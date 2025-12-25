KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Eugénia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Öt recept karácsonyi filmekből, amiktől garantált sikered lesz az ünnepi asztalnál

karácsony
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 11:15
Reszkessetek , betörőkHull a pelyhesreceptkarácsonyi filmek
Ha bajban vagy, mi legyen az ünnepi menü, itt a segítség! Cikkünkben összegyűjtöttük a karácsonyi filmekben látott legemlékezetesebb recepteket, amiket ha elkészítesz, garantált sikered lesz szeretteid körében.
Örökös-Tóth Lajos
A szerző cikkei

A szeretet ünnepét el sem tudnánk képzelni a karácsonyi menüsor és ünnepi filmfelhozatal nélkül. Ez a két alkotóelem elengedhetetlen, hogy igazán emlékezetessé tegyük a karácsonyunkat, mai cikkünkben pedig ezt a kettőt ötvözzük. Karácsonyi filmekből szemezgettünk olyan recepteket, amelyek talán kissé eltérnek a jól megszokott ételeinktől, de mégis tovább lehet velük fokozni az ünnepi hangulatot. Egy dolog biztos: mindenki meg fogja nyalni mind a tíz ujját a családban.

karácsonyi filmek, Reszkessetek betörők 2
A karácsonyi filmek egyik legemlékezetesebb jelenete: Kevin egy gőzölgő sajtos pizza társaságában utazik el New York legnagyobb játékboltjába a Reszkessetek, betörők! 2-ben (Fotó: YouTube)

Öt recept karácsonyi filmekből, amelyek nélkül nem teljes a szeretet ünnepe

A Télapu kakaója

  • A Télapu 1200 esztendőn át tökéletesített, krémes és gazdag forró csokoládéjához először a két bögre (legalább 3,5%-os) teljes tejet érdemes használni, mert ennek a zsírtartalma hozza ki legjobban a csokoládé ízét. Ehhez adjunk további 2 bögrényit tej és minimum 20%-os zsírtartalmú habtejszín keverékéből, melyeket fele-fele arányban vegyítünk.
  • Ezt követően adjunk hozzá fél bögre édesítetlen kakaóport és negyed bögre apróra vágott étcsokoládét, hogy igazán karakteres csokoládéízt kapjunk. Az edényt tegyük a tűzhelyre, és közepes lángon kavargassuk a tartalmát, amíg a mesebeli kakaós italunk csomómentes nem lesz.
  • A kész forró csokinkat öntsük ki, lehetőség szerint karácsonyi mintás bögrékbe, majd némi pillecukorral, ízlés szerint dekorálhatjuk.

Igazi kalóriabomba a hideg, téli napokra, nem is csoda, hogy a film főszereplője, Tim Allen ilyen hamar magára szedte a mikulási titulussal járó extra kilókat.

A Télapu forró kakaójától rögtön átmelegszünk a téli zimankóban (Fotó: IMdb)

A Hull a pelyhes hulla jó keksze, amiért még Arnold Schwarzenegger is ölni tudna

  • Egy nagy tálban keverj habosra 1 bögre puha, sózatlan vajat fél bögre porcukorral, amíg könnyű, krémes állagot nem kapsz. Adj hozzá 1 és háromnegyed bögrényi finomlisztet, majd szórj bele negyed teáskanál sót és negyed teáskanál őrölt szerecsendiót. Ezután ízesítsd a tésztát egy-másfél teáskanál ánizskivonattal (opcionális), amely különleges, karácsonyi aromát szolgáltat a süteménynek.
  • A tésztát dolgozd össze puha, formázható masszává. Gömbölyíts belőle kisebb golyókat, vagy nyomózsákkal is formázhatod, majd helyezd sütőpapírral bélelt tepsire. A tetejüket hintsd meg színes szórócukorral, hogy kellően ünnepi hangulatot kapjanak. 180 °C-ra előmelegített sütőben süsd 10-12 percig, amíg a széleik enyhén aranyszínűek nem lesznek. 

Ha minden jól csináltál, a Netflix által nyugdíjazott Arnold Schwarzenegger úgy fog levadászni ezért a receptért, ahogy a Hull a pelyhesben üldözte a Turbo Man nevű akciófigurát.

Az Arnold Schwarzenegger-filmek ikonikus süteményének elkészítését is mindenkinek ajánljuk (Fotó: YouTube)

Mi a manó? Szirupos spagetti?

