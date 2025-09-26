Ez a 3 bőrápoló összetevő a szakértők szerint óriási átverés – Te is bedőltél nekik?

Manapság csak úgy roskadoznak a drogériák polcai a különböző összetételű bőrápolók alatt, amelyek fiatalos megjelenést és ragyogó bőrt ígérnek. Ráadásul sokukat aranyárban mérik, pedig közülük nem egy tartalmaz olyan összetevőket, amelyek pozitív hatására valójában alig van bizonyíték. De legyünk őszinték, senki sem szeretne pénzt és időt fecsérelni olyan termékekre, amelyek nem hozzák meg a kívánt hatást. Ezért mutatjuk, miket kerülj!

Ugye te is bedőltél ezeknek a bőrápolóknak?

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A szakértők szerint ez a 3 bőrápoló összetevő csak pénzkidobás

Az alábbiakban felsorolt összetevőktől ne várj csodát, ugyanis nem sok vagy szinte semmilyen kutatás sem támasztja alá az előnyüket.

Kollagén

A kollagén egy természetes fehérje, ami nagy szerepet játszik a bőr, a csontok, a porcok és a fogak egészségében. Mivel bőrünk középső rétegében található, hozzájárul a bőr rugalmasságához és a fiatalos megjelenéshez. A kor előrehaladtával azonban testünk egyre kevesebbet termel belőle, ami ráncokhoz vezet, így nem meglepő, hogy a cégek hangsúlyozzák a bőrápolók kollagéntartalmát. Ezzel azonban az a probléma, hogy krém túl nagy molekulákat tartalmaz ahhoz, hogy a bőrbe jussanak és bár a termékek tökéletesek hidratálásra, az öregedéssel nem veszik fel a harcot. Ezért helyettük inkább használj retinoid tartalmú szérumokat.

Aktív szén

Szinte nincs olyan drogéria, ahol ne kerülnének a figyelem középpontjába az aktív szenet tartalmazó termékek. Legyen szó maszkokról vagy szérumokról, többségében a bőr méregtelenítését hirdetik, ugyanis alkalmazásával állítólag eltüntethetjük a felesleges olajat és szennyeződést a bőrünkről. Azonban nem áll a rendelkezésünkre elég bizonyíték ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk, ehhez milyen széntartalommal kell rendelkeznie egy terméknek. Így helyette inkább döntsd a szalicilsav mellett, ami bizonyítottan kitűnő pórustisztító.

Erre a 3 bőrápoló összetevőre figyelj nagyon!

Fotó: Carol Yepes / GettyImages

Csigamucin

Bár sokakat még a hideg is kiráz attól, hogy egyes termék csiganyálat tartalmaznak, a bőrápoló összetevők között mégis gyakran felbukkan ez a komponens. A cégek ugyanis azt állítják csigamucinról, hogy hidratálja és nyugtatja a bőrt, valamint redukálja az öregedés látható jeleit. Bár a tudomány szerint az első igaz lehet, arra azonban nincs bizonyíték, hogy jó a ráncok ellen is. Ezért helyette válassz inkább olyan terméket, ami hialuronsavat tartalmaz.