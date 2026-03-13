Szakított a sztárpár, 19 éves lányra cserélte exét a piszok jóképű híresség

Egy mindössze 19 éves brazil modell-influenszerre cserélte a világ legszebb női labdarúgóját a Premier League-ben szereplő Aston Villa focistája, Douglas Luiz. A 27 éves középpályás négy évig volt kapcsolatban az angol Leicester Cityt erősítő Alisha Lehmann-nal, de kapcsolatuk tavaly zátonyra futott.

Egy 19 éves lány oldalán boldog Douglas Luiz focista

Fotó: Nick Potts - PA Images / Getty Images

Douglas Luiz barátnője

Douglas Luiz az Instagram-oldalán mutatta meg új párját, az egykori brazil válogatott labdarúgó, Edu Gaspar lányát. Duda Gaspar mindössze 19 éves, Londonban él, és modellként, valamint influenszerként dolgozik.

A Daily Star azt írja, egyelőre nem tudni, hogy a pár mióta randizgat, de a focista a következő szöveggel osztott meg magukról közös képet a közösségi oldalán:

Az lesz a legfontosabb, hogy boldoggá tegyelek.

Egyesek szerint a fotó egy válaszreakció Douglas Luiz részéről azokra a hírekre, amelyek szerint exbarátnője, Alisha Lehmann a Love Island című tévéműsor sztárjának, Montel McKenzie-nek az oldalán találta meg a boldogságot.