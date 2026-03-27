Megnéztük a legnagyobb AI-videómustrát: Ilyen volt a Budapest Smartfest

Évekkel ezelőtt a mesterséges intelligencia még csak egy bazári trükknek érződött. A semmiből megjelent egy videó Will Smith-ről, ahogy állítólag spagettit eszik, de a gyakorlatban össze-vissza forogtak a testrészei, a tészta földi fizikának ellentmondó módon viselkedett és az egész egy teljes katyvasz hatását keltette. Mára mindenki számára elérhető, ingyenes és olcsó alternatívákkal képesek vagyunk Will Smith-ről egy olyan videót készíteni, amiben természetes hangján beszélget valakivel, miközben élvezi az olaszos ebédjét. Ezt a folyamatot követi évek óta a Budapest Smartfest - Nemzetközi AI Filmfesztivál, mely évről-évre bemutatja, hol állunk jelenleg ebben a kérdéskörben, hol tud még fejlődni és hogyan épül be a filmgyártás világába.

Az esemény diákokat célzó vetítésekkel kezdődött

Lackfi János és Török Ferenc beszélgettek az AI filmgyártás jövőjéről

Ellenség vagy barát? A mesterséges intelligencia legfontosabb kérdései kerültek terítékre

Az ACG Reklámügynökség a Mammut Plázában található Cinema City moziban fogadta a téma iránt érdeklődő közönséget. A különböző vetítési blokkok alatt sikerült megtölteni a termeket, jelezvén az évről-évre növekvő kíváncsiságot a mesterséges intelligencia iránt, ami pár év alatt a jövő termékéből a jelenné alakult át. Olyannyira, hogy a Google Veo, Kling AI és a többi, megszámlálhatatlan AI eszköz segítségével már az amatőr fiatalok is képesek érdembeli tartalmat létrehozni. A programsorozat első két blokkja ebbe a témába nyújtott betekintést.

A diákvetítéseken leginkább a fiatalokat megcélzó alkotásokat láthattunk: a válogatásban az ő ritmusukra épülő és a tanulmányaikat segítő témák egyaránt helyet kaptak. A röpke AI videókon archív felvételeket elevenítettek meg, animációs technikákat imitáltak és kerek történeteket meséltek el az elérhető technológia segítségével. Megannyi kisfilm, sok stílus és narratíva jelent meg, ember legyen a talpán, aki a látottak alapján mindet be tudta elsőre fogadni, de az intenzív mustra legfőbb tanulsága viszonylag hamar átjött:

Az AI filmkészítés még képes itt-ott lebuktatni önmagát, de ha évről-évre fejlődő tendenciaként tekintünk rá, a tempó hihetetlen méreteket öltött az AI megjelenése óta. Sőt, még ha a videóanyagon látszanak is ezek az apróbb malőrök, néhol lélektelen színjáték, de az auditív része mára már szinte teljesen meggyőző. Nem beszélve az animációkról, amihez nagyon éles szeműnek kell lenni, hogy valaki kiszúrja, hogy nem emberek rajzolták meg az adott elemeket.

A blokk után Hartung Attila rendező válaszolt a megjelentek kérdéseire, aki erős optimizmussal áll a technológiai vívmány adta lehetőségekhez.