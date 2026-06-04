Elítélték a megőrült sztárt: Shia LaBeouf bevallotta bűnösségét februári ámokfutása után

Egykor a Shia LaBeouf-filmek nagyobb presztizst élveztek, mint manapság. Olyan alkotásokról beszélünk, mint a Sasszem, a Transformers-filmek, a Harag, A nimfomániás, vagy Sia zenei klipje az akkor még nagyon fiatal Maddie Ziegler mellett. A moziteremből annyit láttunk, hogy a legizgalmasabb alkotásokban szerepelt újra és újra és kevésbé láttunk rá arra, hogy mekkora egy állat ő a színfalak mögött. Az évről évre halmozott részeg balhéi a sztárbarátnőjével való szakítása után idén februárban csúcsosodtak ki, amiből végül bírósági üggyé nőtte ki magát.

Shia LaBeouf a legutóbbi balhéja óta vett egy kerékpárt, hogy ezen vezesse le a feszkót (Fotó: TheImageDirect.com)

Shia LaBeouf Mia Goth miatt volt ennyire kiborulva

Az egykor világsztárként ünnepelt Shia LaBeouf idén úgynevezett Mardi Gras, avagy Húshagyókedd bulit tartott New Orleansban, ahol ennek kifejezetten nagy hagyománya van. A színész mégis visszaélt a helyiek vendégszeretetével, sorra jöttek a Facebook-posztok, hogy a színész éppen a város mely részében hangoskodik, garázdálkodik, fenyegetőzik a szórakozni vágyó köznéppel. Egyszerűen megállíthatatlannak tűnt, a hatóság pedig több napig nem lépett közbe.

A hőzöngés végül kirekesztő természetű testi sértésbe is fordult: egy kocsmában homofób jelzéseket skandálva verekedett három emberrel, amíg a hatóság megérkezett.

A rendőrség elfogta LaBeoufot és gyorsított eljárás keretében bíróság elé állították. Ügyének első vizsgálatát követően szabadlábon távozott, és különös hangulatában a színész a bírósági papírokat lebegtetve tovább folytatta az őrjöngést az utcán. LaBeouf ügyvédje azzal védekezett a bíróság előtt, hogy az egész nem több egy kis kocsmai nézeteltérésnél és hogy részegnek lenni Húshagyókedden nem bűn.

Shia LaBeouf börtönbe végül nem került az eset után

Az eset vizsgálata egészen tegnapig tartott. Shia LaBeouf bevallotta bűnösségét és június 3-án a bíróság könnyű testi sértés vádjával ítélte el a 39 éves színészt. A színészt két évnyi feltételes szabadlábra helyezték, de kötelező alkohol elvonóra, valamint érzékenyítő és dühkezelési tréningre kell járnia.