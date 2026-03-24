Lehullt a lepel: már csak eddig kell várnunk a következő Yellowstone-sorozatra

Hiába ért véget még 2024 végén a SkyShowtime-sorozatok egyik legnépszerűbb darabja, a Kevin Costner-féle Yellowstone, a Dutton családról szóló műsorok azóta is sorra potyognak le a futószalagról. Az 1883, valamint a Harrison Ford és Helen Mirren főszereplésével bemutatott 1923 visszarepített minket a múltba, majd idén visszarepültünk a jelenbe a Yellowstone akciódús spinoff-ja, a Marshals: Egy Yellowstone történet által. A sor azonban itt még korántsem ér véget, a SkyShowtime most egy újabb projekt premieréről rántotta le a leplet: Így igaz, már nem titok többé, meddig kell még várnunk a Dutton Ranch, azaz a Dutton birtok premieréig!

Kiderült, mikor érkezik a SkyShowtime-ra az új Yellowstone-sorozat, a Dutton birtok (Fotó: Emerson Miller)

A májusi eső aranyat, no meg Yellowstone-t ér

A Yellowstone-univerzum új fejezetének főszereplői a két nagy közönségkedvenc, Cole Hauser és Kelly Reilly, akik továbbra is Rip Wheelert és Beth Duttont személyesítik meg.

A Paramount Television Studios és a 101 Studios által készített kilencrészes első évad a pár texasi életéről és a közös jövő megteremtéséért vívott küzdelmeiről szól. Yellowstone árnyékait maguk mögött hagyva egy új, brutális valósággal szembesülnek, no meg egy könyörtelen, rivális birtoktulajdonossal, aki semmitől sem riad vissza, ha meg kell védenie birodalmát. Dél-Texasban a vér kötelez, a megbocsátás ritka, mint a fehér holló, és a túlélés felemésztheti az ember lelkét.

Reilly és Hauser mellett az új, saját gyártású drámasorozat főbb szerepeit olyan neves színészek alakítják, mint Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, JR. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, valamint az Oscar-díjra jelölt Ed Harris és Annette Bening. A legégetőbb kérdésre pedig íme a válasz:

A Dutton birtok 2026. május 22-től lesz elérhető, kizárólag a SkyShowtime kínálatában.

Kelly Reilly mellett olyan világsztárok fordulnak majd még meg a Dutton birtokban mint például Ed Harris (Fotó: Emerson Miller)

Még mindig nem állnak le a Yellowstone-spinoffok

Hiába még csak három hete debütált a Marshals: Egy Yellowstone történet, és hiába, hogy két hónap sincs már a Dutton birtok premieréig, ahogy Horst Fuchs mondotta volt: „Ez még mind semmi!”

Az 1883 és az 1923 után jöhet a Dutton család egy új generációjának ismertetése az 1944-ben, illetve emellett még tervezőasztalon hever a 6666 című projekt is, melyről eddig szinte semmit sem tudni, csak annyit, hogy valahol a Yellowstone 4. és 5. évada között fog játszódni. Így tehát az sem kizárt, hogy a Dutton család rég nem látott tagjai is visszatérnek benne.