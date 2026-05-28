Bombahír! Példátlan döntésre szánták rá magukat a Bridgerton alkotói: ennek nagyon sokan fognak örülni

Az idei évkezdet slágerszériája egyértelműen A Bridgerton család 4. évada volt, mely egy kerek hónapon keresztül tartotta lázban a Netflix-sorozatok lelkes nézőközönségét. Az arisztokraták mesés ruhakölteményekkel megspékelt drámai romantikázásának azonban továbbra sincs vége, és mindenki arra áhítozik, hogy végre láthassa, miként folytatódik Bridgertonék mesebeli története. Erre pedig már nem is kell olyan sokat várni!

A rajongók nem a képen látható türelemmel, de legalább akkora izgatottsággal várják, mikor érkezik meg a Netflixre a Bridgerton 5. évada (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Évek óta tartó hagyománnyal szakít a Bridgerton

Noha a sikersorozat 2020-as indulása óta tartja azt a menetrendet, hogy kétévente jelentkezik egy-egy újabb felvonással, úgy tűnik, a Bridgerton kreátorai a 4. évad sikere után megállíthatatlanul belendültek. A sorozat showrunnere, Jess Brownell ugyanis azzal a jó hírrel szolgált még márciusban, hogy a forgatókönyvírók máris befejezték a következő szezon sztoriját, mi több, a forgatási munkálatok még ugyanebben a hónapban elkezdődtek.

És miután már márciusban nekiláttak a forgatásnak, többen feltételezték a rajongók közül, hogy könnyen megtörhet a kétévente megjelenő Bridgerton-évadok tendenciája is, és már akár 2027-ben képernyő elé pattanhatnak a sorozat szerelmesei.

Ez pedig már biztosan nemcsak puszta fanteória, hanem maga a valóság, melyet a Netflix is megerősített: 2027-ben jön A Bridgerton család 5. évada!

Természetesen azt még nem tudni, pontosan mikor, de többen azt gondolják, hogy már csak kerek egy évet kell várni, és 2027 júniusában landol az új évad a platformon. Ezt arra alapozzák, hogy június minden évben az úgynevezett pride, avagy a büszkeség hónapja, és miután az ötödik felvonás két hölgyszereplő, Francesca és Michaela szerelméről fog szólni, így a Netflix számára egészen kézenfekvő lenne ez a kora nyári premier.

A Bridgerton 5. évada Francesca (középen) szerelmi sztoriját fogja feldolgozni (Fotó: ZUMAPRESS.com)

A Netflix addig is gondol a rajongókra

Persze vannak, akik nem tudnak várni jövő nyárig, de a Netflix nekik is szolgál némi gyógyírrel. Idén ősszel ugyanis olyan sorozatot fog bemutatni a vörös streamingóriás, ami egyszerre idézi a Bridgerton, valamint az utóbbi években szintén nagyot futó Yellowstone hangulatát. Ez pedig nem lesz más, mint az Édentől keletre.