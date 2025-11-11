Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Ezekre a téli körömtrendekre esküsznek az igazán elegáns nők

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 11. 13:15
Ugye télen sem akarod rejtegetni a kezeidet? Ha úgy gondolod, hogy a hideg évszakban biztosan nem fogod levenni magadról a meleg kesztyűt, akkor ezek a téli körömtrendek valószínűleg pillanatok alatt megváltoztatják majd a véleményed. Nem hiszed? Máris mutatjuk!
Lévaffy Luna
A szerző cikkei

Sokak nagy kedvencei, az ujjatlan kesztyűk újra hódítanak, amelyek tökéletesek azok számára, akik nem szeretnék takargatni stílusos körmeiket. A szezon pedig rengeteg elegáns téli körömtrenddel kecsegtet, amelyek közül egyet mindenképpen ki kell próbálnod, ha luxust szeretnél árasztani magadból.

Téli köröm karácsonyfával és hópelyhekkel
Ha elegáns téli körömre vágysz, ezek közül válassz! / Fotó: Anton Papulov / 123RF

Téli körömtrendek – ezeket viselik idén az igazán stílusos nők

A fagyos szezonban is hódít a minimalista irányvonal, viszont újra üdvözölhetjük a klasszikus, téli színeket. Ha készen állsz egy kis inspirációra, akkor lesd meg a legnépszerűbb idei trendeket, amelyek stílusos megjelenést fognak kölcsönözni neked!

  • Tejes hatású manikűr, ami visszafogottan elegáns

A tejes hatású manikűr egész évben élvezte a reflektorfényt, ami nem lesz másképp a téli szezonban sem, azonban sokkal fényesebbek és teltebbek lesznek, mint a korábbi változatok. Bátran próbáld ki ezt a különleges körmöt, ami minden szetthez tökéletesen passzol és zsebeld be a bókokat.

  • Bordó és fekete cseresznye köröm, ami csábítóan szexi

Ezek az árnyalatok kétségkívül azonnal a kezedre vonzzák a tekintetet. A trend ugyanis rendkívül feltűnő és dögös, mégis megőrzi az elegáns jellegét. Ha egy kicsit merészebb vagy, semmiképp se mondj nemet ezekre a csodás színekre.

  • Nude manikűr, ami felveszi a harcot a merész színekkel

A merész színek mellett a nude körmök is hódítanak, amik egytől egyig mindenkinek jól állnak. Ez a stílus valódi eleganciát áraszt magából és, mivel egyáltalán nem karakteres, szemben az előzővel, nincs olyan ruhadarab, amitől elütne.  

  • Áttetsző barna köröm, ami időtlenséget sugároz

Ezen a télen nemcsak a klasszikus, rózsaszín átlátszó körömtrendek viszik a prímet, hanem a barna árnyalatok is. Ráadásul a gyönyörű semleges szín tökéletesen passzol a sötétebb bőrtónushoz, miközben az áttetsző hatásnak köszönhetően körmeidet sokkal fényesebbnek mutatja.

  • Tengerészkék köröm, ami színt visz a megjelenésedbe

A sötétkék szín is óriási népszerűségnek fog örvendeni, ezért, ha valami különleges vágysz, ami téli hangulatot áraszt és elegáns, akkor ez a szín tökéletes választás a számodra. Amennyiben imádod a farmereket, a stílus tökéletesen fog passzolni a szettjeidhez is.

Az alábbi videóból megtudhatod, melyek az elegáns körmök és körömszínek 2025-ben:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
