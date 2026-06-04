Erre mi szükség van? Készül az új élőszereplős Bigyó felügyelő

A ’80-as évek óta aligha lehet leülni úgy a televízió elé, hogy a reggeli matiné egy pontján ne csendüljön fel a jól ismert dallam, melyet már generációk kapcsoltak össze a Disney ügyefogyott igazságosztójával. A Bigyó felügyelő című sorozat már több mint negyven éve szórakoztatja a nézőket, a stúdió pedig állítólag most úgy határozott, ideje lenne egy újabb nagyszabású kalandot adni sokak kedvenc nyomozójának.

Az élőszereplős Disney-filmek következő alanya: a 80-as évek népszerű detekívje, Bigyó felügyelő (Fotó: IMDb)

Kire húzza fel a Bigyó-gúnyát a Disney?

A mindig jól értesült filmes bennfentes, Daniel Richtman újabb bombahírrel szolgált. Tudniillik a Disney egy Bigyó felügyelő-remake-et fontolgat, a produkcióhoz pedig, ha minden igaz, már a rendezőt és a címszereplőt is kinézte magának a stúdió.

A direktori székben könnyűszerrel az a Sean Anders foglalhat helyet, akinek a nevéhez olyan komédiák köthetők, mint a Megjött apuci-mozik, az Instant család vagy az Adam Sandler-filmek nem épp a leginkább gyerek-kompatibilis darabja, az Apa ég!

Aki azonban mindenkit jobban érdekel, az egyértelműen a főszerep, akire a Disney egy igazi világsztárt nézett ki magának, aki nem más mint Will Ferrell. A komikustól egyébként nem áll távol a gyerekfilmes zsáner, a Mi a manó? című vígjátéka például az egyik legnagyobb karácsonyi klasszikusnak számít a mai napig. Így akár kiváló választás is lehetne, azonban több fan is úgy véli, hogy Ferrell talán már túl idős lenne a szerepre.

The ‘INSPECTOR GADGET’ film is reportedly moving forward at Disney.



• Will Ferrell is in talks to star as Inspector Gadget.



• Sean Anders (‘Daddy’s Home’, ‘Spirited’) is set to direct.



(via @DanielRPK) pic.twitter.com/E81oEdTMx3 — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) June 1, 2026

A Netflix 10 éve belebukott

Nem véletlenül hallgattunk eddig kínosan a Bigyó felügyelő eddigi feldolgozásairól, mivel sajnos ebből is kijárt neki, ráadásul nem is egy. A ’80-as évek óta többször is visszatért a hiperkütyükkel felszerelt detektív, de minden alkalommal pofára esett.

A jelenhez hasonlóan már 1999-ben is élőszereplős nagyjátékfilmet szánt neki a Disney, ráadásul a korszak egyik ragyogó, ámde bűnös múltú csillagát, Matthew Brodericket tették meg főszereplőnek, ám ahogy az várható volt: ami egy rajzfilmben jól mutat, az a nagy vásznon a vállalhatatlanságot súrolja. De még ha csak a vizualitás lett volna a legnagyobb baj a filmmel... és akkor ne is beszéljünk a 2003-as folytatásról, amihez már Broderick sem adta a nevét.