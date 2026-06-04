Az egész világ hallani fogja a sikolyod: hivatalos, jön az Alien-sorozat 2. évada!

Fellélegezhetnek a rajongók, a Disney Pluszon futó Alien: Föld sorozat hosszas várakozás után végre folytatódik. Már javában forog a második évad, és aki túlélte az elsőt, azt biztosan viszontláthatjuk majd a képernyőn.

Jön az Alien: Föld sorozat 2. évada (Fotó: YouTube)

Alien: Föld sorozat – Készül a folytatás

Megérkezett a hír, amit minden Alien-rajongó tűkön ülve várt. A sorozat sztárja, Adarsh Gourav, aki Slightly szerepét alakította az első évadban, egy interjúban megerősítette, hogy az Alien: Föld sorozat 2. évadát június elsőkét hetében kezdik forgatni. Nagy hír ez, hiszen azóta, hogy 2025 novemberében megerősítették, hogy érkezik a sorozat folytatása, néma csend honolt az FX háza táján. A színész beszámolója alapján a forgatás Londonban zajlik a hónap elején. Gourav nagyon izgatott, hogy visszatérhet a második évadba és olyan színésztársakkal dolgozhat együtt, mint a Trónok harca sztárja, Peter Dinklage, valamint Timothy Olyphant.

Reméljük az Alien: Föld sorozat 2. évada is olyan véres lesz, mint az első volt (Fotó: YouTube)

Hogy alakul az Alien: Föld szereposztása?

Az Alien: Föld 1. évadában többek között megismerkedtünk Sydney Chandler, Alex Lawther és Essie Davis színészekkel Adarsh Gourav mellett. Egyelőre az FX stúdió nem közölt információkat a második évad színészgárdájáról, de az bizonyos, hogy azok a karakterek, akik túlélték az első évad vérfagyasztó eseményeit, biztosan visszaköszönnek a második évadban is.

Alex Lawther és Sydney Chandler is visszatérnek az Alien: Föld 2. évadában (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

Az Alien-franchise 1979-ben indult útjára Ridley Scott rendező filmjével, ami a maga korában tömeghisztériát váltott ki a mozilátogatók körében. A Sigourney Weaver főszereplésével készült Alien-filmek hatalmas rajongótáborra tettek szert az évtizedek alatt, az első film után Ridley Scott rendezése pedig igazi mozis franchise-zá nőtte ki magát. Az Alien: Föld sorozat volt a sci-fi univerzum legújabb darabja, mely 2025-ben debütált a Disney Plusz streaming kínálatában, de ha lehet hinni a pletykáknak, nem az utolsó: nemrég Sigourney Weaver szólta el magát, állítólag kapott egy Alien forgatókönyvet, ami visszahozná Ripley karakterét. A 88 éves Ridley Scott rendező ugyan csak a háttérből egyengette a sorozat útját, mint a forgatókönyvíró csapat tagja és mint producer, a széria alkotói szerint semmiképpen nem állna egy másik rendező útjába, de a végletekig segítőkész volt a forgatás és az írási folyamat során.