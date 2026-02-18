Shia LaBeouf nem először őrült meg! Verekedett, rendőrökkel dulakodott: videókon a legnagyobb balhéi

Mi jut először eszünkbe Shia LaBeouf nevéről? A Michael Bay-féle Transformers-filmek? Az a bizonyos, különösen jól sikerült Sia videóklip? A felnőttfilmes jelenetei a Lars von Trier rendezésében készült A nimfomániás című filmből? Esetleg az évek óta egyre romló, címlapokat érő balhék? Volt idő, amikor az emberek tűkön ülve várták a következő filmjét és mint olyan, a legkeresettebb színészek közé tartozott, mára pedig egyesek a ma élő legveszélyesebb színésznek tartják őt kiszámíthatatlan természete és könnyen lángra kapó temperamentuma miatt. Legutóbbi, több napon át tartó New Orleans-i részeg hepajkodása, mely végül testi sértésbe és letartóztatásba torkollott, a színész évek óta zajló örvényszerű önrombolásának a brutális végeredménye.
Ha az ember fia rákeres erre az úriemberre, végtelen cunamiként szabadulnak fel a balhék az internet bugyraiból. A Transformers-filmek sztárja soha nem vetette meg az éjszakai életet, és emiatt jellemzően balhékba keveredett. Például azonnal verekedős hangulatban tört ki, amikor valaki a sapkáját próbálta levenni és egy másik esetben olyan halálos fenyegetéseket skandált, hogy „bármikor megölethetlek” — a járókelők pedig arról számoltak be, hogy egyszerűen nem ismertek rá a sztárra.
Az alábbi videón azt láthatjuk, ahogy Shia barátnőjéről (Mia Goth) a vita testi inzultusba csap át.
Ennél azonban kevesebb is elég, hogy a sztárnál elszakadjon a cérna. 2017-ben cigarettát kért egy rendőrtől és miután nem kapott, irgalmatlan pocskondiázásba kezdett. A hatóság emberei felszólították, hogy hagyjon fel a rendbontással, de a sztár nem adta be a derekát. Végül letartoztatták káromkodások és fenyegetések közepette, miközben végig arra hivatkozott, hogy ő egy amerikai polgár és éppen megsértik a jogait. A rendőri testkamerán az is látszik, hogy Shia LaBeouf még a kocsiban is mondta a magáét.
Egy tavalyelőtti eset jól mutatja, hogy a korábbi balhék és letartóztatások ellenére se bír magával a fickó. Edinburghben kezdett dulakodásba fiatalokkal, akiket ökölbe szorított kézzel és hangos fenyegetéssel hívott bunyóra, miközben a körülötte állók próbálták csitítani a hangulatot, több-kevesebb sikerrel. Jóllehet, ez a helyzet nem fordult tettlegességbe, de azért látjuk, hogy milyen közel volt hozzá.
Most pedig itt van ez az aktuális Shia LaBeouf-New Orleans szitu. A kocsmárosok szerint terrorizálta a várost. Volt itt fenyegetés, fejelés, félmeztelenül utcán táncolás és az elhúzódó káoszt követően végül kattant a bilincs, hogy hányadjára, azt már senki sem számolja. Ezt az életmódot már — korábban Shia LaBeouf felesége — Mia Goth sem bírta tovább, legújabb források szerint valójában már majdnem egy éve nincsenek együtt. Az eset legnagyobb elszenvedője viszont mégis egyetlen közös gyermekünk, akinek ilyen körülmények közt nem lehet túl könnyű felnőni.
