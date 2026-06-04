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Erre mi szükség van? Készül az új élőszereplős Bigyó felügyelő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Disney
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 18:25
Will FerrellMatthew Broderickremake
Csakugyan a remake-reneszánsz kellős közepén vagyunk. A Disney minden régi alkotást leemel a polcról, hogy új köntösbe csomagolja. Következő „áldozatuk” pedig sokak gyermekkori kedvence, a Bigyó felügyelő.
Örökös-Tóth Lajos
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A ’80-as évek óta aligha lehet leülni úgy a televízió elé, hogy a reggeli matiné egy pontján ne csendüljön fel a jól ismert dallam, melyet már generációk kapcsoltak össze a Disney ügyefogyott igazságosztójával. A Bigyó felügyelő című sorozat már több mint negyven éve szórakoztatja a nézőket, a stúdió pedig állítólag most úgy határozott, ideje lenne egy újabb nagyszabású kalandot adni sokak kedvenc nyomozójának.

Bigyó felügyelő, a Disney következő áldozata.
Az élőszereplős Disney-filmek következő alanya: a 80-as évek népszerű detekívje, Bigyó felügyelő (Fotó: IMDb)

Kire húzza fel a Bigyó-gúnyát a Disney?

A mindig jól értesült filmes bennfentes, Daniel Richtman újabb bombahírrel szolgált. Tudniillik a Disney egy Bigyó felügyelő-remake-et fontolgat, a produkcióhoz pedig, ha minden igaz, már a rendezőt és a címszereplőt is kinézte magának a stúdió.

A direktori székben könnyűszerrel az a Sean Anders foglalhat helyet, akinek a nevéhez olyan komédiák köthetők, mint a Megjött apuci-mozik, az Instant család vagy az Adam Sandler-filmek nem épp a leginkább gyerek-kompatibilis darabja, az Apa ég!

Aki azonban mindenkit jobban érdekel, az egyértelműen a főszerep, akire a Disney egy igazi világsztárt nézett ki magának, aki nem más mint Will Ferrell. A komikustól egyébként nem áll távol a gyerekfilmes zsáner, a Mi a manó? című vígjátéka például az egyik legnagyobb karácsonyi klasszikusnak számít a mai napig. Így akár kiváló választás is lehetne, azonban több fan is úgy véli, hogy Ferrell talán már túl idős lenne a szerepre.

A Netflix 10 éve belebukott

Nem véletlenül hallgattunk eddig kínosan a Bigyó felügyelő eddigi feldolgozásairól, mivel sajnos ebből is kijárt neki, ráadásul nem is egy. A ’80-as évek óta többször is visszatért a hiperkütyükkel felszerelt detektív, de minden alkalommal pofára esett.

A jelenhez hasonlóan már 1999-ben is élőszereplős nagyjátékfilmet szánt neki a Disney, ráadásul a korszak egyik ragyogó, ámde bűnös múltú csillagát, Matthew Brodericket tették meg főszereplőnek, ám ahogy az várható volt: ami egy rajzfilmben jól mutat, az a nagy vásznon a vállalhatatlanságot súrolja. De még ha csak a vizualitás lett volna a legnagyobb baj a filmmel... és akkor ne is beszéljünk a 2003-as folytatásról, amihez már Broderick sem adta a nevét.

Matthew Broderick, az első élőszereplős Bigyó felügyelő főszereplője
Matthew Broderick, az első élőszereplős Bigyó felügyelő főszereplője sem tudta megmenteni a filmet (Fotó: KPA Copyright)

Az igazi csapás viszont a Netflixtől jött a franchise-ra. A vörös streamingóriás még 2015-ben csinált egy remake-et, melyet mind a kritika, mind a közönség gyűlölt, azonban érhetetlen módon nem is egy vagy kettő, hanem három évadot is megélt az újragondolt széria, amit végül aztán mégis töröltek.

A karakter azonban most közel tíz év után kap egy újabb esélyt arra, hogy ismét a régi fényében tündököljön, kíváncsian várjuk, élni fog-e vele.

 

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