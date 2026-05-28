Bombahír! Példátlan döntésre szánták rá magukat a Bridgerton alkotói: ennek nagyon sokan fognak örülni

Az idei évkezdet slágerszériája egyértelműen A Bridgerton család 4. évada volt, mely egy kerek hónapon keresztül tartotta lázban a Netflix-sorozatok lelkes nézőközönségét. Az arisztokraták mesés ruhakölteményekkel megspékelt drámai romantikázásának azonban továbbra sincs vége, és mindenki arra áhítozik, hogy végre láthassa, miként folytatódik Bridgertonék mesebeli története. Erre pedig már nem is kell olyan sokat várni!
Noha a sikersorozat 2020-as indulása óta tartja azt a menetrendet, hogy kétévente jelentkezik egy-egy újabb felvonással, úgy tűnik, a Bridgerton kreátorai a 4. évad sikere után megállíthatatlanul belendültek. A sorozat showrunnere, Jess Brownell ugyanis azzal a jó hírrel szolgált még márciusban, hogy a forgatókönyvírók máris befejezték a következő szezon sztoriját, mi több, a forgatási munkálatok még ugyanebben a hónapban elkezdődtek.
És miután már márciusban nekiláttak a forgatásnak, többen feltételezték a rajongók közül, hogy könnyen megtörhet a kétévente megjelenő Bridgerton-évadok tendenciája is, és már akár 2027-ben képernyő elé pattanhatnak a sorozat szerelmesei.
Ez pedig már biztosan nemcsak puszta fanteória, hanem maga a valóság, melyet a Netflix is megerősített: 2027-ben jön A Bridgerton család 5. évada!
Természetesen azt még nem tudni, pontosan mikor, de többen azt gondolják, hogy már csak kerek egy évet kell várni, és 2027 júniusában landol az új évad a platformon. Ezt arra alapozzák, hogy június minden évben az úgynevezett pride, avagy a büszkeség hónapja, és miután az ötödik felvonás két hölgyszereplő, Francesca és Michaela szerelméről fog szólni, így a Netflix számára egészen kézenfekvő lenne ez a kora nyári premier.
Persze vannak, akik nem tudnak várni jövő nyárig, de a Netflix nekik is szolgál némi gyógyírrel. Idén ősszel ugyanis olyan sorozatot fog bemutatni a vörös streamingóriás, ami egyszerre idézi a Bridgerton, valamint az utóbbi években szintén nagyot futó Yellowstone hangulatát. Ez pedig nem lesz más, mint az Édentől keletre.
A projektet még 2022-ben jelentették be, azonban kicsit megkésve, még csak most készül, de már egy rövidke, viszont annál pikánsabb ízelítő is készült hozzá. A főszerepben Florence Pugh-t láthatjuk majd, akit az újragondolt sztori női főhőséve kovácsoltak.
És miért mondtuk, hogy az Édentől keletre olyan lesz mintha az ismét újabb szériával bővülő Yellowstone-t vagy talán inkább annak előzménysorozatait, az 1883-at vagy az 1923-at, illetve A Bridgerton család hangulatát egybegyúrná? Azért, mert a frissen megjelent trailer képkockái alapján a Netflix-sorozatok egyik legjobban várt, XIX. század második felében játszódó újdonságában bőven kijut majd a szemkápráztató ruhakölteményekből, szerelemből, családi viszályokból, valamint a vérzivataros vadnyugat puskaporos hangulatából is.
A Bridgerton család című sorozat 2020-ban debütált. A széria eddig négy évadának összes epizódja elérhető a Netflix kínálatában!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.