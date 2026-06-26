T. Danny új oldalát mutatja meg: Koncertjén leplezik le Dobó Kata filmjét!

A balatoni nyár egyik legizgalmasabb pillanata lesz, amikor T. Danny színészként is bemutatkozik a közönség előtt. Bár a rajongók már tudják, hogy kedvencük szerepet kapott Dobó Kata új filmjében, most végre az első képkockákat is láthatják belőle.
Különleges premierre készülnek a szervezők a siófoki Plázson: a június 27-i AstroFesten, közvetlenül T. Danny koncertje előtt vetítik le először a Még egy kívánság című romantikus vígjáték hivatalos előzetesét.
A Megafilm Service legújabb filmjében T. Danny Milán karakterét alakítja, aki nemcsak tehetséges zenész, hanem igazi rosszfiú is. A figura megjelenése teljesen felforgatja a történet főszereplőinek életét, miközben egy különleges Kívánságfüzet is fontos szerephez jut. A mágikus tárgy segítségével ugyanis bármit vagy bárkit eltüntethetnek a szereplők, csakhogy a kívánságoknak idővel súlyos és váratlan következményei lesznek. A produkcióban Hermányi Mariann mellett a Dead Flamingos zenekart alakító Kádár L. Gellért, Friedenthal Zoltán és Wettstein Márk is feltűnik.
A koncertlátogatók tehát ezúttal dupla élményt kapnak: előbb egy exkluzív film előzetes premierjének részesei lehetnek, majd kezdetét veszi T. Danny nagyszabású fellépése. Dobó Kata Még egy kívánság című filmje október 15-én érkezik a magyar mozikba, de az első benyomásokat már most megszerezhetik azok, akik ott lesznek a Balaton partján rendezett fesztiválon.
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