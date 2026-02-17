Az elátkozott gengszterfilm? Al Pacinon kívül szinte mindenki meghalt A Keresztapából

A filmtörténet leghíresebb alkotása idén lesz 54 éves. A keresztapa szereplői közül már csupán két főszereplő van köztünk, ugyanis Robert Duvall halálával a film egyik legjelentősebb alakja, Tom Hagen megformálója távozott, 95 évesen az élők sorából. A legendás filmből már csak a Michael Corleonét alakító Al Pacino és a húgát játszó Talia Shire van köztünk és dolgoznak mai napig aktívan Hollywoodban.

Robert Duvall halála után már csak Al Pacino és Talia Shire vannak köztünk (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Robert Duvall A keresztapa egyik utolsó élő főszereplője volt

Marlon Brando — Don Vito Corleone

(Fotó: Zuma/ Northfoto)

A kétszeres Oscar-díjas legenda második aranyszobárt köszönhette a Don szerepének. Brando nagy visszatérése volt a szerep, korábban olyan filmekben játszott, mint A vágy villamosa vagy A rakparton. Hollywood aranykorának legnagyobb színésze 2004-ben hagyott minket, 80 éves korában tüdőfibrózisból adódó keringési elégtelenség miatt.

James Caan — Santino “Sonny” Corleone

Don Vito forrófejű fiát, Sonnyt alakította a néhai karakterszínész. James Caan 60 éves karrierje alatt több mint 150 filmben és sorozatban bizonyította a tehetségét, de A keresztapához hasonló sikerfilmet már nem tudott készíteni. A színész 2022-ben, 82 éves korában hunyt el szívinfarktus következtében.

James Caan, Marlon Brando, Al Pacino és John Cazale a forgatáson (Fotó: Entertainment Pictures)

John Cazale — Fredo Corleone

A középső testvért alakító Broadway-színész az első két Keresztapa-filmben fontos szerepet alakított. Cazale kevés filmet forgatott a hetvenes években, de azok olyan klasszikusok lettek, mint A kánikulai délután vagy A szarvasvadász. Utóbbi forgatásán ismerkedett meg Meryl Streeppel, aki élete szerelme lett. Mint kiderült, a mindössze 42 éves színész már halálos betegen forgatta a Robert De Niro nevével fémjelzett második részt. 1978-ban, mindössze 42 évesen hunyt el tüdőrákban.

Diane Keaton és Al Pacino párosa örökké él (Fotó: MPP / Bestimage)

Szinte még mindig felfoghatatlan, hogy 2025-ben, 79 éves korában itt hagyott minket a legendás komika, aki drámai szerepekben is kimagasló alakítást nyújtott. A színésznő első jelentős munkája a közhiedelemmel ellentétben nem az Annie Hall volt, hanem A keresztapa, ahol mindhárom filmben Michael Corleone feleségét, Kay-t alakította. Pacino és Keaton sokáig éltek se veled se nélküled kapcsolatban, továbbá egy életen át barátok voltak.