Megnéztük a legnagyobb AI-videómustrát: Ilyen volt a Budapest Smartfest

Évekkel ezelőtt a mesterséges intelligencia még csak egy bazári trükknek érződött. A semmiből megjelent egy videó Will Smith-ről, ahogy állítólag spagettit eszik, de a gyakorlatban össze-vissza forogtak a testrészei, a tészta földi fizikának ellentmondó módon viselkedett és az egész egy teljes katyvasz hatását keltette. Mára mindenki számára elérhető, ingyenes és olcsó alternatívákkal képesek vagyunk Will Smith-ről egy olyan videót készíteni, amiben természetes hangján beszélget valakivel, miközben élvezi az olaszos ebédjét. Ezt a folyamatot követi évek óta a Budapest Smartfest - Nemzetközi AI Filmfesztivál, mely évről-évre bemutatja, hol állunk jelenleg ebben a kérdéskörben, hol tud még fejlődni és hogyan épül be a filmgyártás világába.
Az ACG Reklámügynökség a Mammut Plázában található Cinema City moziban fogadta a téma iránt érdeklődő közönséget. A különböző vetítési blokkok alatt sikerült megtölteni a termeket, jelezvén az évről-évre növekvő kíváncsiságot a mesterséges intelligencia iránt, ami pár év alatt a jövő termékéből a jelenné alakult át. Olyannyira, hogy a Google Veo, Kling AI és a többi, megszámlálhatatlan AI eszköz segítségével már az amatőr fiatalok is képesek érdembeli tartalmat létrehozni. A programsorozat első két blokkja ebbe a témába nyújtott betekintést.
A diákvetítéseken leginkább a fiatalokat megcélzó alkotásokat láthattunk: a válogatásban az ő ritmusukra épülő és a tanulmányaikat segítő témák egyaránt helyet kaptak. A röpke AI videókon archív felvételeket elevenítettek meg, animációs technikákat imitáltak és kerek történeteket meséltek el az elérhető technológia segítségével. Megannyi kisfilm, sok stílus és narratíva jelent meg, ember legyen a talpán, aki a látottak alapján mindet be tudta elsőre fogadni, de az intenzív mustra legfőbb tanulsága viszonylag hamar átjött:
Az AI filmkészítés még képes itt-ott lebuktatni önmagát, de ha évről-évre fejlődő tendenciaként tekintünk rá, a tempó hihetetlen méreteket öltött az AI megjelenése óta. Sőt, még ha a videóanyagon látszanak is ezek az apróbb malőrök, néhol lélektelen színjáték, de az auditív része mára már szinte teljesen meggyőző. Nem beszélve az animációkról, amihez nagyon éles szeműnek kell lenni, hogy valaki kiszúrja, hogy nem emberek rajzolták meg az adott elemeket.
A blokk után Hartung Attila rendező válaszolt a megjelentek kérdéseire, aki erős optimizmussal áll a technológiai vívmány adta lehetőségekhez.
Hasonló optimizmussal ültek össze a kreatív ipar szakemberei egy délutáni kerekasztal beszélgetésen, ahol Török Ferenc rendező, Lackfi János költő és Bereczki Nóra rendező, Nagy László kreatívigazgató és Kovács Gellért filmkritikus negyven percen keresztül vitatták meg a téma legégetőbb kérdéseit. A szakemberek egy véleményen vannak azon, hogy a mesterséges intelligencia két legfontosabb tényezője, hogy konzisztensen kövesse a karaktereket és elemeket, valamint hogy elkerüljük az „uncanny valley” hatást, avagy az emberinek szánt cselekmények ne érződjenek földöntúlinak, robotikusnak, hanem legyen úgymond „emberszaga” a végeredménynek.
Kreatív szakemberekként sem ellenségként tekintenek erre az eszköztárra, hanem mint valamire, amit hosszútávon be lehetne építeni a munkafolyamatokba anélkül, hogy az bárkinek zavaró lenne.
Az este további részében bemutattak több olyan alkotást is, ahol már gyakorlottabb művészek, kreatív szakemberek nyúltak a mesterséges intelligenciához. Míg a diákvetítéseken érezhető volt a naiv báj az alkotásokon és a technológia használatában, addig itt már konkrét, kialakult mesterműveket láthattunk. Tudtuk, hogy AI, láttuk a hibáit, de jól szórakoztunk, olykor elgondolkodtatott minket, néhol pedig a tények ellenére is belefeledkeztünk abba, hogy amit látunk, az mesterséges. Jelen állapotában kevésnek tűnik, hogy egy teljes értékű szuperprodukciót így készítsenek el, de a maga nemében az irány lenyűgöző.
Korábban láttam egy valódi felvételt a múlt évszázadból, amikor a fiatalok először hallottak elektronikus zenét a Kraftwerk tolmácsolásában. Az archiv képsorokon jól látszik a megosztottság, valaki teljesen össze volt zavarodva a hallottaktól, valaki kíváncsian figyelte, valaki pedig egyenesen táncolni kezdett rá. A mesterséges intelligencia tekintetében valahol itt állunk, sokakat összezavar, de ez az irány vitathatatlanul bizalomra ad okot.
