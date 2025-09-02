T. Danny-ből filmsztár lesz! A Hunyadi sztárjaival szerepel majd Dobó Kata vígjátékában

Dobó Kata hamarosan ismét meghódítja a hazai filmszínházakat. A színésznőből lett direktor a Kölcsönlakás, valamint az El a kezekkel a Papámtól! után ugyanis megint rendezői székben foglal helyet, hogy igazi sztárparádé keretein belül vászonra vigye a Még egy kívánság című romantikus vígjátékát. A Hunyadi-sorozat színészeivel, azaz Kádár L. Gellérttel és Hermányi Mariann-nal a főszerepben érkező mozi forgatása már ebben a hónapban kezdetét veszi, annak érdekében, hogy már 2026-ban bemutatásra kerüljön. Bár a szereplőgárda már most is több mint kecsegtető, a bitang erős névsor nemrég tovább bővült, miután napjaink egyik legfelkapottabb előadója, T. Danny a múlt hét pénteki egyik fellépésén bejelentette, őt is láthatjuk majd a romkomban.

T. Danny a Budapest Park közönsége előtt jelentette be, hogy színészi babérokra tör (Fotó: Ladóczki Balázs)

A színpadról a filmvászon felé veszi az irányt a népszerű magyar rapper

A T. Danny néven ismert Telegdy Dániel augusztus 29-én, azaz múlt hét pénteken, a Budapest Parkban tartott látványos koncertet, melynek csúcspontja nem a Megmondtam vagy a Gáz című slágerei, egy váratlan bejelentés volt. A népszerű rapper ugyanis ekkor közölte a népes rajongótáborával, hogy hamarosan nemcsak a színpadon, hanem a mozikban is látható lesz:

Aki ismer, az tudja, hogy gyerekkorom óta imádom a filmeket, mindig szerettem volna színészkedni. Most jött egy lehetőség az életemben... Az az újságom srácok, hogy jövőre mozikba kerül egy film Még egy kívánság címmel, Dobó Kata rendezésében, amiben én is szerepet kaptam.

− közölte a nagy hírt a rajongóival a rapper.

A Dobó Kata-filmek következő darabja, a Még egy kívánság szereplőgárdája T. Danny-vel erősít (Fotó: Mediaworks archív)

T. Danny csuklóból rázza ki a csajozógép figurát

De arra a kérdésre, hogy miért pont T. Danny-re esett a produkció készítőinek választása, a Bors a film producerénél, Helmeczy Dorottyánál kereste a választ. A mozi társalkotója elárulta, Dobó Katával együtt sokat gondolkodtak azon, kit válasszanak a Milán nevű karakter szerepére, és miután a szereplő egy zenei ügynökségnél dolgozik, arra jutottak, a szórakoztatóiparból kell választaniuk valakit. Tartottak is egy castingot, hogy kiválasszák a tökéletes zenészt, de mikor megláttak egy képet T. Danny-ről, szinte rögtön tudták, nem kell tovább keresniük a megfelelő embert.