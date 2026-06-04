"Kijátszottam a halált, de a nyomomban volt" – Emilia Clarke súlyos betegségéről mesélt

Emilia Clarke, a Trónok harca sorozat sztárja megható beszédet mondott, amikor átvette a Variety Power of Women díját Londonban. A beszédben kitért arra a rendkívül embert próbáló időszakra is, amin a 20-as éveiben ment keresztül.

Emilia Clarke 15 éve retteg a haláltól (Fotó: PA)

Emilia Clarke kijátszotta a halált

A színésznő 22 éves korában komoly egészségügyi problémákkal szembesült. Két agyi aneurizmát találtak nála, ami sok esetben akár végzetes is lehet. Emilia Clarke halált megvető bátorsággal vette az akadályokat, elmondása szerint azt tartja a legnagyobb győzelmének, hogy 15 évvel később sem veszítette el a humorát a helyzete komolysága ellenére sem:

Éveken át olyan érzésem volt, mintha kijátszottam volna a halált, de az továbbra is utol akar érni. Komolyan úgy éreztem, hogy valami rosszat tettem, hogy nekem nem is kellene itt lennem. Sőt, azt gondoltam, hogy ez az eset rossz hatással volt a színészi képességeimre is.

Emilia Clark édesanyjával közösen 2019-ben alapítványt hozott létre olyanok megsegítésére, akik hasonló problémával küzdenek. Ekkor hozta először nyilvánosságra saját történetét is.

„Rengetegen kerestek meg, miután előálltam a történetemmel, különösen fiatalok, akik túlélték ezt a szörnyű helyzetet. Mindannyian egy véleményen vagyunk: ebből felépülni olyan, mintha leugranál egy szikláról anélkül, hogy bárki elkapna. De a felépülés legalább olyan fontos, mint a túlélés”

Daenerys csúfos utolsó jeleneteit a mai napig nem bocsátották meg a Trónok harca sorozat rajongói (Fotó: HBO)

Emilia Clarke filmek és sorozatok

Emilia Clarke a Trónok harca sorozatban vált mindenki kedvencévé a félelmet nem ismerő Daenerys Targaryen szerepében. 22 éves volt, amikor a Trónok harca első évadát forgatták, ekkor következett be az első agyvérzése is, majd két évvel később a második. Ugyan a Trónok harca utolsó évada is bevonult a felháborító befejezéseket produkáló sorozatok nagycsarnokába, de Emilia Clarke népszerűségén szerencsére ez nem ejtett csorbát. Láthattuk a bájos Lou Clarke szerepében Sam Claflin oldalán a Mielőtt megismertelek című filmben is, most pedig a Ponies sorozattal tarolta le az Amazon Prime streaminget, melyben botcsinálta CIA ügynököt alakít. A Ponies többek között Budapesten is forgott, olyan helyszínekre ismerhetnek rá a szemfüles nézők, mint a Rudas Gyógyfürdő vagy a Szabó Ervin Könyvtár.