Vérfagyasztó: motorost próbált meg elütni a sofőr, a saját autója elejét tette tönkre

Egy sofőr úgy gondolta, meglöki autójával az úton haladó motorost, ám végül saját járművében tett kárt.

Motorosnak ment ok nélkül egy autós

A videót a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság osztotta meg Facebook-oldalán. A felvételen jól látható, hogy a motoros egy üres úton halad a sávjában.

Az őt köröző autó először közel ment hozzá, majd a 28 éves sofőr autója elejével nekikoccant a motor hátuljának.

A motorosnak szerencsére nem esett baja, az autó eleje azonban láthatóan megrongálódott. A felvételt azért tették közzé, hogy megtalálják a sofőrt, ami végül sikerrel járt: a férfi saját maga jelentkezett a rendőrkapitányságon. (Tények)

