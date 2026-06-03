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„Minden kib*szott nap edzettem" – Robert Pattinson szénné gyúrta magát Batman szerepére

„Minden kib*szott nap edzettem" – Robert Pattinson szénné gyúrta magát Batman szerepére

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Robert Pattinson
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 22:15
batmantestszégyenítésedzés
Az új Batman nem vette jó néven a testét érintő beszólásokat. Robert Pattinson az első Batman filmje miatt kapta a savat.
Bors
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Robert Pattinson kikérte magának a testszégyenítést. A színész a Batman-film kapcsán kapott a fizikumát érintő kritikákat, melyekre most meglehetősen hevesen reagált. 

Robert Pattinson a Kész dráma premierjén.
Robert Pattinson Batman filmje miatt kapott testszégyenítést (Fotó: Lev Radin)

Robert Pattinson nem kér a negatív kritikákból 

Matt Reeves Batman filmjében Robert Pattinson alakította Bruce Wayne, azaz Batman szerepét. Christian Bale acélos testét Christopher Nolan Batman-trilógiája óta nem tudtuk feledni, így Pattinson előtt nagy feladat állt. Az Alkonyat sztárja egyébként sem dagadó izmairól volt híres, de persze mindent megtett annak érdekében, hogy hűen hozza az igazságosztó denevérember karakterét és keményen edzett, hogy formába hozza magát a forgatásra. Azonban egy interjúban botor módon elszólta magát, amit nem igazán tudott neki sem elfelejteni, sem megbocsátani a rajongótábor. Robert Pattinson egyenesen azt állította, hogy az edzés “nem menő”. 

Minden kib*szott nap edzettem. És még azután is úgy néztem ki, mintha egyáltalán nem edzettem volna. Naponta kétszer edzettem, először hajnali 3-kor, majd délután. Tudom, hogy csak azért szálltak rám, amit egy korábbi interjúmban mondtam.

Robert Pattinson a Batman 2. részében is visszatér szerepéhez, ezúttal azonban nem bízza a véletlenre és holmi újságírók kritikájára a testét érintő kérdéseket. Elmondása szerint saját beverly hillsi otthonába privát edzőtermet alakíttatott ki, hogy alaposan fel tudjon készülni a szerepére. Ennek ellenére mégsem lehet annyira képben a saját időbeosztását tekintve, mert a GQ magazinnak adott interjújában érdekes dolgokat osztott meg Matt Reeves folytatásának forgatásával kapcsolatban.

„Nemrég beszéltem a kaszkadőrrel. Azt mondta 11 héten át forgatunk éjszaka. Én csak kapkodtam a fejem, hogy tessék? Én nem is kaptam még semmilyen beosztást.” 

Robert Pattinson a 2022-es Batman filmben.
Nem egy Christian Bale, de a Batman film így is 2022 legnagyobb mozis sikere volt (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Robert Pattinson nem sanyargatná magát a kockahasért

Robert Pattinson korábban sem rejtette véka alá a véleményét a hollywoodi férfi testeket érintő kérdésekben. Sokáig érzékelte azt a nyomást, ami a férfi színészeket is ugyanúgy érinti a külsejükkel kapcsolatban, különösen, amikor az Alkonyat-filmekben vele játszó Taylor Lautner kockáit látta. 

„Korábban ez sosem érdekelt, de amikor láttam, hogy Taylor mennyit edz a filmekre, azt gondoltam, ezek után engem nagyon durván elítél majd a közönség. Mindig olyan pózokkal kísérleteztem, amikben a legjobban meg tudtam feszíteni az izmaimat vagy be tudtam húzni a hasamat a látszat kedvéért.” 

Taylor Lautner és Robert Pattinson az Alkonyat-filmek Napfogyatkozás című részében.
Bizony a külső nagy szerepet játszott a Team Jacob-Team Edward rajongói harcokban is (Fotó: Summit Entertainment)

Az Alkonyat-filmek után hosszú évekkel beszélt először arról, mennyire károsnak tartja, hogy egy-egy színész milyen durva átalakulásoknak teszi ki a testét, szerinte sokszor már a függőség határát súrolja az az önsanyargatás, amire egy szerep kedvéért hajlandóak. 

 

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