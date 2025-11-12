Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
A Halál visszatér a Földre? Kiderült, mi lett a Disney Alien-sorozatának sorsa

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 15:53
Nyáron ismét Alien-lázban égett az egész világ. A Halál ugyanis egyenest a nappalinkba látogatott el a Disney jóvoltából, most pedig az is eldőlt, visszatér-e még egyszer az Alien: Föld az otthonunkba.
Örökös-Tóth Lajos
Azóta, hogy 1979-ben Ridley Scott bemutatta a világnak a sci-fi-történelem legvérfagyasztóbb teremtényét, a xenomorfok világát már nagyon sokan, köztük igazi sztárrendezők is, mint például James Cameron vagy David Fincher is tovább tudták színesíteni a maguk módján. Idén nyáron pedig már nem csak a vásznon volt látható a nyolcadik utas, mivel a Disney+ jóvoltából befészkelt a streamingre is. Az Alien: Föld a franchise történetében először (amennyiben nem tekintjük a kánon részének az Alien vs Predator-filmeket) elhozta a bolygónkra a két állkapcsú rémületet, és bár a kritikusok többségének bejött, a rajongókat alaposan megosztotta Noah Hawley sorozata, melynek lezárása rengeteg kérdést hagyott a nézőkben. Ezekre viszont hamarosan választ kapunk!

Alien: Föld 2. évad Disney+
A Disney+-filmek és sorozatok között a legforróbb volt nyáron az Alien: Föld (Fotó: Disney+)

A Disney kér meg egy kört az Alien-szériából

Az Alien: Föld szereplői ugyanis visszatérnek, legalábbis egy új évad erejéig biztosan. A korábban a Fargo és a Légió című sikerszériákat is jegyző Hawley megkapta a bizalmat a Disney fejeseitől, folytathatja az Alien-filmek első felvonása előtt játszódó előzménysorozat sztoriját, így végre választ kaphatunk arra, miként folytatódik a Sydney Chandler által alakított Wendy és barátai, valamint a fanok vérét felforraló, lábhoz szoktatott xenomorf kalandjai, és talán azt is megtudhatjuk, mit kezd a széria a legizgalmasabb bestiának számító szemszörnnyel.

Bár az első évad még Thaiföldön forgott, a folytatás helyszíne már kevésbé lesz egzotikus, mivel a 2. fejezet munkálata majd Londonban veszi kezdetét, 2026-ban. A következő szezon premierje így minden bizonnyal 2027-nél hamarabb aligha várható.

Sigourney Weaver is felbukkan az Alien: Föld 2. évadában?

Ahogy nem lehet elképzelni az idén két új filmmel is jelentkező Predator-franchise-t Arnold Schwarzenegger nélkül, szintén hiányérzet tombol bennünk, mikor Sigourney Weavert kihagyják a buliból egy Alien-projektben.

Alien Moviestills
Sigourney Weaver neve az évek alatt szabályosan egybeforrt a franchise-éval (Fotó: 20TH CENTURY FOX)

A 76 éves színésznő egyébként pont nemrégiben beszélt a filmszériába történő lehetséges visszatéréséről, miután kapott egy 50 oldalas, nagyon ígéretes szkriptet Walter Hill-től, lehet, hogy mégis egészen más okból is tárgyalni kezdhet a Disney-vel. Egyes rajongói teóriák szerint ugyanis nem is lenne olyan ördögtől való, ha a fiatal Ellen Ripley cameózna egyet az Alien: Föld 2. évadában. Ám egyelőre még kérdés, hogy a stúdió és a készítők feláldozzák-e a logikát a szórakoztatás oltárán.

Az Alien: Föld című miniszéria összes része elérhető a Disney+ kínálatában.

 

