezért lehetsz hódító gepárd vagy akár elragadó macska is. Íme a legszebb őszi körmök, amiket imádni fogsz!

A legtrendibb manikűr nem csak a kezedet varázsolja szebbé, de az egész megjelenésedet izgalmassá teszi. Légy bevállalós, játssz bátran a formákkal és a mintákkal, hiszen ez az idei év legmenőbb irányzata. Az őszi körmök világában a színeknek is fontos szerepük van, természetesen ha a klasszikus piros szerelmese vagy, akkor sem kell kétségbe esned, de lehet, hogy érdemes egy kissé sötétebb árnyalatra váltanod.

Legtrendibb őszi körmök: manikűr állatminta
A legtrendibb manikűr idén az állatminta
Fotó: Julian Photo Nail / Fanny Magazin

A legtrendibb őszi körmök egyike: Hódító gepárd

Az állatminta megállíthatatlan, de míg az elmúlt időszakban a könnyed leopárdos motívumok hódítottak, most a kicsit sötétebb gepárdos nyomatok vették át az uralmat.

  1. lépés: készítsünk egy alapot enyhén áttetsző barna lakkal. Választhatunk, hogy az egész körmünket kifestjük, vagy csak a körömvégeket, sőt akár váltogathatjuk is.
  2. lépés: mielőtt megszáradna az alap, fekete lakkból cseppentsünk rá apróbb pacákat, majd egy pöttyöző segítségével húzzuk el kicsit a széleit. Így alakul ki a szabálytalan gepárdminta.
  3. lépés: vigyünk fel egy fedőlakkot, hogy fényes és tartós legyen a végeredmény.

Tipp: Ha nem akarunk a lakkozással bajlódni, akkor egy felragasztható műköröm tökéletes megoldás.

Termékek:
Műköröm H&M, 3495 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: H&M műköröm
Műköröm H&M, 3495 Ft
Fotó: Fanny Magazin

Kétvégű pöttyöző H&M, 1495 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: H&M kétvégű pöttyöző
Kétvégű pöttyöző H&M, 1495 Ft
Fotó: Fanny Magazin



Fekete körömlakk s-he colour&style, 989 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: s-he colour&style fekete körömlakk
Fekete körömlakk s-he colour&style, 989 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Fényes alaplakk Rimmel, 1120 Ft

 

Trendi őszi körmök kiegészítője: Rimmel fényes alaplakk
Fényes alaplakk Rimmel, 1120 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Megkapó macskaszem - Az őszi körmök legdögösebb trendje

Legtrendibb őszi körmök: kék macskaszem manikűr
Megkapó macskaszem
Fotó: Julian Photo Nail / Fanny Magazin

A Cat Eye manikűr néhány éve már felbukkant a legmenőbb körömtrendek között. Ahogy rápillantunk az irizáló, különleges fényhatású manikűrre, egyből egy macska szemének a villanását juttatja eszünkbe. Az őszi körmök között ismét a legkülönlegesebb trendként hódít.
1. lépés: ehhez a manikűrhöz egy speciális, mágnesezhető lakkra van szükségünk, amit két rétegben kell felvinni.
2. lépés: a hozzá való speciális mágnest úgy kell mozgatni a lakk felett, hogy kialakuljon a különleges irizáló hatás.
Tipp: Ha igazán profi végeredményre vágyunk, akkor forduljunk körmöshöz, vagy ragasszunk fel egy műkörmöt.

Termékek:
Műköröm H&M, 2995 Ft

Legtrendibb őszi körmök: barna macskaszem manikűr
Megkapó macskaszem: Cat Eye manikűr
Fotó: Julian Photo Nail / Fanny Magazin

 

Macskaszem gél lakk BrillBird, 2890 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: BrillBird macskaszem géllakk
Macskaszem gél lakk BrillBird, 2890 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Nyomdalakk Moyra, 935 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: Moyda nyomdalakk
Nyomdalakk Moyra, 935 Ft
Fotó: Fanny Magazin

Őszi körmök vadító vörösben – a klasszikus szín újra hódít

Legtrendibb őszi körmök: bordó manikűr
Bársonyos bordó
Fotó: Julian Photo Nail / Fanny Magazin

A rikító piros és narancs árnyalatok helyett eljött a bársonyos bordó árnyalatok ideje, amik a bogyós gyümölcsöket vagy éppen a vörösbort idézik.
1. lépés: ennél a manikűrnél jól mutat, ha gömbölydedre formázzuk a körmeinket.
2. lépés: választhatunk, hogy csak egyféle árnyalatot használunk, vagy pedig többet. Hiszen igazán jól mutatnak a különböző tónusok, ahogy megcsillan rajtuk a fény.
Termékek:
Zselés körömlakk Rimmel, 2099 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: Rimmel zselés körömlakk
Zselés körömlakk Rimmel, 2099 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Gél hatású körömlakk Bourjois, 2999 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: Bourjois gél hatású körömlakk
Gél hatású körömlakk Bourjois, 2999 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Vegán körömlakk Max Factor, 2499 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: Max Factor vegán körömlakk
Vegán körömlakk Max Factor, 2499 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Tartós körömlakk Pupa Milano, 2990 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: Pupa Milano tartós körömlakk
Tartós körömlakk Pupa Milano, 2990 Ft
Fotó: Fanny Magazin

Lehengerlő latte: az őszi körmök legkrémesebb trendje

Legtrendibb őszi körmök: latte stílusú manikűr
Lehengerlő latte
Fotó: Rabusta / Fanny Magazin

Ahogy reggelente új erővel tölt fel minket egy csésze latte vagy mokka, olyan melengető hatásuk lesz a kávés árnyalatoknak. Az őszi körmök között idén a meleg barna tónusok viszik a prímet.
1. lépés: használjunk egy színtelen alaplakkot, hogy tartósabb legyen a végeredmény.
2. lépés: válasszunk egy nekünk tetsző barnás árnyalatot, ami lehet enyhén csillogó is.
3. lépés: vigyük fel két rétegben a lakkot, és hagyjuk teljesen megszáradni.
Termékek:
Körömlakk holografikus csillámokkal Sally Hansen, 2399 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: Sally Hansen körömlakk holografikus csillámokkal
Körömlakk holografikus csillámokkal Sally Hansen, 2399 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Gyorsan száradó körömlakk essence, 799 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: Essence gyorsan száradó körömlakk
Gyorsan száradó körömlakk essence, 799 Ft
Fotó: Fanny Magazin


Tartós körömlakk Miss Sporty, 649 Ft

Trendi őszi körmök kiegészítője: Miss Sporty tartós körömlakk
Tartós körömlakk Miss Sporty, 649 Ft
Fotó: Fanny Magazin

Ha szeretnéd látni, hogy készül a Cat Eye köröm, nézd meg a videót!

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu