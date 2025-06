96. életévébe lépett minden idők egyik legnagyobb mozihőse

Május 31-én ünnepelte 95. születésnapját minden idők egyik leghíresebb filmsztárja, aki ráadásul rendezőként is aranybetűkkel írta be magát a mozitörténelem nagykönyvébe. Íme, Clint Eastwood fantasztikus pályafutásának legjelentősebb szerepei.

A 95 éves Clint Eastwood még mindig gőzerővel dolgozik Fotó: ZUMAPRESS.com

Clint Eastwood 7 legjobb filmje

Rawhide (1959-1965)

Miért szerepel a listánkon egy hazánkban szinte teljesen ismeretlen amerikai tévésorozat? Mert Clint Eastwood karrierje annak idején nehézkesen indult el. A húszas évei közepén kezdett el egyáltalán színészkedni, és sokáig csak B-kategóriás filmek kis szerepei jutottak neki, miközben medencék ásásából és kukásautó vezetéséből tartotta el magát. Az ismertséget a Rawhide című westernsorozat hozta el a számára, amiben 217 epizódon át játszott, és még az énektudását is többször megcsillantotta. A muzsika azóta is meghatározó számára: rajong a jazzért, maga is képzett zongorista, és számos filmjének ő szerezte a zenéjét is.

A Jó, a Rossz és a Csúf (1966)

Clint Eastwood már bőven a harmincas évei közepén járt, mire filmcsillag lett belőle. Ehhez az kellett, hogy nagyon olcsón leszerződjön egy alig ismert olasz rendező filmtrilógiájához, amit eredetileg csak az olasz mozikba szántak. Ebből lett az Egy maréknyi dollárért, a Pár dollárral többért és A Jó, a Rossz és csúf. Amikor pedig Sergio Leone rendezéseit végül Amerikában is bemutatták, egy csapásra sztárrá tették Eastwoodot, aki mind a három filmben ugyanazt a poncsót viselte, és akinek pisztolyhős karakteréről egyik filmben sem derül ki neve.

Kelly hősei (1970)

A hetvenes években Eastwood már igazi hollywoodi szupersztárnak, és nem mellesleg férfiikonnak számított. Ott volt hát a helye a korban oly népszerű, filmcsillagok sorát felvonultató második világháborús mozikban is. A máig kultfilm státusznak örvendő Kelly hőseiben például a néhai Donald Sutherland és a Kojakként ismert Telly Savalas társaságában lovasította meg a nácik aranyát a háborús zűrzavar kellős közepén.

Piszkos Harry (1971)

Clint Eastwood nem csak westernhősként, de kemény zsaruként is egy műfaj legendájává tudott válni. Piszkos Harry alakjával megteremtette az önfejű, szabályszegő, de a bűnözőket minden áron levadászó rendőr típusfiguráját. A figura összesen öt filmben tűnt fel 1971 és 1988 között, de a leghíresebb pillanata örökre az első film golyószámolása maradt. Nem mellesleg pedig itt indult el Eastwood egy másik, nem kevésbé jelentős karrierje is: a Piszkos Harry forgatásán a rendező Don Siegel lebetegedett, és időlegesen Eastwood ugrott be helyette.