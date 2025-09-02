Ezt nem hiszed el! Annyira ijesztő lett az új Démonok között, hogy papot kellett hívni – Videón az őrület!

Kevés filmszériát tudnánk mondani, ami annyira rémisztő, vérfagyasztó és hátborzongató lenne, mint a Warren házaspár természetfeletti történeteit feldolgozó Démonok között-franchise. A filmsorozat pedig idén már a negyedik, Démonok között: Utolsó rítusok címre hallgató fejezettel jelentkezik e hét csütörtöktől a hazai mozikban. A projektben, melynek előzetesét ide kattintva tekintheted meg, visszatér a főszereplő párost alakító Vera Farminga és Patrick Wilson is, de láthatjuk majd a Freddie Mercury életét bemutató Bohém rapszódia sztárját, Ben Hardy-t, valamint a Netflixes A korona című sikerszéria szépségét, Beau Gadsont is. Az új, minden bizonnyal befejező epizódként funkcionáló 4. résszel kapcsolatban egy dolog biztos, nem egy nyugodalmas két és negyedórának nézhetünk majd elébe, hiszen garantálva lesz a borzongás, arra viszont még a legvadabb álmainkban sem gondoltunk volna, hogy az Egy Minecraft film őrült vetítései után majd pont ez a film fogja elhozni a 2025-ös év legújabb különös mozitrendjét.

A Démonok között-filmek negyedik felvonása még az eddigieknél is félelmetesebb lesz (Fotó: NORTHFOTO)

Szentelt víz és áldás jár a Démonok között mozijegye mellé

Azt a rengeteg spinoff-fal (a gyilkos babáról szóló Annabelle-filmek, illetve a Valak nevű, rettegett démon történeteit feldolgozó Az apáca-mozik) rendelkező franchise-ról már tudtuk, hogy nyomasztó hangulatától elképesztő mélységekbe képesek vagyunk belesüppedni a moziszékünkbe, hogy aztán onnan egy csapásra felugorjunk egy-egy ijesztő jelenet láttán, de a Démonok között 4. felvonására a rémisztőfaktort most még feljebb tekerték az alkotók, azaz Michael Chaves, rendező és csapata. Méghozzá olyannyira, hogy több amerikai moziban már szentelt vizet osztanak a vetítések előtt, ráadásul még egy tiszteletest is kirendelnek a helyszínre, hogy egyesével áldja meg a közönség tagjait, annak érdekében, hogy semmilyen démoni aktivitás ne tudjon átszűrődni a vásznon, és mindenki épségben ússza meg az előadást.

Egyik őrült trend jön a másik után

Úgy tűnik, egy új mozikorszak kapujában állunk. A szentelt vizes trend mellett ugyanis egy másik különös vetítési módszer is felbukkant a filmszínházak horizontján. A következő Stephen King-adaptáció, A hosszú menetelés című horrort például igen interaktív módon kezdték vetíteni egyes tengerentúli mozik. A közönség tagjainak székek helyett futópadokat kell elfoglalniuk, melyen 3 mérföld/órás gyorsasággal kell haladniuk, hogy együtt menetelhessenek a Francis Lawrence által rendezett alkotás szereplőivel. Amennyiben pedig valaki nem bírja a tempót, az „kiesik”, nem nézheti további a filmet, és kikísérik a teremből.