Öt recept karácsonyi filmekből, amiktől garantált sikered lesz az ünnepi asztalnál

A szeretet ünnepét el sem tudnánk képzelni a karácsonyi menüsor és ünnepi filmfelhozatal nélkül. Ez a két alkotóelem elengedhetetlen, hogy igazán emlékezetessé tegyük a karácsonyunkat, mai cikkünkben pedig ezt a kettőt ötvözzük. Karácsonyi filmekből szemezgettünk olyan recepteket, amelyek talán kissé eltérnek a jól megszokott ételeinktől, de mégis tovább lehet velük fokozni az ünnepi hangulatot. Egy dolog biztos: mindenki meg fogja nyalni mind a tíz ujját a családban.

A karácsonyi filmek egyik legemlékezetesebb jelenete: Kevin egy gőzölgő sajtos pizza társaságában utazik el New York legnagyobb játékboltjába a Reszkessetek, betörők! 2-ben (Fotó: YouTube)

Öt recept karácsonyi filmekből, amelyek nélkül nem teljes a szeretet ünnepe

A Télapu kakaója

A Télapu 1200 esztendőn át tökéletesített, krémes és gazdag forró csokoládéjához először a két bögre (legalább 3,5%-os) teljes tejet érdemes használni, mert ennek a zsírtartalma hozza ki legjobban a csokoládé ízét. Ehhez adjunk további 2 bögrényit tej és minimum 20%-os zsírtartalmú habtejszín keverékéből, melyeket fele-fele arányban vegyítünk.

1200 esztendőn át tökéletesített, krémes és gazdag forró csokoládéjához először a két bögre (legalább 3,5%-os) teljes tejet érdemes használni, mert ennek a zsírtartalma hozza ki legjobban a csokoládé ízét. Ehhez adjunk további 2 bögrényit tej és minimum 20%-os zsírtartalmú habtejszín keverékéből, melyeket fele-fele arányban vegyítünk. Ezt követően adjunk hozzá fél bögre édesítetlen kakaóport és negyed bögre apróra vágott étcsokoládét, hogy igazán karakteres csokoládéízt kapjunk. Az edényt tegyük a tűzhelyre, és közepes lángon kavargassuk a tartalmát, amíg a mesebeli kakaós italunk csomómentes nem lesz.

A kész forró csokinkat öntsük ki, lehetőség szerint karácsonyi mintás bögrékbe, majd némi pillecukorral, ízlés szerint dekorálhatjuk.

Igazi kalóriabomba a hideg, téli napokra, nem is csoda, hogy a film főszereplője, Tim Allen ilyen hamar magára szedte a mikulási titulussal járó extra kilókat.

A Télapu forró kakaójától rögtön átmelegszünk a téli zimankóban (Fotó: IMdb)

A Hull a pelyhes hulla jó keksze, amiért még Arnold Schwarzenegger is ölni tudna

Egy nagy tálban keverj habosra 1 bögre puha, sózatlan vajat fél bögre porcukorral, amíg könnyű, krémes állagot nem kapsz. Adj hozzá 1 és háromnegyed bögrényi finomlisztet, majd szórj bele negyed teáskanál sót és negyed teáskanál őrölt szerecsendiót. Ezután ízesítsd a tésztát egy-másfél teáskanál ánizskivonattal (opcionális), amely különleges, karácsonyi aromát szolgáltat a süteménynek.

A tésztát dolgozd össze puha, formázható masszává. Gömbölyíts belőle kisebb golyókat, vagy nyomózsákkal is formázhatod, majd helyezd sütőpapírral bélelt tepsire. A tetejüket hintsd meg színes szórócukorral, hogy kellően ünnepi hangulatot kapjanak. 180 °C-ra előmelegített sütőben süsd 10-12 percig, amíg a széleik enyhén aranyszínűek nem lesznek.

Ha minden jól csináltál, a Netflix által nyugdíjazott Arnold Schwarzenegger úgy fog levadászni ezért a receptért, ahogy a Hull a pelyhesben üldözte a Turbo Man nevű akciófigurát.