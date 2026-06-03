„Minden kib*szott nap edzettem" – Robert Pattinson szénné gyúrta magát Batman szerepére

Robert Pattinson kikérte magának a testszégyenítést. A színész a Batman-film kapcsán kapott a fizikumát érintő kritikákat, melyekre most meglehetősen hevesen reagált.

Robert Pattinson Batman filmje miatt kapott testszégyenítést (Fotó: Lev Radin)

Robert Pattinson nem kér a negatív kritikákból

Matt Reeves Batman filmjében Robert Pattinson alakította Bruce Wayne, azaz Batman szerepét. Christian Bale acélos testét Christopher Nolan Batman-trilógiája óta nem tudtuk feledni, így Pattinson előtt nagy feladat állt. Az Alkonyat sztárja egyébként sem dagadó izmairól volt híres, de persze mindent megtett annak érdekében, hogy hűen hozza az igazságosztó denevérember karakterét és keményen edzett, hogy formába hozza magát a forgatásra. Azonban egy interjúban botor módon elszólta magát, amit nem igazán tudott neki sem elfelejteni, sem megbocsátani a rajongótábor. Robert Pattinson egyenesen azt állította, hogy az edzés “nem menő”.

Minden kib*szott nap edzettem. És még azután is úgy néztem ki, mintha egyáltalán nem edzettem volna. Naponta kétszer edzettem, először hajnali 3-kor, majd délután. Tudom, hogy csak azért szálltak rám, amit egy korábbi interjúmban mondtam.

Robert Pattinson a Batman 2. részében is visszatér szerepéhez, ezúttal azonban nem bízza a véletlenre és holmi újságírók kritikájára a testét érintő kérdéseket. Elmondása szerint saját beverly hillsi otthonába privát edzőtermet alakíttatott ki, hogy alaposan fel tudjon készülni a szerepére. Ennek ellenére mégsem lehet annyira képben a saját időbeosztását tekintve, mert a GQ magazinnak adott interjújában érdekes dolgokat osztott meg Matt Reeves folytatásának forgatásával kapcsolatban.

„Nemrég beszéltem a kaszkadőrrel. Azt mondta 11 héten át forgatunk éjszaka. Én csak kapkodtam a fejem, hogy tessék? Én nem is kaptam még semmilyen beosztást.”

Nem egy Christian Bale, de a Batman film így is 2022 legnagyobb mozis sikere volt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Robert Pattinson nem sanyargatná magát a kockahasért

Robert Pattinson korábban sem rejtette véka alá a véleményét a hollywoodi férfi testeket érintő kérdésekben. Sokáig érzékelte azt a nyomást, ami a férfi színészeket is ugyanúgy érinti a külsejükkel kapcsolatban, különösen, amikor az Alkonyat-filmekben vele játszó Taylor Lautner kockáit látta.