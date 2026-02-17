Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Donát névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Az elátkozott gengszterfilm? Al Pacinon kívül szinte mindenki meghalt A Keresztapából

Az elátkozott gengszterfilm? Al Pacinon kívül szinte mindenki meghalt A Keresztapából

robert duvall
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 17. 13:25
hollywoodDiane Keatona keresztapatalia shirejames caanal pacinofilm
Az 1972-es klasszikus számos sztárt adott a világnak, ám közülük már alig vannak köztünk. Robert Duvall halálával már csak 2 főszereplő él A keresztapa című filmből.

A filmtörténet leghíresebb alkotása idén lesz 54 éves. A keresztapa szereplői közül már csupán két főszereplő van köztünk, ugyanis Robert Duvall halálával a film egyik legjelentősebb alakja, Tom Hagen megformálója távozott, 95 évesen az élők sorából.  A legendás filmből már csak a Michael Corleonét alakító Al Pacino és a húgát játszó Talia Shire van köztünk és dolgoznak mai napig aktívan Hollywoodban.

Robert Duvall
Robert Duvall halála után már csak Al Pacino és Talia Shire vannak köztünk (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Robert Duvall A keresztapa egyik utolsó élő főszereplője volt

Marlon Brando — Don Vito Corleone

The Godfather Moviestills
(Fotó: Zuma/ Northfoto)

A kétszeres Oscar-díjas legenda második aranyszobárt köszönhette a Don szerepének. Brando nagy visszatérése volt a szerep, korábban olyan filmekben játszott, mint A vágy villamosa vagy A rakparton. Hollywood aranykorának legnagyobb színésze 2004-ben hagyott minket, 80 éves korában tüdőfibrózisból adódó keringési elégtelenség miatt. 

James Caan — Santino “Sonny” Corleone

Don Vito forrófejű fiát, Sonnyt alakította a néhai karakterszínész. James Caan 60 éves karrierje alatt több mint 150 filmben és sorozatban bizonyította a tehetségét, de A keresztapához hasonló sikerfilmet már nem tudott készíteni. A színész 2022-ben, 82 éves korában hunyt el szívinfarktus következtében. 

1972 - The Godfather - Movie Set
James Caan, Marlon Brando, Al Pacino és John Cazale a forgatáson (Fotó: Entertainment Pictures)

John Cazale — Fredo Corleone

A középső testvért alakító Broadway-színész az első két Keresztapa-filmben fontos szerepet alakított. Cazale kevés filmet forgatott a hetvenes években, de azok olyan klasszikusok lettek, mint A kánikulai délután vagy A szarvasvadász. Utóbbi forgatásán ismerkedett meg Meryl Streeppel, aki élete szerelme lett. Mint kiderült, a mindössze 42 éves színész már halálos betegen forgatta a Robert De Niro nevével fémjelzett második részt. 1978-ban, mindössze 42 évesen hunyt el tüdőrákban. 

Diane Keaton

Archives - Filmographie de Diane Keaton, décédée à l'âge de 79 ans
Diane Keaton és Al Pacino párosa örökké él (Fotó: MPP / Bestimage)

Szinte még mindig felfoghatatlan, hogy 2025-ben, 79 éves korában itt hagyott minket a legendás komika, aki drámai szerepekben is kimagasló alakítást nyújtott. A színésznő első jelentős munkája a közhiedelemmel ellentétben nem az Annie Hall volt, hanem A keresztapa, ahol mindhárom filmben Michael Corleone feleségét, Kay-t alakította. Pacino és Keaton sokáig éltek se veled se nélküled kapcsolatban, továbbá egy életen át barátok voltak. 

Abe Vigoda — Salvatore “Sally” Tessio

Vigoda alakítása kiemelkedő volt A keresztapában (Fotó: imdb.com)

Tessio szerepe rövid, de annál emlékezetsebb volt a legendás filmben. A forgatás idején már 50 éves színésznek a film után rendszeresen akadt munkája a kétezres évek közepéig, amikor visszavonult. Robert Duvallhoz hasonlóan a 95. életévében hunyt el 2016-ban. 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu