Egy év múlva érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? rendezőjének új filmje!

Orosz Dénes és a Megafilm Service új romantikus filmvígjátéka, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Félrelépni szabad a hűtlenségről, a féltékenységről és a szerelem próbájáról szól. És hogy ki győzedelmeskedik a végén? Mindezt 2027. február 11-én tudhatják majd meg a nézők a mozikban, úgyhogy érdemes már most beírni a naptárba a dátumot!

Jövő februárban érkezik a Félrelépni szabad!

”Viccesen pimasz, szexi romkomot kapnak majd a mozinézők, vagyis klasszikus félreértések és félrelépések vígjátéka lesz a film. Az alapul szolgáló színdarabot (Georges Feydeau: A hülyéje) izgalmas kihívás volt modernizálni, Bárány Márton forgatókönyvíró remekül találta el a műfaji arányokat. Szeretem az inspiráló, friss energiát, ezért külön öröm, hogy a Félrelépni szabad féltucat fiatal színésztehetségnek ad lehetőséget a bemutatkozásra. A mellettük feltűnő rutinos színészek pedig lubickolnak a szerepeikben” – mondta el új filmje kapcsán a Hogyan tudnék élni nélküled? rendezője, Orosz Dénes, aki ezúttal egy őrült vígjáték könnyed humorával mesél hűségről és hűtlenségről, vágyról és arról, hogy valójában semmi nem az, aminek látszik.

Helmeczy Dorottya producer szerint: „Egy francia örökzöld romantikus vígjátékon alapuló, tökéletes filmmel vesszük be a mozikat egy év múlva, Valentin-napon. A hűség és a megcsalás történetét feldolgozó mozi varázslatos lett. Dénes, ha a magyar nézők igényeinek kiszolgálásáról van szó, nem tud hibázni, a Megafilm pedig Magyarország mindmáig legnagyobb filmgyártójaként már a 2027-es hazai filmpiacot is megtervezte, és tematizálja azt.”