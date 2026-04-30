Mennyire ismered a hazai filmeket? Ünnepeld a Magyar Film Napját kvízünkkel!

1901. április 30-a a legfontosabb dátum a magyar mozihistóriában. Ekkor mutatták be ugyanis A táncz címre keresztelt, első magyar némafilmet, 2018 óta pedig ennek tiszteletére minden évben április utolsó napja a Magyar Film Napja, mely idén nem is 24 óráig tart, hanem egy egész hétig!
Remélhetőleg hamarosan megugrik a magyar filmek nézettsége, hiszen a Cinema City mozijaiban április 30. és május 3. között minden nap 2200 Ft-os áron lesz megtekinthető az összes műsoron lévő honi alkotás. A mozis együttműködés ráadásul nemcsak kedvezményes jegyeket jelent, hanem különleges eseményeket is. A Cinema City és a Svenk Podcast együttműködésének köszönhetően három helyszínen speciális vetítések várják a nézőket, amelyeket közönségtalálkozók követnek. Budapesten Szabó István és Robert Lantos vesz részt a felújított A napfény íze, míg Koltai Lajos a Semmelweis vetítésén, Székesfehérváron pedig Szabó Simon lesz a hamarosan akár AI-folytatásban részesülő Moszkva tér köré szervezett beszélgetés vendége.
A FILMIO-n is megünnepelt Magyar Film Napja egyik legizgalmasabb vállalása az volt idén, hogy különleges helyszínekre szervezett pop-up vetítésekre is be lehetett ülni, ahol hangulatában vagy tematikájában illeszkedő környezetben elevenednek meg az ikonikus magyar filmek. Ennek megfelelően volt látható például e hét kedden a Sose halunk meg a Kincsem Parkban Koltai Róbert részvételével, illetve A nemzet aranyai a Császár–Komjádi Uszodában Kiss Gergely társaságában.
A programsorozat ugyanakkor nemcsak a vetítésekről szól, hanem a magyar film történetének felfedezéséről is. A kulisszák iránt érdeklődőket április végén filmtörténeti helyszínbejárások várják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, a Pannónia Filmstúdió épületében és a Róna utcai NFI Stúdiókban, azaz a „filmgyárban”.
A szavak ideje azonban most lejárt! Mindenki igyekezzen a legközelebbi filmszínház felé, és váltson jegyet egy magyar alkotásra!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.