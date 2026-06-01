Mosogató fiútól Pókemberig: íme a 30 éves Tom Holland élete képekben – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 01. 17:25
Hogy múlik az idő! A manapság is tizenévesnek tűnő Tom Holland betöltötte a harmadik X-et. Útja nem volt könnyű, de a filmvilágban örökre fontos lenyomatot hagyott.
Tom Holland – nevére mindenki azonnal felkapja a fejét. Egy kedvelhető fickó, aki lényegében Pókemberrel egyszerre nőtt bele a magának szabott óriási csizmába, azóta pedig más filmekben, például az Uncharted feldolgozásban is megállta a helyét. Teszi ezt fáradhatatlanul a családi sörbiznisz mellett, melyből mi magyarként sajnos keveset látunk, de számára legalább annyira fontos, mint a kamerák előtt szőni a hálót. Ugyanis ez utóbbinak nemcsak a karrierjét köszönheti, hanem a forgatásokon megismerte élete szerelmét, Zendayát is. Tom Hollandhoz mindig közel állt a szereplés, fizikális önkinyilatkoztatás, de az indulás nem volt könnyű.

Tom Holland balett performansza miatt került kelletlen figyelem középpontjába az iskolában

Az Oscar-gála környékén hatalmas vihart kavart Timothée Chalamet balett megjegyzése, melyben ezt a táncot egy idejemúlt művészeti ágnak nevezte – hát, ezt az „ósdi” művészetet végezte maga Pókember is gyerekként. Ezt pedig Tom Holland elmondása szerint pont úgy kell elképzelni, ahogy az amerikai filmekben történne:

A tornaneteremben gyakoroltam ebédszünetben egy tanárral, szűk naciban. A gyerekek meg az ablakból nézték. Azok a 10 évesek, akik rögbiznek szabadidejükben, a balett nem a legmenőbb dolog.

Mindenesetre ez a tapasztalat csak megkeményítette őt, így ezt a mentalitást és szorgalmat vitte át később a filmszakmába is, ahol sokan a legalázatosabb, legprofibb színészként hivatkoznak rá.

Tom Holland másik szakmája

Bár az előadóművészet mindig közel állt hozzá, Ron Howard A tenger szívében című filmje után Holland eléggé megakadt. Meghallgatásról meghallgatásra járt, de sikert nem sokat lelt karrierjében. Végül édesanyja tanácsára ácsmesterséget tanult, mintegy B-tervként szolgálva, ha nem jönne össze a terve az álomgyárban.

Ennél némileg kevésbé volt izgalmas egy korábbi munkája: egy kocsmában volt mosogatófiú.

Ez a kedvenc Marvel filmje

Tom Holland Pókemberként vonult be a filmtörténelembe, és több részen keresztül játszotta a hálószövő szuperhőst. A kezdetekben pedig Robert Downey Jr. karaktere, Tony Stark egyengette útját a filmekben. Emiatt, amikor arról kérdezték Hollandot, hogy mi a kedvenc filmje, a válasz minden bizonnyal keveseket lepett meg:

Vasember. Ez az egyik legjobb szuperhős film és a történelemben senkinek nem szabad újra eljátszania Tony Stark szerepét, mert Downey Jr.-nál úgy se lesz jobb.

Tom Holland tetoválásai

A színésznek van két igen jellegzetes tetoválása, mindkettő komoly szimbólummal bír. Az egyik a talpára került: egy Pókember szimbólum, amit minden bizonnyal nem kell magyarázni. A másik pedig egy "Z" betű, ami feleségének, Zendaya nevének a kezdőbetűje – ugyanúgy a színésznőnek is van egy apró "T" tetoválás a testén. Tom Holland korábban azt is elárulta, hogy Zendayát minden este be kell fűznie, nem is akárhogy.

Képtelen titkot tartani

Ma már nem számít komoly spoilernek, ha arról beszélünk, hogy a Bosszúállók: Végtelen háború az univerzum felének pusztulásával végződik – azonban a 2018-as premierje előtt erről beszélni főbenjáró bűn volt. Tom Holland pedig egy interjúban elkotyogta magát és a titok azonnal szárnyra kapott utána. A Disney-Marvel nem hagyta büntetés nélkül az esetet: ezután évekig csak részleteket adtak neki a forgatókönyvből és az interjúk alatt Benedict Cumberbatch mellett szólalhatott meg, aki azonnal eltakarta a száját, amikor valami komoly spoilert mondott volna. A hamarosan érkező Pókember: Vadonatúj napnál már minden bizonnyal enyhítettek a gyeplőn.

Tom Holland életútját egy galériában követhetjük végig.

Tom Holland kis balettművészként kezdte a Billy Elliot Musicalben

 

 

