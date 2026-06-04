Quentin Tarantino mindenkinek beszólt: ízetlen kolbászgyárnak nevezte a modern Hollywoodot

Egyébként mit csinál mostanság Quentin Tarantino? A rendező évek óta húzza-halasztja az állítólag karrierjének lezárását jelző tizedik filmet és David Fincher aktívabban dolgozik egy új Tarantino filmen, mint ő maga. A rendező az utóbbi hónapokban inkább nagy vihart kavaró megjegyzései miatt kap figyelmet, mint egy gyermek, aki becsönget egy házba és elszalad messzire.

Quentin Tarantino IMDb-oldala tele van jobbnál jobb filmekkel (Fotó: Imagespace)

Quentin Tarantino nincs megelégedve a mai mozival

Tegyük hozzá, a legutóbbi megszólalásával már nehezebb vitatkozni – legalábbis nem akkora elborultság, mint amikor kollégáiba állt bele látszólag teljesen ok nélkül. Legutóbbi interjújában Quentin Tarantino aktívan bírálja az álomgyár évek óta húzódó trendjeit:

Hibák, képtelenségek, benyalás a közönségnek, rosszul kiválasztott színészek, vagy csak abszolút ostobaság, amivel minden új filmben bombáznak minket abból az ízetlen kolbászgyárból, ami egykor Hollywood nevét viselte. Manapság, ha arra gondolok, miből áll egy film, inkább kiábrándultságot érzek, mintsem hálát. Teljesen érthető, mert az elmúlt 6 év után a 80-as évek is egy jobb megvilágításba került.

A rendező olyan szinten kiábrándult a filmvilág aktuális irányaiból, hogy egy másik művészeti irány felé kezdett el húzódni:

Azért láttam olyan filmeket is, amik tetszettek, mint a West Side Story és a Horizont: Egy amerikai eposz, meg volt még egy-kettő alkotás, de semmi sem fogott meg, vagy döntött le annyira a lábamról, mint a varázslatos világ, amit egykor rendszeresen látogattam és amiért minden felé helyeztem a filmeket, mint művészeti formát. Manapság inkább elolvasok egy könyvet.

Mit jelent ez a rendező jövőjére nézve?

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mi lesz így a jövőben a Quentin Tarantino-filmekkel? A rendező olyan alkotásokat hozott napvilágra, mint a Kutyaszorítóban, a Ponyvaregény, a Kill Bill-filmek és a Becstelen brigantyk, a teljesség igénye nélkül. Korábban gyakran mondta, hogy ő igazából önmagának készít filmeket, és mások csak szerencsések, hogy láthatják a vízióit, ezért hátha még láthatjuk a rendező utolsó filmjét… bármi is legyen az. Hozzá kell tenni, az utóbbi fél évben újra kezd valami pozitív irány megjelenni az álomgyárban, hátha ez meglágyítja a rendező szívét is.