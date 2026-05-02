Te vagy a legnagyobb Így jártam anyátokkal rajongó? Ezt a kvízt neked találták ki!

Csak egy dolog tudott a Jóbarátok népszerűségére törni a sitcomok világában, és reméljük senki nem az Agymenőket tippelné erre a mondatra. Az Így jártam anyátokkal a 2010-es évek környéki fiatal felnőtt generációnak szolgált kilenc évadnyi tapasztalattal, szórakoztató köntösbe bújtatva.

Az Így jártam anyátokkal IMDb-n 8,3 csillagos értékeléssel büszkélkedhet (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency)

A húsz éve indult történetet Ted Mosby (Josh Radnor) narrációján keresztül követjük, mintha a gyerekeinek mesélné el, hogy hogyan ismerte meg az édesanyjukat. A sztori viszont annyira csapongóra sikeredett, hogy végül 208 epizódon keresztül fejti ki. Az éveken át tartó mesélés révén pedig nem csak a reménytelenül romantikus Ted, hanem a barátai életét is követhetjük. Ilyen az Így jártam anyátokkal szereposztása: a lelőhetetlen csajozógép Barney Stinson (Neil Patrick Harris), a szerelmespár Marshall Eriksen (Jason Segel) és Lily Aldrin (Alyson Hannigan) és a kanadai hírolvasó Robin Scherbatsky (Cobie Smulders). Utóbbi egyébként amolyan se veled se nélküled kapcsolatot folytatott Teddel, kicsit hasonló módon mint Ross és Rachel a Jóbarátokban, ugyanakkor már az első epizódban egyértelműsítették, hogy nem Robin a gyerekek anyja.

A sorozat végén egyébként kiderül az anya kiléte, akit Cristin Milioti alakított – némileg lecsapva az évadokon át szőtt misztikumot. Ugyanakkor egy alternatív befejezés révén végül a meséléseket követően szerelmet vall Robinnak.

Megannyi mém és belső legenda született a sorozaton belül, gondoljunk csak az ananász rejtélyére, Robin gyerekszínész múltjára, Lily és Marshall cukiskodásaira, Barney tesókódexére és rendhagyó csajozási kísérleteire, miközben Ted minden erőbefektetés nélkül világsztárokkal jön össze újra és újra.