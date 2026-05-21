„Ma lenne négyéves...” – Szívbemarkolóan üzent az eltűnt Danka édesapja

Vannak dátumok, amelyeket egy szülő soha nem felejt el, és amelyeknek a boldogságról kellene szólniuk. Az Ilić család számára a kis Danka születésnapja ilyen lett volna: a kislány most lenne négyéves. Tortával, nevetéssel és az önfeledt gyermekkor minden vidámságával kellett volna telnie ennek a napnak, ám a bori család otthonára ehelyett sötét gyász és a megválaszolatlan kérdések súlya nehezedik.

Danka Ilić, a tragikus sorsú bori kislány, aki most lenne négyéves. A gyermek eltűnése és halála egész Szerbiát megrázta Fotó: MUP

Miloš Ilić, Danka édesapja megtörten nyilatkozott a fájdalmas évfordulón

Ma van Danka születésnapja. Minden nap nehéz, egyre nehezebb nekünk... Négy év... Nagyon nehéz nekünk

– nyilatkozta a könnyeivel küzdve a Blic.rs-nek az édesapa.

Egy pillanat alatt omlott össze minden

Mint arról a Bors beszámolt, 2024. március 26-án Ivana Ilić a gyermekeivel kilátogatott a család telkére, hogy a kicsik a szabadban játszhassanak. Egyetlen óvatlan pillanat, amíg az anya vízért ment a fiának az autóhoz, elég volt, hogy a kislánynak nyoma vesszen. Ami ezután következett, az minden szülő rémálma: országos keresés, Interpol-körözés és a reménykedés hetei, amíg a nyomozás sötét fordulatot nem vett.

A rendőrség végül letartóztatta Dejan Dragijevićet és Srđan Jankovićot. A vád szerint a két férfi egy céges autóval elütötte a gyermeket, majd ahelyett, hogy segítséget hívtak volna, a vallomások szerint megfojtották a kislányt, a testét pedig egy hulladéklerakóba dobták. A borzalmakat fokozza, hogy a holttestet később ismeretlen helyre szállították, és azóta sem találták meg.

A 2024-ben Bor városában eltűnt kislány emlékét ma is fájó szívvel őrzi családja és az egész ország Fotó: MUP

„Már magam sem tudom, miben higgyek”

A legkínzóbb az egész ügyben a bizonytalanság. Bár a vádirat elkészült és a gyanúsítottak vallomást tettek, a holttest hiánya miatt a szülők sokáig kapaszkodtak abba a reménybe, hogy Danka talán még életben van. Mostanra azonban ez a remény halványul. Amikor az apát arról kérdezték, hisz-e még a csodában, válasza szívbemarkoló volt.

Nem tudom, nem tudom, mit mondjak erre a kérdésre... Már magam sem tudom...

– mondta el a szerb napilapnak Miloš Ilić, majd a fájdalomtól elcsukló hangon tette hozzá a legdrámaibb mondatot: „Szörnyű a bizonytalanság... Inkább öljenek meg minket!”