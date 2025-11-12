Hihetetlen drámával tér vissza a Toy Story: gyerekkorunk csodás meséje az igazi életre nevel

A Toy Story filmsorozat 1995 óta hatalmas rajongói bázist épített maga köré egyedi humorával és a legkisebbek számára is megfogható emberi témáival. Számukra jó hír lehet, hogy a gyerekek kalandja továbbra is folytatódik.

A Toy Story filmek nagy utat jártak be: Buzz Lightyear és Woody örökre a szívünkhöz nőttek (Fotó: Walt Disney Pictures)

Új előzetest kapott a Toy Story 5

A rövid kedvcsinálóból keveset tudunk meg, de mégis sokat sejtet. A játékok találkoznak a cseperedő Bonnie új játékával, egy tablettel, ami miatt rájuk tör a teljes para. Az életre kelt játékok új története minden bizonnyal azt járja körbe, hogy a hagyományos, kézzel fogható és mozgatható játékok találkoznak az új generációs, digitális világ eszközével. Ez egyébként fura módon hasonló, mint a legelső film, amikor a rongybaba, Woody (Tom Hanks) és az űrjáték, Buzz Lightyear (Tim Allen) feszülnek egymásnak, mint a múlt relikviája és a modern világ szenzációja.

A Disney-Pixar hatása a filmvilágra tagadhatatlanul erős és manapság nem beszélünk róla annyit, amennyit megérdemelne. Például kevesen tudják, de az életre kelt játékok, avagy szekrényen pihenő díszecskék már hat évvel a Toy Story előtt is megihlették a kísérletezési fázisban lévő céget. A Knick Knack című kisfilm John Lasseter szellemi terméke, de az Apple mágnás Steve Jobs is segédkezett rajta. A kedves történethez Bobby McFerrin adta a hangját — akit legtöbben a Don't Worry Be Happy című dalról ismerünk — és teljes szabad kezet kapott a mese megzenésítésében. Erre a linkre kattintva akár meg is nézhető, rövid és nagyon mókás kisfilm.

Ez volt az első 3D animációs kisfilm, amelyet Oscar-díjra jelöltek. A visszajelzés egyértelműen arra ösztönözte a kreatív szakembereket, hogy meglépjék az akkor még lehetetlennek tűnő küldetést, hogy megcsináljanak egy egész estés filmet, felhasználva az akkori technológia legjavát. Az ambiciózus projekthez egy teljesen más szemléletet kellett felvenniük és megközelítőleg 800,000 órányi számítógépes kidolgozásra volt szükség, hogy a végén megkapjuk az azóta is makulátlan, úttörő Toy Storyt. Azóta is minden Pixar film, akár a Némó nyomában, a Verdák vagy a Hihetetlen család filmek újabbnál újabb módot találnak arra, hogy a technológiát jobban hasznosítsák a filmjeikben, meghagyva a szívteljes, emberi történeteket.

A Toy Story filmsorozat számtalan fontos témával foglalkozik, mint a barátság, hűség, elhagyás, gyász... és nem utolsósorban a gyermekkor elengedése, amely valami újat és jobbat hozhat önmagával. Sokak számára a harmadik rész volt ennek a csúcspontja, ahol a film elejétől követett Andyt már felnőttként látjuk, aki lerakja a kis Bonnienál a játékait és könnyes búcsúval hagyja maga mögött, ezzel szimbolikusan átlépve a felnőttkorba.