Karácsonyi recept Will Ferrelltől kifejezetten édesszájúaknak:

  • Forralj vizet, és főzz meg egy fél csomag (250 gramm) spagettit 7-8 percig.
  • Tálald a spagettit és adj hozzá negyed bögre M&M’s cukorkát, fél bögre mini pillecukrot és egy evőkanál szórócukrot, majd öntsd rá a juharszirupot és a csokoládészirupot ízlés szerint.
  • Végezetül díszítés gyanánt törj rusztikus darabokra valamilyen csokis kekszet és koronázd meg vele a kész ételkölteményt.
Az édességekkel teleszórt spagetti elfogyasztása egyébként Will Ferrelt is alaposan megterhelte (Fotó: IMDb)

Igazából szerelem fűz ehhez a pitéhez

Íme, a recept, amivel még Keira Knightley szívét is egy csapásra el lehet nyerni:

  • A zabkekszes alaphoz daráld finomra a 320 g zabkekszet, majd keverd össze a 95 g olvasztott vajjal és egy csipet sóval. A morzsalékos, nedves állagú keveréket kanalazd poharak aljára vagy egy kisebb tál aljába, és finoman nyomkodd le, hogy egységes alapot kapj.
  • A karamellkrémhez olvaszd meg egy lábasban a 120 g cukrot, és amikor aranybarnára karamellizálódott, keverd hozzá a 90 g vajat. Ha teljesen felolvadt, öntsd fel a 220 g cukrozott sűrített tejjel, majd lassú tűzön kevergetve főzd sűrű, fényes karamellé. Hagyd langyosra hűlni, majd kanalazd a kekszalap tetejére.
  • Az összeállításhoz verd fel a 300 ml habtejszínt a 3 evőkanál porcukorral és egy késhegynyi vaníliával, amíg könnyű, stabil habot nem kapsz. A karamellkrém tetejére fektess karikára vágott banánszeleteket, majd borítsd be a vaníliás tejszínhabbal. Végül szórd meg 60 g étcsokoládé-reszelékkel.
  • Tálalás előtt érdemes legalább 1 órát hűtőben pihentetni, hogy az ízek összeérjenek és az alap kissé megdermedjen. Addig pedig el lehet indítani az Igazából szerelem című klasszikust, hogy a szereplőkkel együtt érjünk el a pités jelenethez.
A karácsonyi sütemények listáján idehaza aligha szerepel a banános pite, de az Egyesült Királyságban igen népszerű (Fotó: IMDb)

Reszkessetek, betörők! 2.: Pizzázz be úgy, mint Kevin

  • A pizzatésztához keverd össze a 15 g sót, a 20 g cukrot és a 830 g pizzalisztet. Morzsold hozzá a 2 g friss élesztőt, majd lassan dolgozd bele az 500 ml vizet. Amikor már kezd összeállni, csorgasd hozzá az 1 evőkanál olívaolajat, és gyúrd sima, rugalmas tésztává. Lefedve pihentesd legalább 1 órán át, míg szépen megkel.
  • A sajtos szószhoz melegíts fel 500 ml tejet, majd keverd el benne az 1 púpozott teáskanál lisztet, hogy enyhén besűrűsödjön. Add hozzá az 50 g reszelt parmezánt és az 50 g cheddar sajtot, majd fűszerezd 1 teáskanál sóval, 1 teáskanál őrölt borssal és 2 csipet kakukkfűvel. Egy másik lábasban forrósítsd át a 400 grammos paradicsomkonzervet, és keverd hozzá az 1 púpozott teáskanál sót és az 1 púpozott teáskanál oregánót. A két szószalapot végül dolgozd össze: így lesz igazán gazdag, illatos, krémes-sajtos paradicsommártásod.
  • Az összeállításhoz szórd meg a munkafelületet 2 marék kukoricaliszttel, majd oszd el a megkelt tésztát és formázd pizzaalapokká. Kend meg a sajtos szósszal, tépkedj rá bőségesen friss bazsalikomot, és egyenletesen oszd el rajta a 400 g pizzamozzarellát vagy trappista sajtot.
  • Süsd 250-300 °C-on (lehetőleg pizzakövön vagy előmelegített tepsin), míg a szélek hólyagosra nem pirulnak, a sajt pedig aranybarnává válik.

Fogyasztása kifejezetten egy limuzin hátsó ülésén ajánlott, egy pohár jéghideg kóla kíséretében, hogy úgy érezzük magunkat, mint az egyedül rosszban sántikáló Macaulay Culkin, aki egyébként ismét valami rosszaságon töri a fejét.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu