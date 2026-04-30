Mennyire ismered a hazai filmeket? Ünnepeld a Magyar Film Napját kvízünkkel!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 30. 17:25
Ünnepi napra ébredtünk ma! Tudniillik ma van a Magyar Film Napja, az idei évben pedig különösen fontos, hogy kellőképp megünnepeljük a honi alkotásokat, hiszen a magyar film idén ünnepli 125. születésnapját. A celebrálást mi is folytatjuk, méghozzá egy bitang nehéz kvízzel, amiből rögtön kiderül, ki a magyar mozik igazi rajongója!
1901. április 30-a a legfontosabb dátum a magyar mozihistóriában. Ekkor mutatták be ugyanis A táncz címre keresztelt, első magyar némafilmet, 2018 óta pedig ennek tiszteletére minden évben április utolsó napja a Magyar Film Napja, mely idén nem is 24 óráig tart, hanem egy egész hétig!

Magyar film napja 2026, Moszkva tér is terítéken.
A Magyar Film Napja 2026-ban is fontos ünnep, melyet sok izgalmas program övez

A Magyar Film Napja? Sokkal inkább a Magyar Film Hete!

Remélhetőleg hamarosan megugrik a magyar filmek nézettsége, hiszen a Cinema City mozijaiban április 30. és május 3. között minden nap 2200 Ft-os áron lesz megtekinthető az összes műsoron lévő honi alkotás. A mozis együttműködés ráadásul nemcsak kedvezményes jegyeket jelent, hanem különleges eseményeket is. A Cinema City és a Svenk Podcast együttműködésének köszönhetően három helyszínen speciális vetítések várják a nézőket, amelyeket közönségtalálkozók követnek. Budapesten Szabó István és Robert Lantos vesz részt a felújított A napfény íze, míg Koltai Lajos a Semmelweis vetítésén, Székesfehérváron pedig Szabó Simon lesz a hamarosan akár AI-folytatásban részesülő Moszkva tér köré szervezett beszélgetés vendége.

A FILMIO-n is megünnepelt Magyar Film Napja egyik legizgalmasabb vállalása az volt idén, hogy különleges helyszínekre szervezett pop-up vetítésekre is be lehetett ülni, ahol hangulatában vagy tematikájában illeszkedő környezetben elevenednek meg az ikonikus magyar filmek. Ennek megfelelően volt látható például e hét kedden a Sose halunk meg a Kincsem Parkban Koltai Róbert részvételével, illetve A nemzet aranyai a Császár–Komjádi Uszodában Kiss Gergely társaságában.

A programsorozat ugyanakkor nemcsak a vetítésekről szól, hanem a magyar film történetének felfedezéséről is. A kulisszák iránt érdeklődőket április végén filmtörténeti helyszínbejárások várják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Pannónia Filmstúdió épületében és a Róna utcai NFI Stúdiókban, azaz a „filmgyárban”.

A szavak ideje azonban most lejárt! Mindenki igyekezzen a legközelebbi filmszínház felé, és váltson jegyet egy magyar alkotásra! Úton odafelé pedig ki is tudod tölteni a Magyar Film Napja alkalmból készített kvízünket, melyből azonnal kiderül, mennyire is ismered a hazai klasszikusokat:

Eredetileg mi volt a foglalkozása Pelikán elvtársnak A tanú című filmben?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
