T. Danny-ből filmsztár lesz! A Hunyadi sztárjaival szerepel majd Dobó Kata vígjátékában

Dobó Kata hamarosan ismét meghódítja a hazai filmszínházakat. A színésznőből lett direktor a Kölcsönlakás, valamint az El a kezekkel a Papámtól! után ugyanis megint rendezői székben foglal helyet, hogy igazi sztárparádé keretein belül vászonra vigye a Még egy kívánság című romantikus vígjátékát. A Hunyadi-sorozat színészeivel, azaz Kádár L. Gellérttel és Hermányi Mariann-nal a főszerepben érkező mozi forgatása már ebben a hónapban kezdetét veszi, annak érdekében, hogy már 2026-ban bemutatásra kerüljön. Bár a szereplőgárda már most is több mint kecsegtető, a bitang erős névsor nemrég tovább bővült, miután napjaink egyik legfelkapottabb előadója, T. Danny a múlt hét pénteki egyik fellépésén bejelentette, őt is láthatjuk majd a romkomban.
A T. Danny néven ismert Telegdy Dániel augusztus 29-én, azaz múlt hét pénteken, a Budapest Parkban tartott látványos koncertet, melynek csúcspontja nem a Megmondtam vagy a Gáz című slágerei, egy váratlan bejelentés volt. A népszerű rapper ugyanis ekkor közölte a népes rajongótáborával, hogy hamarosan nemcsak a színpadon, hanem a mozikban is látható lesz:
Aki ismer, az tudja, hogy gyerekkorom óta imádom a filmeket, mindig szerettem volna színészkedni. Most jött egy lehetőség az életemben... Az az újságom srácok, hogy jövőre mozikba kerül egy film Még egy kívánság címmel, Dobó Kata rendezésében, amiben én is szerepet kaptam.
− közölte a nagy hírt a rajongóival a rapper.
De arra a kérdésre, hogy miért pont T. Danny-re esett a produkció készítőinek választása, a Bors a film producerénél, Helmeczy Dorottyánál kereste a választ. A mozi társalkotója elárulta, Dobó Katával együtt sokat gondolkodtak azon, kit válasszanak a Milán nevű karakter szerepére, és miután a szereplő egy zenei ügynökségnél dolgozik, arra jutottak, a szórakoztatóiparból kell választaniuk valakit. Tartottak is egy castingot, hogy kiválasszák a tökéletes zenészt, de mikor megláttak egy képet T. Danny-ről, szinte rögtön tudták, nem kell tovább keresniük a megfelelő embert.
Helmeczy elmondása szerint nem az volt a fő szempont, hogy mekkora rajongótáborral bír az adott előadó, sokkal inkább azt tartották szem előtt, hogy az ember és a szerep megfelelően rezonáljanak egymással, épp ezért esett a választás a nemrég rapháborúba keveredő énekesre:
T. Danny maga vállalta, hogy önmaga karikírozott karakterét fogja eljátszani. Nem kevés önazonosság van közte, és az általa eljátszott karakter között, hiszen a szemtelen, csajozásban, öltözködésben és zenélésben egyaránt élenjáró figurát [Telegdy] Dani csuklóból elő tudta rázni, és nekünk erre volt szükségünk.
− mondta lapunknak a Helmeczy Dorottya.
Azonban T. Danny szerepe nemcsak abban merül ki a produkcióban, hogy rosszfiúskodik, hiszen a film zenéjét is részben ő szerzi majd, illetve a hódításban is élen fog járni a vásznon:
Igen, az nem titok, hogy az általa játszott Milánnak nagy sikere van a nőknél, és nem akarok spoilerezni, de azt még elárulom, hogy egy kisebb szerelmi szál még a film főhősnőjéhez is fűzi majd
− zárta mondandóját a producer.
Dobó Kata Kölcsönlakás és az El a kezekkel a Papámtól! utáni harmadik műve, a Még egy kívánság forgatása szeptember 1-jével veszi kezdetét, és a nem kevesebb mint 20 helyszínen zajló munkálatok október 22-ig fognak tartani, a film pedig 2026-ban kerül majd a mozikba.
