Máris mentegetőzik? Bizarr magyarázattal állt elő az Üvöltő szelekből szexfilmet gyártó rendező

Valakit abszolút felizgat, valakit abszolút elborzaszt, de egy biztos: az Emily Bronte regényéből inspirálódott Üvöltő szelek feldolgozás Emerald Fennell gondozásában felkavarta az állóvizet az előzetesével. A rendező reagált a projektet érintő kritikákra.

Az Üvöltő szelek film 2025-ben kapott előzetest és jövőre érkezik a mozikba (Fotó: JLPPA / Bestimage)

Üvöltő szelek: szexualitás és túlkoros Margot Robbie sokkolja az embereket

Az Üvöltő szelek előzetese több embernél kiverte a biztosítékot, ami a rendező sajátos víziójának különböző rétegeire visszavezethető. Az embereknek például nem tetszett, hogy a történetben szereplő tinédzser lányt, Cathyt a 35 éves Margot Robbie játssza, de visszatetszést keltett még Charli XCX modern elektronikus zenéje a klasszikus történethez rendelve és — az egyik legtöbbször kiemelve — a túltolt szexuális töltet, amivel a film rendelkezik.

Emerald Fennel a legégetőbb kérdésekre reagált a brit Brontë Women's Writing Festivalon, többek közt arra, hogy mi inspirálta a túlfűtött ábrázolásra:

Olyat akartam csinálni, amitől úgy érezhettem magam, mint amikor először olvastam. Ez azt jelenti, hogy az alkotás egy érzelmi reakció szüleménye. Mondhatni, ösztönös, szexuális. (...) Nagyon sok szadomazo van a könyvben. Okkal sokkolta az embereket, amikor kijött. De hasonlóan mazochista gyakorlat volt dolgozni vele, mert annyira imádom, de ő nem szeret engem és ezzel kell együttélnem.

A rendező kitért a castingra is. Elmondta, hogy Jacob Elordi mennyire hasonlított az első illusztrációra amit látott Heathcliff karakteréről és Margot Robbie nem hasonlítható senkihez, akivel korábban találkozott és emiatt akarta őt a szerepre:

Robbie annyira gyönyörű és érdekes és meglepő, és az a típus, aki Cathyhez hasonlóan bármit megtehet. Biztos vagyok benne, hogy ha sorozatgyilkos lenne, akkor se zavarna senkit. Cathy is ilyen számomra. Cathy egy olyan valaki, aki folyamatosan kitolja, hogy meddig mehet el. Ehhez kell Margot, aki egy sztár, nem csak egy hihetetlen színész — mert hogy az — hanem valaki, akinek ereje van, egy földöntúli ereje, egy isteni ereje, amitől az emberek elvesztik az eszüket.

A nézők kritikája ellenére a rendező magabiztosan áll a filmjéhez. A Margot Robbie filmek kifejezetten szexuális darabja 2026. február 14-én, Valentin napon kerülhet a mozikba.