T. Danny új oldalát mutatja meg: Koncertjén leplezik le Dobó Kata filmjét!

A balatoni nyár egyik legizgalmasabb pillanata lesz, amikor T. Danny színészként is bemutatkozik a közönség előtt. Bár a rajongók már tudják, hogy kedvencük szerepet kapott Dobó Kata új filmjében, most végre az első képkockákat is láthatják belőle.

T. Danny igazi rosszfiút alakít Dobó Kata filmjében (Fotó: Szilágyi Fanni)

T. Danny koncertje előtt lehull a lepel Dobó Kata filmjének előzeteséről

Különleges premierre készülnek a szervezők a siófoki Plázson: a június 27-i AstroFesten, közvetlenül T. Danny koncertje előtt vetítik le először a Még egy kívánság című romantikus vígjáték hivatalos előzetesét.

A Megafilm Service legújabb filmjében T. Danny Milán karakterét alakítja, aki nemcsak tehetséges zenész, hanem igazi rosszfiú is. A figura megjelenése teljesen felforgatja a történet főszereplőinek életét, miközben egy különleges Kívánságfüzet is fontos szerephez jut. A mágikus tárgy segítségével ugyanis bármit vagy bárkit eltüntethetnek a szereplők, csakhogy a kívánságoknak idővel súlyos és váratlan következményei lesznek. A produkcióban Hermányi Mariann mellett a Dead Flamingos zenekart alakító Kádár L. Gellért, Friedenthal Zoltán és Wettstein Márk is feltűnik.

Először láthatjuk a filmvásznon T. Dannyt (Fotó: MEDIAWORKS)

Dobó Kata T. Danny főszereplésével rendezett filmet

A koncertlátogatók tehát ezúttal dupla élményt kapnak: előbb egy exkluzív film előzetes premierjének részesei lehetnek, majd kezdetét veszi T. Danny nagyszabású fellépése. Dobó Kata Még egy kívánság című filmje október 15-én érkezik a magyar mozikba, de az első benyomásokat már most megszerezhetik azok, akik ott lesznek a Balaton partján rendezett fesztiválon.