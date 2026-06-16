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„Szeretők ágyba! Bájos percek jönnek” – Berobbantja a nyarat a Félrelépni szabad hivatalos előzetese

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Hogyan tudnék élni nélküled
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 16. 13:42 / FRISSÍTÉS: 2026. június 16. 14:12
rendezőfilm
A Hogyan tudnék élni nélküled? rendezőjének következő filmje hamarosan a mozikban. Jön a Félrelépni szabad, mutatjuk az előzetest!
Bors
A szerző cikkei

"Éjfélt ütött a zord toronyóra; Szeretők ágyba! Bájos percek jönnek..." William Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékának szexis soraival indul az évtized legszexisebb vígjátéka, a Félrelépni szabad, melynek most jött ki hivatalos trailere. A Hogyan tudnék élni nélküled? rendezőjének következő filmje, a Megafilm Service Kft. gyártásában szeptember 24 – től látható a hazai mozikban.

Jelenet a Félrelépni szabad című filmből
Orosz Dénes a Hogyan tudnék élni nélküled Demjén Ferenc dalai után újabb filmet rendez: itt a Félrelépni szabad!

Félrelépni szabad: hamarosan a mozikban!

A filmalkotás a Nemzeti Filmintézet támogatásával valósult meg.

Szereplők: Czakó Julianna, Hevesi László, Dóra Béla, Biró Panna Dominika, Szabó Erika, Jámbor Nándor, Kövesi Csenge, Jaskó Bálint, Dér Marus, Vida Péter, Udvarias Anna, Hunyadkürti István, Bede-Fazekas Szabolcs, Raul Steenhuis , Nádas Gábor Dávid, Sziládi Hajna

Alkotók: Rendező: Orosz Dénes, Producerek: Helmeczy Dorottya, Kálomista Gábor,

Forgatókönyvíró: Bárány Márton, Operatőr: Gibárti Viktor, Vágó: Kovács Zoltán, Látvány: Simon Balázs, Jelmez: Zelenka Nóra, Zeneszerző: Ifj. Balogh Ferenc Line producer: Annus Péter, Gyártásvezető: Endrődy Balázs

Itt az előzetes:

 

 

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