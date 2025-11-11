Ezekre a téli körömtrendekre esküsznek az igazán elegáns nők

Sokak nagy kedvencei, az ujjatlan kesztyűk újra hódítanak, amelyek tökéletesek azok számára, akik nem szeretnék takargatni stílusos körmeiket. A szezon pedig rengeteg elegáns téli körömtrenddel kecsegtet, amelyek közül egyet mindenképpen ki kell próbálnod, ha luxust szeretnél árasztani magadból.

Ha elegáns téli körömre vágysz, ezek közül válassz! / Fotó: Anton Papulov / 123RF

Téli körömtrendek – ezeket viselik idén az igazán stílusos nők

A fagyos szezonban is hódít a minimalista irányvonal, viszont újra üdvözölhetjük a klasszikus, téli színeket. Ha készen állsz egy kis inspirációra, akkor lesd meg a legnépszerűbb idei trendeket, amelyek stílusos megjelenést fognak kölcsönözni neked!

Tejes hatású manikűr, ami visszafogottan elegáns

A tejes hatású manikűr egész évben élvezte a reflektorfényt, ami nem lesz másképp a téli szezonban sem, azonban sokkal fényesebbek és teltebbek lesznek, mint a korábbi változatok. Bátran próbáld ki ezt a különleges körmöt, ami minden szetthez tökéletesen passzol és zsebeld be a bókokat.

Bordó és fekete cseresznye köröm, ami csábítóan szexi

Ezek az árnyalatok kétségkívül azonnal a kezedre vonzzák a tekintetet. A trend ugyanis rendkívül feltűnő és dögös, mégis megőrzi az elegáns jellegét. Ha egy kicsit merészebb vagy, semmiképp se mondj nemet ezekre a csodás színekre.

Nude manikűr, ami felveszi a harcot a merész színekkel

A merész színek mellett a nude körmök is hódítanak, amik egytől egyig mindenkinek jól állnak. Ez a stílus valódi eleganciát áraszt magából és, mivel egyáltalán nem karakteres, szemben az előzővel, nincs olyan ruhadarab, amitől elütne.

Áttetsző barna köröm, ami időtlenséget sugároz

Ezen a télen nemcsak a klasszikus, rózsaszín átlátszó körömtrendek viszik a prímet, hanem a barna árnyalatok is. Ráadásul a gyönyörű semleges szín tökéletesen passzol a sötétebb bőrtónushoz, miközben az áttetsző hatásnak köszönhetően körmeidet sokkal fényesebbnek mutatja.

Tengerészkék köröm, ami színt visz a megjelenésedbe

A sötétkék szín is óriási népszerűségnek fog örvendeni, ezért, ha valami különleges vágysz, ami téli hangulatot áraszt és elegáns, akkor ez a szín tökéletes választás a számodra. Amennyiben imádod a farmereket, a stílus tökéletesen fog passzolni a szettjeidhez is.

Az alábbi videóból megtudhatod, melyek az elegáns körmök és körömszínek 2025-ben:

