Ezeket a bőrgyógyászok sem kockáztatnák – 5 bőrápolási szokás, aminek borzalmas következménye lehet

A bőrápolás rengeteg apró részletből áll, ezért könnyű azt hinni, hogy minden szokásunk jót tesz a bőrünknek. Pedig sokszor éppen a legártalmatlanabbnak tűnő rutinok okozzák a legtöbb kárt, a bőrgyógyászok pedig egy véleményen vannak azzal kapcsolatban, hogy az alábbiaknak borzalmas következményük lehet.

Az orvosok szerint ezek a bőrápolási rutinok tiltólistásak!

5 bőrápolási szokás, amivel csak árthatsz magadnak

Természetesen rettentően nehéz olyan hasznos és pontos bőrápolási tippeket adni, amiket mindenki alkalmazhat, hiszen ahány ember, annyi bőrtípus. Van azonban néhány fontos szabály, amiről a bőrgyógyászok egyöntetűen állítják, hogy tiltólistásak. Nézzük, melyek ezek!

Felejtsd el a bőrápolási rutinokat

Rengeteg olyan rutin terjed a közösségi médiában, amelyek számos lépésből állnak a teljes körű gondoskodás jegyében. A bőrgyógyászok azonban egyáltalán nincsenek oda ezekért a tippekért.

A túl sok termék irritációt és pattanásokat okozhat. Annyi rétegezéssel az sem világos, hogy a későbbi rétegek mennyit szívnak fel

– magyarázta Dr. Cindy Wassef a Womens’s Health-nek.

A hármas antibiotikum kenőcs alkalmazása tilos, ha neomicint tartalmaz

Bár jó ötletnek tűnhet a hármas antibiotikum kenőcs alkalmazása, ha megsérült a bőröd, viszont a neomicint tartalmazó kenőcsök teljes mértékben tiltottak, mivel ekcémát okozhatnak.

Ne nyomkodd a pattanásokat, főként késő este

Te is azonnal kinyomnád, amint meglátod az arcodon, ugye? A szakértők szerint viszont nem szabad a pattanásokhoz érni, mivel a környező bőr begyulladhat, bőrpírt, duzzanatot és foltokat okozhat. A gyógyszertárban kapható pattanás tapasz, ami segíthet orvosolni a kellemetlen problémát. Továbbá estére lehetünk a legfrusztráltabbak, ami a pattanások túlzott birizgálásához vezethet és olyan nem kívánt nyomokat hagyhat, amelyek láttán mégis inkább a pattanásaidat nézegetnéd.

Ne próbálj ki egyszerre kettő vagy több új szépségápolási terméket

Ha ezt teszi, nem fogja tudni, melyik termék nyújt jótékony hatást a bőrének. Másrészt, ha reakciót tapasztal, nem fogja tudni, melyik termék a káros tényező

– hívta fel a figyelmet Dr. Ife J. Rodney a rossz szokásra. Az orvos szerint alkalmazz magadon egy terméket egy-két hétig, mielőtt kipróbálnál egy másikat.