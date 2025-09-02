Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
T. Danny-ből filmsztár lesz! A Hunyadi sztárjaival szerepel majd Dobó Kata vígjátékában

T. Danny
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 11:15
Hermányi MariannKádár L. GellértDobó Kata
2026 egyik legjobban várt filmje nem Hollywoodból érkezik. A jövő évi moziszezon egyik legígéretesebb darabját a hazai filmipar szállítja a nézők elé, méghozzá Dobó Kata rendezésében. A Még egy kívánság című vígjáték szereplőgárdájához pedig most egy igazi rosszfiú is csatlakozik, T. Danny személyében.
Bors
A szerző cikkei

Dobó Kata hamarosan ismét meghódítja a hazai filmszínházakat. A színésznőből lett direktor a Kölcsönlakás, valamint az El a kezekkel a Papámtól! után ugyanis megint rendezői székben foglal helyet, hogy igazi sztárparádé keretein belül vászonra vigye a Még egy kívánság című romantikus vígjátékát. A Hunyadi-sorozat színészeivel, azaz Kádár L. Gellérttel és Hermányi Mariann-nal a főszerepben érkező mozi forgatása már ebben a hónapban kezdetét veszi, annak érdekében, hogy már 2026-ban bemutatásra kerüljön. Bár a szereplőgárda már most is több mint kecsegtető, a bitang erős névsor nemrég tovább bővült, miután napjaink egyik legfelkapottabb előadója, T. Danny a múlt hét pénteki egyik fellépésén bejelentette, őt is láthatjuk majd a romkomban.

T. Danny LB_20240921_szuperkoncert_0047
T. Danny a Budapest Park közönsége előtt jelentette be, hogy színészi babérokra tör (Fotó: Ladóczki Balázs)

A színpadról a filmvászon felé veszi az irányt a népszerű magyar rapper

A T. Danny néven ismert Telegdy Dániel augusztus 29-én, azaz múlt hét pénteken, a Budapest Parkban tartott látványos koncertet, melynek csúcspontja nem a Megmondtam vagy a Gáz című slágerei, egy váratlan bejelentés volt. A népszerű rapper ugyanis ekkor közölte a népes rajongótáborával, hogy hamarosan nemcsak a színpadon, hanem a mozikban is látható lesz:

Aki ismer, az tudja, hogy gyerekkorom óta imádom a filmeket, mindig szerettem volna színészkedni. Most jött egy lehetőség az életemben... Az az újságom srácok, hogy jövőre mozikba kerül egy film Még egy kívánság címmel, Dobó Kata rendezésében, amiben én is szerepet kaptam.

− közölte a nagy hírt a rajongóival a rapper.

A Dobó Kata-filmek következő darabja, a Még egy kívánság szereplőgárdája T. Danny-vel erősít (Fotó: Mediaworks archív)

T. Danny csuklóból rázza ki a csajozógép figurát

De arra a kérdésre, hogy miért pont T. Danny-re esett a produkció készítőinek választása, a Bors a film producerénél, Helmeczy Dorottyánál kereste a választ. A mozi társalkotója elárulta, Dobó Katával együtt sokat gondolkodtak azon, kit válasszanak a Milán nevű karakter szerepére, és miután a szereplő egy zenei ügynökségnél dolgozik, arra jutottak, a szórakoztatóiparból kell választaniuk valakit. Tartottak is egy castingot, hogy kiválasszák a tökéletes zenészt, de mikor megláttak egy képet T. Danny-ről, szinte rögtön tudták, nem kell tovább keresniük a megfelelő embert.

T. Danny
T. Danny dalok után a mozivásznat is eszközként használja majd a jövőben, hogy átadja a benne rejlő művészi értékeket (Fotó: Bánkúti Sándor)

Helmeczy elmondása szerint nem az volt a fő szempont, hogy mekkora rajongótáborral bír az adott előadó, sokkal inkább azt tartották szem előtt, hogy az ember és a szerep megfelelően rezonáljanak egymással, épp ezért esett a választás a nemrég rapháborúba keveredő énekesre:

T. Danny maga vállalta, hogy önmaga karikírozott karakterét fogja eljátszani. Nem kevés önazonosság van közte, és az általa eljátszott karakter között, hiszen a szemtelen, csajozásban, öltözködésben és zenélésben egyaránt élenjáró figurát [Telegdy] Dani csuklóból elő tudta rázni, és nekünk erre volt szükségünk.

− mondta lapunknak a Helmeczy Dorottya.

Hermányi Mariann, a Hunyadi sztárja kívánságlistája: eltörölni a hibákat, amiket elkövetett BORS
Hermányi Mariann és Kádár L. Gellért után T. Danny a film harmadik, eddig bejelentett szereplője (Fotó: BORS / hot! magazin)

Azonban T. Danny szerepe nemcsak abban merül ki a produkcióban, hogy rosszfiúskodik, hiszen a film zenéjét is részben ő szerzi majd, illetve a hódításban is élen fog járni a vásznon:

Igen, az nem titok, hogy az általa játszott Milánnak nagy sikere van a nőknél, és nem akarok spoilerezni, de azt még elárulom, hogy egy kisebb szerelmi szál még a film főhősnőjéhez is fűzi majd

− zárta mondandóját a producer.

Dobó Kata Kölcsönlakás és az El a kezekkel a Papámtól! utáni harmadik műve, a Még egy kívánság forgatása szeptember 1-jével veszi kezdetét, és a nem kevesebb mint 20 helyszínen zajló munkálatok október 22-ig fognak tartani, a film pedig 2026-ban kerül majd a mozikba.

 

