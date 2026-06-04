Erre mi szükség van? Készül az új élőszereplős Bigyó felügyelő

A ’80-as évek óta aligha lehet leülni úgy a televízió elé, hogy a reggeli matiné egy pontján ne csendüljön fel a jól ismert dallam, melyet már generációk kapcsoltak össze a Disney ügyefogyott igazságosztójával. A Bigyó felügyelő című sorozat már több mint negyven éve szórakoztatja a nézőket, a stúdió pedig állítólag most úgy határozott, ideje lenne egy újabb nagyszabású kalandot adni sokak kedvenc nyomozójának.
A mindig jól értesült filmes bennfentes, Daniel Richtman újabb bombahírrel szolgált. Tudniillik a Disney egy Bigyó felügyelő-remake-et fontolgat, a produkcióhoz pedig, ha minden igaz, már a rendezőt és a címszereplőt is kinézte magának a stúdió.
A direktori székben könnyűszerrel az a Sean Anders foglalhat helyet, akinek a nevéhez olyan komédiák köthetők, mint a Megjött apuci-mozik, az Instant család vagy az Adam Sandler-filmek nem épp a leginkább gyerek-kompatibilis darabja, az Apa ég!
Aki azonban mindenkit jobban érdekel, az egyértelműen a főszerep, akire a Disney egy igazi világsztárt nézett ki magának, aki nem más mint Will Ferrell. A komikustól egyébként nem áll távol a gyerekfilmes zsáner, a Mi a manó? című vígjátéka például az egyik legnagyobb karácsonyi klasszikusnak számít a mai napig. Így akár kiváló választás is lehetne, azonban több fan is úgy véli, hogy Ferrell talán már túl idős lenne a szerepre.
Nem véletlenül hallgattunk eddig kínosan a Bigyó felügyelő eddigi feldolgozásairól, mivel sajnos ebből is kijárt neki, ráadásul nem is egy. A ’80-as évek óta többször is visszatért a hiperkütyükkel felszerelt detektív, de minden alkalommal pofára esett.
A jelenhez hasonlóan már 1999-ben is élőszereplős nagyjátékfilmet szánt neki a Disney, ráadásul a korszak egyik ragyogó, ámde bűnös múltú csillagát, Matthew Brodericket tették meg főszereplőnek, ám ahogy az várható volt: ami egy rajzfilmben jól mutat, az a nagy vásznon a vállalhatatlanságot súrolja. De még ha csak a vizualitás lett volna a legnagyobb baj a filmmel... és akkor ne is beszéljünk a 2003-as folytatásról, amihez már Broderick sem adta a nevét.
Az igazi csapás viszont a Netflixtől jött a franchise-ra. A vörös streamingóriás még 2015-ben csinált egy remake-et, melyet mind a kritika, mind a közönség gyűlölt, azonban érhetetlen módon nem is egy vagy kettő, hanem három évadot is megélt az újragondolt széria, amit végül aztán mégis töröltek.
A karakter azonban most közel tíz év után kap egy újabb esélyt arra, hogy ismét a régi fényében tündököljön, kíváncsian várjuk, élni fog-e vele.
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