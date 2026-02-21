„Megöltem volna” — Akár egy elmebeteg: így tette pokollá szerelmei életét Shia LaBeouf

Shia LaBeouf egy időben az egyik legkeresettebb színész volt: olyan filmekben játszott, mint az Én, a robot, Constantine, Sasszem, Indiana Jones, Harag, valamint három Transformers epizód. Ezek mind igazi közönségkedvenc filmek, elmondható hogy az emberek tényleg szerették őt is és a filmjeit amikben szerepelt. A hírességgel és sztárkodással járó létnek elviselhetetlen könnyűségét viszont mégse sikerült feldolgoznia és ezt nem csak ő sínylette meg, hanem azok is, akik legközelebb állnak hozzá.

Shia LaBeouf Mia Goth minden türelmét megkapta, amit csak lehet (Fotó: TEVA)

Shia LaBeouf és Mia Goth régóta tartó huzavonáját nem könnyű egy cikkben összefoglalni, de megpróbáltuk

A sztárpáros még 2012-ben ismerkedett össze Lars von Trier — A nimfomániás című filmjének a forgatásán. Furcsa kötelék alakulhatott ki köztük, hiszen a Transformers-filmek sztárja már akkor is hírhedt volt vállalhatatlan viselkedéséről, éjszakai életben folytatott balhéiról. Olyannyira, hogy Shia LaBeouf egyszer pont Mia Goth kapcsán kapta fel a vizet, egész pontosan azért, mert valaki részegen szídta az anyját... tegyük hozzá, hogy ő se volt tiszta.

Kapcsolatuk ezen részét igyekeztek csendben tartani, de a bulvársajtótól mégse tudtak teljesen elhatárolódni. Egy 2015-ös videóban nyilvánosságra került, ahogy a pár vitatkozik a németországi kiruccanásukon és Mia végül taxival elhagyja a helyszínt. Shia ezután egy másik társasággal folytatta a diskurzust, melyben egy ponton szószerint azt mondta:

Ha maradtam volna, biztos hogy megölöm!

Csak még bizarrabbá teszi azt, ami ezután történt. Ugyanis 2016-ban Mia és Shia összeházasodtak Las Vegasban, ami pontosan úgy sikerült, mint ahogy a filmekben bemutatják. A boldogító igent egy Elvis imitátor társaságában mondták ki. A helyiek szerint frigyük nem hivatalos környezetben zajlott, de a sztár Ellen DeGeneres műsorában mégis kész tényként közölte a hírt. Mindenesetre akár hivatalos, akár nem, 2018 szeptemberében Shia LaBeouf felesége, Mia Goth végül elhagyta őt... de nem örökre.

Margaret Qualley is bizalmat adott neki egy röpke időszakra (Fotó: TheImageDirect.com)

A mosolyszünet időszaka, bántalmazási vádakkal

Ugyanebben az évben Shia LaBeouf egy másik sztárral igyekezte enyhíteni bánatát, ekkor jött össze FKA Twigs popénekessel. Kapcsolatuk alig tartott egy évig, de végül bírósági ügy lett belőle. Az énekesnő olyan vádakat fogalmazott meg vele kapcsolatban, mint hogy Valentin-nap reggelén fojtogatta őt és szándékosan adott át nemi úton terjedő betegséget. A bírósági keresetben az alábbiak olvashatóak:

Shia LaBeouf nőket bántalmaz. Kihasználja őket. Testileg és lelkileg is ártalmasan cselekszik velük. Veszélyes a környezetére.

Hasonlóan rövid ideig volt együtt A szer című filmből ismert Margaret Qualleyval, aki ezeket a vádakat megerősítette. A bírósági ügy végül 2025-ben peren kívüli megegyezéssel zárult.