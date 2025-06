Guy Ritchie, Tom Hardy, Helen Mirren, Pierce Brosnan és a londoni alvilág: megnéztük a Gengsztervilágot

Pierce Brosnan és Helen Mirren meglepő oldalukat mutatják meg Fotó: Empics Entertainment

A sok remek összetevő révén egészen erősen indul a Gengsztervilág, az első részek után még simán benne volt az is a pakliban, hogy akár a zsáner új klasszikusát is köszönthetjük általa. Az első öt részben annyi minden történik, hogy szinte már a finálét várnánk egy-két epizódon belül, és meglepődve vehetjük észre, hogy még hátravan az évad fele. Könnyen lehet, hogy egy 6-7 részes első évaddal erősebb végeredményt kaptunk volna, mert az erős kezdés után kissé szétesnek a történet, talán nem véletlenül épp akkor, amikor a jól meghatározott keretekből, a hazai pályáról kilátogat egy kicsit Antwerpenbe és a nemzetközi alvilági viszonyok közé. Ezután a főszereplőktől is látunk néhány teljesen logikátlan és karakteridegen döntést, Tom Hardyból is irreális szuperhős lesz egy-egy akciójelenet erejéig. De azt nem állíthatjuk, hogy a Gengsztervilág teljesen elromlana: a végére ismét minden szépen összeér, sőt egészen bravúros jelenetek is adódnak közben, akár csak egy konyhaasztal melletti beszélgetés révén is. A folytatást pedig már megrendelték, és mi olyan jól szórakoztunk, hogy kijelenthetjük: ott leszünk a második évad nézői között is.