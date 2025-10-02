Őszi bőrvészhelyzet: ezek az érett bőr legnagyobb ellenségei a kozmetikus szerint

Az érett bőr a hűvösebb időszakban különösen érzékennyé válik: az őszi szél, az ingadozó hőmérséklet és a nedvességvesztés fakóvá, szárazzá és ráncosabbá teheti az arcot. Szerencsére mindez megelőzhető, ha időben váltasz az őszi bőrápolási rutinra.

A hideg idővel járó bőrproblémák megelőzhetők, ha időben váltunk a megfelelő őszi bőrápolási rutinra.

Fotó: Studio Romantic / Shutterstock

Ideális őszi bőrápolási rutin érett bőrre

Az érett bőr számára az ősz különösen nehéz. A hőmérséklet-csökkenés és a szél szárító hatása együttesen gyengíti a bőr védőrétegét. A vérkeringés lelassul, az arc fakóbbnak tűnik, a ráncok pedig hirtelen mélyebbnek látszanak. Az érzékenyebb, rosaceára hajlamos bőr kipirosodhat, a hajszálerek erősebben kirajzolódnak. Molnár Melinda kozmetikus segítségével összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

1. Hidratálás

Az érett bőr a hűvösebb hónapokban szó szerint szomjazik: olyan krémekre van szüksége, amelyek hialuronsavat, ceramidokat vagy peptideket tartalmaznak. Ezek nemcsak vizet juttatnak a bőrbe, hanem segítenek megtartani is a folyadékot, így az arc üdébbnek és feszesebbnek hat.

Az egyik legfontosabb lépés, hogy mielőtt krémet viszünk fel az arcbőrünkre, gyengéden töröljük át azt hidratáló arctonikkal vagy micellás vízzel egy vattakorong segítségével. Ezzel megalapozzuk, hogy utána mélyebbre jusson az E-vitaminban, Q-10-ben gazdag nappali krém. Ez egész nap védi bőrünket a viszontagságos időjárástól

– magyarázta Molnár Melinda kozmetikus.

2. Masszázs

Érdemes beiktatni a napi rutinba rendszeres, gyengéd arcmasszázst is, amely serkenti a vérkeringést, élénkíti az arcbőrt, és felkészíti arra, hogy jobban befogadja a hatóanyagokat. Az argán-, a csipkebogyó- vagy a jojobaolaj például igazi kincs az érettebb bőr számára. Az arcolajjal végzett esti masszázs a bőrünknek és a lelkünknek is jólesik.

Minden esetben végezzünk arctejes és arctonikos tisztítást. Ebben az időszakban válasszunk szenzitív termékeket

– hívta fel a figyelmet a szakember.

3. Bőrmegújító kezelések

Ősszel jön el az ideje a bőrmegújító kezeléseknek is. Nyáron a napfény miatt sokan nem vállalják be a halványító szérumokat, a mikrodermabráziót vagy az enyhe savas hámlasztást, az ősz viszont ideális szezon ezekhez. Ilyenkor biztonságosan lehet dolgozni a pigmentfoltok halványításán és a fakó, fáradt bőr felfrissítésén.