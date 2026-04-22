"Csoda, csoda, csoda" – Ez nem vicc! Egy báb nyerheti meg az Oscar-díjat

Ki gondolta volna, hogy egy báb is kaphat Oscar-díjat? Persze nem ennyire egyszerű a dolog, ugyanis valójában a bábot mozgató James Ortiz lehet a 2027-ben esedékes 99. Oscar-gála egyik díjazottja. A gigantikus sikereket besöprő A Hail Mary-küldetés egyébként is szép reményekkel mehet neki a következő díjszezonnak, de Ortiz lehetséges jelölése még fokozta a film körüli rajongást.

James Ortiz bábmester egyedülálló módon kaphat Oscar-díjat A Hail Mary-küldetésért (Fotó: Ron Adar)

A Hail Mary-küldetés: díjeső várhat Ryan Gosling filmjére

A Phil Lord és Christopher Miller rendezte A Hail Mary-küldetés márciusban robbant be a mozikba és történelmi kasszasikereket produkált már az első hétvégéjén. Andy Weir regényei korábban sem okoztak csalódást, a Mentőexpedíció is az ő tollából született. A főszereplő Ryland Grace professzort alakító Ryan Gosling alakítása mellett a film másik főszereplője, a földönkívüli Rocky is azonnal belopta magát a nézők szívébe. Az előzetes feltételezésekkel ellentétben Rocky nem egy számítógéppel generált CGI figura. James Ortiz színész és bábművész Neil Scanlannel közösen alkotta meg a bábot. A bábmester a hat hónapos forgatási idő alatt egy napot sem mulasztott el, végig jelen volt Ryan Gosling mellett. Ortiz egy korábbi interjúban kihangsúlyozta, hogy egy percig sem akarta, hogy Ryan Gosling egyedül érezze magát egy zöld háttér előtt ücsörögve, így folyamatosan jelen volt, együtt játszottak el és próbáltak le minden egyes jelenetet.

Ryan Gosling úgy forgatott űrlénnyel, hogy nem egy zöld háttér előtt játszott (Fotó: Amazon MGM Studios)

Rocky az új világsztár

Rocky karaktere valóságos nemzetközi kinccsé vált a premier óta. James Ortiz kemény munkájának méltó elismerése lenne, ha valóban részt vehetne akár jelöltként is a következő díjszezonban, egyrészt mert egészen eddig Eddie Murphy az egyetlen, aki a Shrekben nyújtott kiváló animációs-szinkronszerepéért kapott egy BAFTA jelölést a legjobb mellékszereplő kategóriában, másrészt azért, mert Rocky legalább a film háromnegyedében jelen van, és a cselekmény szempontjából közel sem mellőzhető a szerepe.

James Ortiz bábmester történelmet írhat

Az aktuális szabályzatok szerint James Ortiz minden kritériumnak megfelel, hogy az Akadémia legjobb mellékszereplőként jelölje Oscar-díjra, valamint BAFTA, Actor Awards és Critics Choice Awards várományosa is lehet az ősszel kezdődő szezonban. Ellenben a Golden Globe nem ennyire megengedő, a bizottság jelenleg hatályos szabályzata szerint James Ortiz nem kaphat jelölést Rocky szerepéért. Az már most szinte bizonyos, hogy a 99. Oscar-gálán A Hail Mary-küldetés számíthat egy legjobb film, Phil Lord és Christopher Miller pedig egy legjobb rendező jelölésre, és ugyan nem tudjuk milyen nagy dobásokat tartogat még számunkra Christopher Nolan Odüsszeiája, vagy Denis Villeneuve új Dűne filmje, de vétek lenne kihagyni a díszletes csapatot az Oscar-jelöltek közül, hiszen a mai filmes gyakorlattal ellentétben Christopher Miller és kollégái törekedtek arra, hogy amit a vásznon látunk, annak minden egyes eleme valóban megépített díszletből és valódi, vizuális effektekből áll, mindennemű CGI és zöld háttér használata nélkül.