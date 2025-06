A 95 éves Clint Eastwood vallomása: „Minden napom ajándék!”

A négyszeres Oscar-díjas rendezőnek hatalmas a családja: a 95. születésnapját az exei, a gyerekei és az unokái körében tartotta, végigkóstolva a kedvenc étterme étlapját. Teheti, hiszen Clint Eastwood ma éppolyan remek testi-lelki kondíciónak örvend, mint egykor A Jó, a Rossz és a Csúf titokzatos férfijaként. Amíg Clint Eastwood a közönség szemében Hollywood egyik legnagyobb élő ikonja, a gyerekei számára ő egyszerűen csak az édesapjuk.„Ugyanazt akarom nekik, amit minden szülő: csak jó életük legyen, de egészséges és boldog is” – mondta korábban a színész-rendező a Los Angeles Timesnak.

Clint Eastwood 95 éves lett Fotó: Variety/Getty Images

Clint Eastwoodnak nyolc gyermeke született, hat nőtől

Laurie Murray, Kimber, Kyle, Alison, Scott, Kathryn, Francesca és Morgan. Néhányat közülük ismerhetünk a mozivászonról, mivel Clint együtt dolgozott velük a Két öszvér Sara nővérnek, A dicsőség zászlaja, a Gran Torino, a Millió dolláros bébi és a Kötéltánc című filmjeiben.

Apa kiskorunktól arra nevelt bennünket, hogy mindig időben érkezzünk a munkába, és ott keményen dolgozzunk

– magyarázta Scott Eastwood az Esquire magazinnak. „Mindig igen aktív volt, engem is már fiatalon levitt az edzőterembe, mert azt akarta, hogy olyan egészségtudatos legyek, mint ő.”

Clint San Franciscóban született Ruth Runner és Clinton Eastwood fiaként, a húga, Jeanne négy évvel fiatalabb nála. A kaliforniai Piedmontban letelepedett család a város egyik gazdag környékén élt, medencéjük volt, és mindkét szülő saját autóval járt. A családfő gyártásvezető volt a Georgia-Pacificnél, és amint Clint és Jeanne idősebbek lettek, Ruth adminisztratív állást vállalt az IBM-nél.

Clint Eastwood sármját az ötvenes években fedezte fel a filmipar Fotó: Hulton Archive/Getty Images

Clint több iskolába is járt, mire leérettségizett, mesélte egy bennfentes a Hello!-nak. Utána vízimentőként, újságkihordóként, bolti eladóként és tűzoltóként is dolgozott. A koreai háború alatt besorozták, ám egy repülőbaleset után 1953-ban leszerelték. A sármjának és a 193 centis magasságának köszönhetően aztán Hollywoodban találta magát, ahol – bár a színészi képességein volt mit csiszolni – hamar szerződést kapott. Sok más film mellett jött a Piszkos Harry, a Kelly hősei, A szív hídjai és a Holtbiztos tipp. Tavaly mutatták be a Kettes számú esküdt című jogi thrillert, amelynek a rendezése alighanem élete utolsó munkája.