X-akták kvíz – Csak a legnagyobb rajongók tudják a válaszokat

David Duchovny
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 10:15
Gillian Andersonsci-fi sorozatX-akták
Ma ünnepli 64. születésnapját a kétszeres Golden Globe-díjas, amerikai multitalentum David Duchovny, aki nemcsak színészként, hanem rendezőként, regényíróként, valamint énekes-dalszerzőként is belopta magát az emberek szívébe. Legismertebb sorozatai a Kaliforgia című vígjáték-dráma és a szinte azonnal kultikussá váló X-akták volt. Kvízünkben most az X-aktákat vesszük górcső alá, lássuk, mire emlékszel Murder és Scully ügynök kalandjaiból?
Szekáry Zsuzsanna
Az X-akták első évada, David Duchovny és Gillian Anderson főszereplésével 1993-ban került képernyőre, és hamar hatalmas rajongótáborra tett szert. Nemcsak az összeesküvés-elméletek, és az UFO hívők várták tűkön ülve az új részeket, hanem szinte mindenkit megfogott a természetfeletti elemekkel is átitatott sci-fi sorozat. Lássuk, te mikre emlékszel az FBI titkos ügyeiből? Tedd próbára az emlékezeted az alábbi kvízzel!

kvíz, X-akták, Fox Mulder, Dana Scully, David Duchovny, Gillian Anderson, FBI ügynökök, sci-fi sorozat
Az X-aktákból a sorozaton kívül két mozifilm is készült: 1998-ban az X-akták - Szállj harcba a jövő ellen, és 2008-ban X-akták - Hinni akarok címmel. Töltsd ki a sorozatkvízt, és tedd próbára az emlékezeted
X-akták kvíz, borzongásra fel!

Hány évadot élt meg az X-akták?

Egy kis emlékeztető a sorozatról:

