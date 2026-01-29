"B*ssza meg Quentin Tarantino!" — Végre megszólalt Paul Dano a lesújtó kritika kapcsán

Ezen a ponton egyre inkább lennénk Paul Dano helyében. Először Quentin Tarantino lehordta őt a sárga földig — Owen Wilson és Matthew Lillard mellett — aztán az egész filmes világ a védelmére sietett. Egyrészt amiatt, mert Paul Dano közel sem annyira rossz színész, ahogy a legendás rendező állítja, másrészt pedig egyszerűen nem jófej dolog így beleállni az ember fiába, mely más esetben akár a karrierjének a végét is jelenthette volna. Sokan megszólaltak az ügy kapcsán, az érintett fél azonban hallgatott — egészen eddig!

Paul Dano Quentin Tarantino kritikája után is képes nyugodtan aludni (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

Quentin Tarantinonak már tényleg majdnem mindenki visszaszólt

Paul Dano tiszteletét tette az idei Sundance Filmfesztiválon, ahol a Család kicsi kincse (Little Miss Sunshine) huszadik jubileumi vetítését követően pódiumbeszélgetésen is részt vett. Ahogy az várható volt, megkérdezték Danot hogy mit gondol Tarantino felé irányuló vérmes kritikájáról. Még mielőtt bármit is mondhatott volna, társa Toni Colette szólt közbe:

Most komolyan ebbe megyünk bele? B*ssza meg Tarantino! Biztos be volt tépve... teljesen érthetetlen. Ki csinál ilyet?

Paul Dano ezelőtt nem kommentálta az esetet. Az eseményen elmondta, hogy minden visszacsatolás ami befolyt a közösségi médián, magáért beszél:

Ez igazán kedves volt. Amiatt is végtelenül hálás vagyok, hogy a világ kiállt értem és így nekem már nem kellett.

Az ügyet az robbantotta ki, hogy december elején Tarantino az Amerikai Pszichó írója, Bret Easton Ellis által moderált podcasten a top 20 kedvenc filmjéről beszélt. Ez egy ártatlan értékelés lehetett volna, de amikor a Vérző olaj című film került terítékre, Tarantino nem hagyta magában a véleményét és a SAG (Színészek Céhe) leggyengébb színészének nevezte őt. Amit viszont az internettől emiatt kapott, azt nem tette zsebre: olyanoktól kapta vissza az oltást, mint Daniel Day-Lewis, Ethan Hawke, Matt Reeves és George Clooney — akibe egykor szintén beleállt a rendező, pedig az Alkonyattól pirkadatig a Quentin Tarantino-filmek vonatkozásában is fontos alkotás volt.

Matthew Lillard, a Sikoly és Scooby-Doo filmek sztárja is megkapta Tarantino lesújtó véleményét, azóta ő is kifejezte a rajongói számára, hogy mennyire nem volt ez felé irányultan igazságos. Ezen a ponton már csak Owen Wilson az, aki az érintettek közül nem nyilvánította ki mit gondol Tarantino beszólásáról.