„Pofa be, te öreg bolond!” – Már semmi sem szent? Szétcincálták Martin Scorseset

Martin Scorsese az egyik legbefolyásosabb alkotóvá nőtte ki magát olyan alkotásaival, mint a Taxisofőr, a Nagyfiúk, a Casino, A tégla és A Wall Street farkasa – a teljesség igénye nélkül. Az utóbbi napokban mégis sokan elfordultak tőle, miután a modern technológia egyik legvitatottabb kérdésben foglalt egy nem túl népszerű álláspontot.
Az Oscar-díjas rendező kifejezetten rajong a mesterséges intelligencia jövőjéért, melyben hosszútávon a filmgyártási folyamatoknak leegyszerűsítését látja. Olyannyira, hogy nyíltan népszerűsíti az AI-gyártó Black Forest Labs munkáját, aminek pontosan ez a célja. A vállalat oldalán a rendező érzelemteljes nyilatkozata is olvasható:
A mozgókép egy fiatal médium, nagyjából 125 éves. Emiatt nyitottnak kell lennünk arra, hogyan fejlődhet a későbbiekben. A Hugoban már használtam 3D-t, Az Írben használtam fiatalító technológiát. Ezzel az eszközzel sokkal tisztábban és hatékonyabban közvetíthetem a víziómat a kreatív csapatomnak – a produkciós designer, művészeti designer és operatőr felé. Így egy sokkal gazdagabb mozis élményt érhetünk el!
– írja a rendező, aki a közlemény szerint (egyelőre) a háttérmunkákhoz, storyboardozáshoz alkalmazná az AI technológiát.
A mesterséges intelligencia nagyjából 2022 óta jelent meg a közbeszédben és azóta megannyi kritika érte ezt az iparágat. Egyik leggyakoribb kritika az alkotások végeredményének minősége, a plágium gyanúja, de gyakran bírálják még amiatt, hogy előbb-utóbb teljesen kiszorítja a kreatív embereket a munkájukból. Utóbbinak egyébként már vannak áldozatai.
Érthető tehát, hogy az internet népe nem nézi jó szemmel, hogy pont Hollywood egyik legbefolyásosabb alakja áll be a technológia mögé. A Redditen kifejezetten erős mondatokat fogalmaztak meg az irányába – akadt, aki Martin Scorsese korábbi nyilatkozatába is beleállt, melyben a képregényfilmeket kritizálta:
Pofa be, te öreg bolond! Ne gondold, hogy évekig mocskolhatod a Marvelt, majd kiemeled az erényeit az AI-nak, ami elveszi az emberek munkáját!
Az öregembereket nagyon könnyű új technológiával lekenyerezni. A nagyszüleidnek olyan leszel, mint Alan Turing pusztán azért, mert újraindítottad a routert lol
Bevallom, életemben akkor gondoltam először rosszat Scorseseről, amikor elolvastam ezt a történetet.
Öreg fickó, aki megszedte magát és leélheti maradék életét anélkül, hogy bármiért aggódnia kellene. Nyilván könnyebben befogadja azt a technológiát, ami a filmgyártók következő generációjával fog kicseszni, akiknek – vele ellentétben – jobban kell aggódniuk a saját munkájukért, ami még el se kezdődött.
De nem csak az internet köznépe bírálja a mesterséges intelligenciát. Korábban a Faun labirintusa, a Hellboy, A víz érintése és a Frankenstein legendás rendezője, Guillermo del Toro kifejezetten nyersen fogalmazott az AI-ról:
Nem nagyon érdekel és nem is fog érdekelni soha. 61 éves vagyok és remélem addig leszek érdektelen felé, amíg ki nem nyiffanok… nemrég valaki írt nekem egy e-mailt, amiben azt kérdezte: „Mit gondolsz az AI-ról?” Mire a válaszom rövid volt: „inkább a halál.”
A mesterséges intelligencia témája tehát senkit nem hagy vélemény nélkül. Scorsese esete valahol jó példája annak, hogy a technológia térnyerésére nincs ténylegese ráhatásunk, így a legtöbb amit tehetünk, hogy jobban megismerjük azt.
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