Shia LaBeouf nem először őrült meg! Verekedett, rendőrökkel dulakodott: videókon a legnagyobb balhéi

Mi jut először eszünkbe Shia LaBeouf nevéről? A Michael Bay-féle Transformers-filmek? Az a bizonyos, különösen jól sikerült Sia videóklip? A felnőttfilmes jelenetei a Lars von Trier rendezésében készült A nimfomániás című filmből? Esetleg az évek óta egyre romló, címlapokat érő balhék? Volt idő, amikor az emberek tűkön ülve várták a következő filmjét és mint olyan, a legkeresettebb színészek közé tartozott, mára pedig egyesek a ma élő legveszélyesebb színésznek tartják őt kiszámíthatatlan természete és könnyen lángra kapó temperamentuma miatt. Legutóbbi, több napon át tartó New Orleans-i részeg hepajkodása, mely végül testi sértésbe és letartóztatásba torkollott, a színész évek óta zajló örvényszerű önrombolásának a brutális végeredménye.

Már évek óta nem a Shia LaBeouf-filmek révén beszélünk a sztárról (Fotó: TheImageDirect.com)

Shia LaBeouf már évek óta balhézik részegen

Ha az ember fia rákeres erre az úriemberre, végtelen cunamiként szabadulnak fel a balhék az internet bugyraiból. A Transformers-filmek sztárja soha nem vetette meg az éjszakai életet, és emiatt jellemzően balhékba keveredett. Például azonnal verekedős hangulatban tört ki, amikor valaki a sapkáját próbálta levenni és egy másik esetben olyan halálos fenyegetéseket skandált, hogy „bármikor megölethetlek” — a járókelők pedig arról számoltak be, hogy egyszerűen nem ismertek rá a sztárra.

Az alábbi videón azt láthatjuk, ahogy Shia barátnőjéről (Mia Goth) a vita testi inzultusba csap át.

Ennél azonban kevesebb is elég, hogy a sztárnál elszakadjon a cérna. 2017-ben cigarettát kért egy rendőrtől és miután nem kapott, irgalmatlan pocskondiázásba kezdett. A hatóság emberei felszólították, hogy hagyjon fel a rendbontással, de a sztár nem adta be a derekát. Végül letartoztatták káromkodások és fenyegetések közepette, miközben végig arra hivatkozott, hogy ő egy amerikai polgár és éppen megsértik a jogait. A rendőri testkamerán az is látszik, hogy Shia LaBeouf még a kocsiban is mondta a magáét.

Egy tavalyelőtti eset jól mutatja, hogy a korábbi balhék és letartóztatások ellenére se bír magával a fickó. Edinburghben kezdett dulakodásba fiatalokkal, akiket ökölbe szorított kézzel és hangos fenyegetéssel hívott bunyóra, miközben a körülötte állók próbálták csitítani a hangulatot, több-kevesebb sikerrel. Jóllehet, ez a helyzet nem fordult tettlegességbe, de azért látjuk, hogy milyen közel volt hozzá.