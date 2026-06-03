"Nektek tetszett? Nekem tetszett" – Itt a vége! Clint Eastwood 96 évesen hivatalosan visszavonult

Clint Eastwood napjaink egyik legklasszikusabb, legmeghatározóbb filmalakja, aki a ma élő filmszakemberek közül az egyik legrégebb óta van a szakmában. Saját szemével látta Hollywood újraszerveződését, a lappangó trendeket az örök érvényű szabályrendszerben, melynek fáklyáját ő színészként és rendezőként is vitte előre éveken át. A legenda 96. születésnapját követően végül ténylegesen kiveszi magának a jól megérdemelt nyugdíjat.

Clint Eastwood visszavonult 96 évesen (Fotó: Janet Gough)

A Clint Eastwood-filmek a szakmai spektrum teljes egészét bejárta

A világsztár komoly életutat járt be. Néhány kevésbé ismert szereplés után első komoly figyelmet Sergio Leone trilógiájával szerezte, melyben A jó, a rossz és a csúf is szerepel, majd a Piszkos Harryben alakította a modern világban öntörvényű igazságosztót. Évekkel később pedig már rendezőként is bizonyított, kezdve a hetvenes években a Játszd le nekem a Mistyt! című alkotással, majd egyebek között ő vezényelte a Levelek Ivo Dzsimáról, a Gran Torino és az Amerikai mesterlövész című filmeket. Pályafutása során szinte minden műfajt kipróbált, összesen 11 alkalommal jelölték Oscar-díjra, melyből négyet ő nyert meg.

Az Independent értesítése szerint a visszavonulást a színész-rendező fia, Kyle Eastwood jelentette be. Ezek alapján pedig valószínűnek bizonyul, hogy a Kettes számú esküdt lett az utolsó film amit rendezett, míg a szintén saját rendezésű Cry Macho – A hazaút jelöli az utolsó alkotást, melyben ő maga színészként is megjelent. Kyle Eastwood jó emlékekkel zárja a közös munkát édesapjával:

Nagyon szerettem vele dolgozni. Most már nyugdíjba vonult, de szerencsésnek érzem magam, hogy vele dolgozhattam néhány filmen. Hatalmas élmény volt számomra.

A közös munkát megannyian hálával zárhatják, főleg az az öt világsztár, akiknek segített Oscar-díjat szerezni az évek során: Gene Hackman (Nincs bocsánat), Sean Penn és Tim Robbins (Titokzatos folyó), Hillary Swank és Morgan Freeman. (Millió dolláros bébi)

Egy korábbi interjúban Laura Hinney adott interjút arról, hogy milyen volt három filmen keresztül együtt dolgozni Eastwooddal:

Soha nem emelte fel a hangját. Ott áll a kamera mellett, nézi a jelenetet és azt mondja „jól van, befejezhetitek. Nektek tetszett? Nekem tetszett. Meg volt a fókusz? Rendben, menjünk tovább.” Ő egyszerűen így működik. Már csak azért sem kiabált a forgatáson, mert így szokta meg a western filmeben, amiket csinált. Ha egy olyan forgatáson valaki felemeli a hangját, a lovak megőrülnek és emiatt mindenkinek csendben kellett lenni.